ΤΙΤΑΝ:-Το-πιο-φιλόδοξο-πλάνο-δεκαετίας-με-στόχο-1-δισ.-ebitda

Ο ΤΙΤΑΝ μας άνοιξε τα στρατηγικά χαρτιά του έως το 2029, παρουσιάζοντας ένα επιχειρηματικό σχέδιο που “κουμπώνει” ανάπτυξη, πράσινη μετάβαση και γενναίες επιστροφές στους μετόχους.

Ο όμιλος στοχεύει σε πωλήσεις 4 δισ. ευρώ το 2029 και EBITDA 1 δισ. ευρώ, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 11%-13%. Για να το πετύχει, προγραμματίζει επενδύσεις 3 δισ. ευρώ, με έμφαση στις ΗΠΑ, όπου βλέπει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες, αλλά και στην EMEA, μέσω νέων μονάδων, ψηφιοποίησης και χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η χρηματοδότηση θα προέλθει από 2,7 δισ. ευρώ ταμειακών ροών και επιπλέον δανεισμό 1-1,5 δισ., ανεβάζοντας τον δείκτη καθαρού δανεισμού/EBITDA στο 1,5x-2x, από το ιδιαίτερα χαμηλό 0,5x σήμερα. Κεντρικό ρόλο παίζει η στροφή σε εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά και καύσιμα, που αναμένεται να αυξήσουν την ετήσια εξοικονόμηση κόστους από 35 εκατ. σε 120 εκατ. ευρώ έως το 2029.

Η Αίγυπτος ενισχύεται ως βάση εξαγωγών προς Ευρώπη και Μέση Ανατολή, ενώ τα Βαλκάνια και η Ελλάδα παραμένουν αγορές με “ανεξόφλητο” δυναμικό ζήτησης. Το σχέδιο προβλέπει κέρδη ανά μετοχή 5 με 6 ευρώ το 2029 και συνολικές αποδόσεις προς τους μετόχους πάνω από 10% τον χρόνο, με σωρευτικές πληρωμές 500 εκατ. ευρώ (περίπου 1,62 ευρώ/μετοχή ετησίως, με μέση απόδοση 4%).

Διαγραμματικά η μετοχή συνεχίζει τη μακροπρόθεσμη ανοδική της πορεία μέσα στο κανάλι “S”, που έχει ως πρώτο στόχο τα 45,80 ευρώ και μετά το όριο των 50 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

November 17, 2025