Σύμπραξη-Δήμου-Αθηναίων-και-ΟΠΑ-για-τη-νεανική-επιχειρηματικότητα

Με στόχο την ανάδειξη της δύναμης της φοιτητικής καινοτομίας, ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΑΣΥ Α.Ε. AOTA, συνεργάστηκε με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας (ACE) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), στο πρόγραμμα «IDEA FACTORY – Innovation Design & Entrepreneurial Action».

Για 7 ημέρες 50 φοιτήτριες και φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια της Αττικής, μέσα από εντατικά workshop και με καθοδήγηση από εξειδικευμένους μέντορες, ανέπτυξαν προτάσεις που απαντούν σε πραγματικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, από βιώσιμες λύσεις για το περιβάλλον έως τεχνολογικές εφαρμογές που διευκολύνουν την καθημερινότητα.

Στο τελικό pitching event, το οποίο φιλοξενήθηκε στο χώρο του ACE, οι ομάδες παρουσίασαν τις ιδέες τους μπροστά σε επιτροπή αξιολογητών από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο. Οι τρεις κορυφαίες ομάδες τιμήθηκαν με πλακέτα διάκρισης για την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την επιχειρηματική σκέψη, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν βεβαίωση συμμετοχής για τη δέσμευση και τη συμβολή τους.

Τα βραβεία

1η θέση: LocalLook

Η LocalLook φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, που θα ενισχύει την προβολή και αξιοποίηση των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μόδας.

2η θέση: Fridget

Η Fridget στοχεύει στην ανάπτυξη μιας έξυπνης εφαρμογής, που συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το προσωπικό ψυγείο του χρήστη για βέλτιστη διαχείριση και έγκαιρη κατανάλωση των προϊόντων.

3η θέση: Everyday Heroes

Η Everyday Heroes επιδιώκει να δημιουργήσει μια δυναμική κοινότητα νέων γονέων, προσφέροντας έναν χώρο σύνδεσης, ανταλλαγής εμπειριών και αλληλοϋποστήριξης στην καθημερινή τους διαδρομή.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τόνισε: «Συνεχίζουμε να στηρίζουμε ενεργά τη νέα γενιά, παρέχοντας κίνητρα και εργαλεία για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Δίνουμε “στέγη”, περιεχόμενο και προοπτική στη φοιτητική καινοτομία. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι όταν ο ακαδημαϊκός κόσμος, οι επιχειρήσεις και η τοπική κοινωνία συνεργάζονται με κοινό όραμα, τότε μπορούν να προκύψουν λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο. Η Αθήνα έχει ανάγκη και ταυτόχρονα τη δύναμη, να αναπτύσσει πρωτοβουλίες με ισχυρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Από τη μεριά του, ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλειος Βασδέκης, ανέφερε: «Το IDEA Factory αποτυπώνει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο το όραμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου, να προσφέρει στους φοιτητές όχι μόνο γνώση, αλλά και χώρο για δημιουργία, συνεργασία και αυτοπεποίθηση. Μέσα από τη συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων, το πρόγραμμα εξελίχθηκε σε μια ανοιχτή εκπαιδευτική πλατφόρμα, όπου φοιτητές ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σχεδιάσουν λύσεις με αναπτυξιακό αντίκτυπο».