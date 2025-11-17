Τα-σχέδια-στήριξης-για-τα-Επαγγελματικά-Ταμεία

Παρεμβάσεις για να τονωθεί η δημιουργία πολυεργοδοτικών ταμείων, για να εξισορροπήσει η σχέση με τα ομαδικά ασφαλιστήρια και να επέλθει πιο δίκαιη μεταχείριση και ως προς τη φορολογία, ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την περαιτέρω στήριξη του β’ πυλώνα ασφάλισης, άρα για την ουσιαστική επέκταση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ). Μάλιστα, στη δημόσια συζήτηση τέθηκε από την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ) και η ριζοσπαστική πρόταση περί υποχρεωτικής αυτόματης εγγραφής του συνόλου των εργαζομένων στην αγορά εργασίας σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), για ένα έτος, με δυνατότητα οικειοθελούς αποχώρησής τους μετά το διάστημα αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, οι βασικές παρεμβάσεις που ετοιμάζονται, στο νομοσχέδιο που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις αρχές του νέου έτους είναι:

Πολυεργοδοτικά Ταμεία: Ο στόχος είναι να υπάρξει ανάπτυξή τους. Γι’ αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο να μειωθεί το όριο των 100 εργαζομένων ώστε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο ΤΕΑ. Άλλωστε, πάνω από το 90% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές, με έως 10 άτομα προσωπικό.

Ο στόχος είναι να υπάρξει ανάπτυξή τους. Γι’ αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο να μειωθεί το όριο των 100 εργαζομένων ώστε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο ΤΕΑ. Άλλωστε, πάνω από το 90% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές, με έως 10 άτομα προσωπικό. ΤΕΑ και Ομαδικά Ασφαλιστήρια: Αναμένεται να εξισωθούν οι όροι λειτουργίας, στο πεδίο της ισονομίας που πρέπει να διέπει την αγορά. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μειωθεί η λειτουργική δαπάνη για την έναρξη ισχύος και τη διατήρηση ενός ΤΕΑ, μέτρο που κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό ώστε να επέλθει ισορροπία ανάμεσα στους δύο τομείς.

Αναμένεται να εξισωθούν οι όροι λειτουργίας, στο πεδίο της ισονομίας που πρέπει να διέπει την αγορά. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μειωθεί η λειτουργική δαπάνη για την έναρξη ισχύος και τη διατήρηση ενός ΤΕΑ, μέτρο που κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό ώστε να επέλθει ισορροπία ανάμεσα στους δύο τομείς. Φορολογία: Το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε προς διετίας με το νόμο «Γεωργιάδη – Τσακλόγλου» (ν. 5078/23) για την επαγγελματική ασφάλιση, θεωρείται ότι δεν έχει βοηθήσει στην επέκταση των ΤΕΑ. Δεν είναι τυχαίο ότι από τον Δεκέμβριο του 2023, όταν τέθηκε σε ισχύ το θεσμικό πλαίσιο που επιβάλλει συντελεστές φορολόγησης (έως 20% για εφάπαξ, έως 10% για σύνταξη), δεν έχει δημιουργηθεί κανένα νέο Ταμείο.

Το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε προς διετίας με το νόμο «Γεωργιάδη – Τσακλόγλου» (ν. 5078/23) για την επαγγελματική ασφάλιση, θεωρείται ότι δεν έχει βοηθήσει στην επέκταση των ΤΕΑ. Δεν είναι τυχαίο ότι από τον Δεκέμβριο του 2023, όταν τέθηκε σε ισχύ το θεσμικό πλαίσιο που επιβάλλει συντελεστές φορολόγησης (έως 20% για εφάπαξ, έως 10% για σύνταξη), δεν έχει δημιουργηθεί κανένα νέο Ταμείο. Υποχρέωση αυτόματης εγγραφής σε ΤΕΑ: Πρόκειται για μία κομβικής σημασίας πρόταση που στηρίζει η ΕΛΕΤΕΑ. Στον διάλογο που έχει ξεκινήσει ήδη στο υπουργείο Εργασίας θα οδηγήσει σε ένα καινούργιο νομοσχέδιο για τη βελτίωση συνολικά του β’ πυλώνα ασφάλισης. Στόχος είναι να υπάρξει ραγδαία επέκταση της κλίμακας των επαγγελματικών συντάξεων στο εγχώριο ασφαλιστικό σύστημα. Εκτιμάται ότι η εμπειρική εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις λειτουργίες και την προστιθέμενη αξία των συνταξιοδοτικών παροχών των Επαγγελματικών Ταμείων θα βοηθήσει ως προς αυτό.

Η ΕΛΕΤΕΑ

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΕΤΕΑ, δρ. Χρήστο Νούνη, «η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟPA), κ. Hielkema, χαρακτήρισε μονόδρομο τις συμπληρωματικές, κεφαλαιοποιητικές συντάξεις και “κλειδί” τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), όπως επίσης και το καθεστώς αυτόματης εγγραφής των εργαζομένων σε αυτά, για τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών κρατικών συνταξιοδοτικών συστημάτων. Προτάσεις όπως αυτή της εισαγωγής και καθιέρωσης του συστήματος της αυτόματης εγγραφής στους φορείς Επαγγελματικής Ασφάλισης που διατυπώνονται από τα πλέον αρμόδια χείλη της προέδρου της EIOPA, δεν μπορεί παρά να αποτελούν κατευθυντήρια πυξίδα των επικείμενων εγχώριων νομοθετικών πρωτοβουλιών και δράσεων του αρμόδιου υπουργείου Εργασίας».

Ουραγός η Ελλάδα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ

Στην Ελλάδα, η ανάγκη ουσιαστικής διείσδυσης των ΤΕΑ στην αγορά εργασίας μπορεί να συνδράμει στην επίλυση του Ασφαλιστικού λόγω του σοβαρού δημογραφικού προβλήματος που υπάρχει. Έτσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η Ελλάδα:

Είναι ουραγός μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ με βάση την αξία περιουσιακών στοιχείων των ΤΕΑ ως ποσοστό του ΑΕΠ (0,1%, ή 1% εάν συμπεριληφθούν και τα 4 ΤΕΑ Υποχρεωτικής Ασφάλισης).

Έχει ονομαστικό χρέος πολύ μεγαλύτερο από το ονομαστικό ΑΕΠ και σοβαρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς την επόμενη 20ετία.

Το 30% των Ελλήνων είναι άνω των 60 ετών ενώ το 18% είναι άνω των 70 ετών.

Έχει τους πιο γηρασμένους συνταξιούχους σε όλη την Ε.Ε.

Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2015 ανέβασε τη χώρα μας στην 1η θέση της κατάταξης των χωρών με τα υψηλότερα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από 1.1.2022 (67ο ή 62ο με 40 χρόνια ασφάλισης) και στην 1η πεντάδα των χωρών παγκοσμίως με τα μεγαλύτερα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης στις γυναίκες!

Το 50% των συνταξιοδοτικών παροχών καταβάλλεται από το κράτος, με τη χώρα μας να κατέχει την 3η υψηλότερη θέση σε ό,τι αφορά τις συνταξιοδοτικές δαπάνες στην Ε.Ε.

Στην Ε.Ε. ο 2ος Πυλώνας της Επαγγελματικής Ασφάλισης: