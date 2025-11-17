Συνάντηση Ζελένσκι – Τασούλα: Τι είπαν πίσω από τις κλειστές πόρτες

Τη συμπαράσταση των Ελλήνων αλλά και τον προσωπικό θαυμασμό του στους Ουκρανούς εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην προσωπική συζήτηση που είχαν, περπατώντας στον διάδρομο που οδηγεί στην ιστορική αίθουσα των Διαπιστευτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου.

Σύμφωνα με πηγές, ο κ. Τασούλας ανέφερε στον κ. Ζελένσκι: «Σας εκφράζω όχι μόνο τη συμπαράσταση των Ελλήνων, αλλά και προσωπικά τον θαυμασμό μου καθώς ανατράπηκε η ομαλή ζωή στη χώρα σας, αλλά άλλαξε και προσωπικά η δική σας ζωή και παρόλα αυτά εσείς και ο λαός σας αντιστέκεστε υποδειγματικά εδώ και σχεδόν 4 χρόνια». «Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα βρεθώ μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη, αλλά ήταν χρέος μου να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων, κάτι που κάνουν όλοι οι πολίτες της Ουκρανίας κάτω από δύσκολες συνθήκες», απάντησε ο Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησης ειπώθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα. Κάποια στιγμή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε στον κ. Ζελένσκι ότι η Τουρκία βοηθάει τη Ρωσία να παρακάμψει τις ευρωπαϊκές και τις αμερικανικές κυρώσεις, ενώ αναφέρθηκε και σε παραδείγματα.

Το «τραύμα της Κύπρου» και το «ψευτοκράτος»

Νωρίτερα φυσικά στις επίσημες δηλώσεις, πριν αποχωρήσουν οι φωτορεπόρτερ και οι δημοσιογράφοι ο ΠτΔ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε παρά να υποστηρίξει ανεπιφύλακτα την Ουκρανία αφού είναι μια χώρα που υπέστη εισβολή, όπως εισβολή υπέστη και η Κύπρος. «Η στάση μας υπαγορεύτηκε και από κάτι άλλο πολύ σημαντικό για μας και πολύ βαρύ, από το τραύμα της Κύπρου», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η 16η Νοεμβρίου είναι η 42η επέτειος από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, που το αποκάλεσε συγκεκριμένα «ψευτοκράτος».

Ο κ. Τασούλας μίλησε φυσικά και για τα ενεργειακά, αφενός για τη μεγάλη σημασία που είχε η πρόσφατη διάσκεψη P-TEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation) για να εξασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας και της ΝΑ Ευρώπης και αφετέρου για τον Διάδρομο Αλεξανδρούπολης-Οδησσού. «Στις 11 Ιουνίου μίλησε ο κ. Μητσοτάκης για τον Διάδρομο αυτό στη διάσκεψη κορυφής Ουκρανίας – Νοτιοανατολικής Ευρώπης και σας το αναφέρω κι εγώ σήμερα», είπε ο ΠτΔ. Σημειωτέον, ότι ο Διάδρομος αυτός αφορά την ενέργεια, τις μεταφορές και το εμπόριο.

Η Οδησσός κυριάρχησε στην κατ΄ ιδίαν συζήτηση. Ο κ. Τασούλας είπε στον κ. Ζελένσκι ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται πολύ για την Οδησσό λόγω των ιστορικών σχέσεων της χώρας μας με την πόλη αυτή του Εύξεινου Πόντου και τον ελληνισμό της περιοχής και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελε η Αθήνα να έχει συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της πόλης και στην αναστήλωση των ιστορικών μνημείων της, όταν έλθει η ώρα.

Για το πρόγραμμα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας

Ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε τον ΠτΔ για την υποστήριξη της Ελλάδας και απάντησε ότι στο μεγάλο πρόγραμμα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, που ανεξάρτητοι αναλυτές πιστεύουν ότι θα αγγίξει τα 700 δισεκατομμύρια ευρώ, τον πρώτο λόγο θα έχουν οι χώρες που βοήθησαν την Ουκρανία, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται ασφαλώς η Ελλάδα.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε ακόμη στον ΠτΔ ότι «ο Κάθετος Διάδρομος είναι win-win για την Ουκρανία, για την Ελλάδα, για την Ευρώπη».