Τζέφερσον:-Οι-κίνδυνοι-για-την-ανεργία-έχουν-αυξηθεί,-αλλά-η-fed-πρέπει-να-κινηθεί-«αργά»

Οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με τους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό, δήλωσε την Δευτέρα ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Φίλιπ Τζέφερσον, ωστόσο τόνισε ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να κινηθεί «αργά» όσον αφορά τη μείωση των επιτοκίων.

«Η τρέχουσα πολιτική στάση εξακολουθεί να είναι κάπως περιοριστική, αλλά την έχουμε μετακινήσει πιο κοντά στο ουδέτερο επίπεδό της που ούτε περιορίζει ούτε τονώνει την οικονομία», δήλωσε ο Τζέφερσον σε ομιλία του στο Κάνσας Σίτι. «Η εξελισσόμενη ισορροπία των κινδύνων υπογραμμίζει την ανάγκη να προχωρήσουμε αργά καθώς πλησιάζουμε στο ουδέτερο επιτόκιο» πρόσθεσε.

Ο Τζέφερσον τόνισε ότι ενόψει της επόμενης συνεδρίασης πολιτικής της Fed, στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, παραμένει ασαφές πόσα κυβερνητικά δεδομένα θα φτάσουν στα χέρια των αξιωματούχων.

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει την έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου την Πέμπτη, αλλά δεν είναι σαφές ποια, εάν υπάρχουν, άλλα δεδομένα θα δημοσιευτούν πριν από τη συνάντηση των αξιωματούχων της Fed.

Ενώ ο Τζέφερσον υπέδειξε ότι ο πληθωρισμός μπορεί να έχει σταθεροποιηθεί γύρω στο 3% λόγω των δασμών, είπε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι μία βασική λογική υπόθεση είναι ότι οι δασμοί οδηγούν σε μία εφάπαξ αύξηση των τιμών και όχι σε ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα πληθωρισμού. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση.

Ο Τζέφερσον ανέφερε ότι διαβλέπει μία σταδιακή «ψύξη» στην αγορά εργασίας, αναγνωρίζοντας την έλλειψη επίσημων κυβερνητικών στοιχείων, ωστόσο επισήμανε τις αιτήσεις επιδόματος ανεργίας που ελήφθησαν από πολιτείες, οι οποίες έχουν σε μεγάλο βαθμό μετακινηθεί προς τα κάτω τις τελευταίες εβδομάδες. Σημείωσε επίσης ότι τα ανεπίσημα στοιχεία για την αγορά εργασίας είναι ανάμεικτα.

Τα σχόλια του Τζέφερσον έρχονται καθώς η Fed φαίνεται ολοένα και πιο διχασμένη σχετικά με το εάν θα μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια. Οι αγορές εκτιμούν ότι η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων είναι μόλις 42% τον επόμενο μήνα, από 94% πριν από περίπου ένα μήνα.