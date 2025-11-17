Το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό στο διάλογο ακόμα και με τον Τσίπρα, αλλά με αρχηγό τον Ανδρουλάκη, είπε η Θρασκιά – Δείτε βίντεο

Το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό σε διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα και οποιονδήποτε δεχτεί να συνομιλήσει στην λογική του προγράμματός του, με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη, όπως δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε η βουλευτής του κόμματος, Ράνια Θρασκιά. Αιχμηρή απάντηση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ρωτώντας του ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ πώς νιώθουν όταν ακούν από «συντρόφους» τους ότι εκείνος που τους κουνούσε παλιότερα το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε η κ. Θρασκιά για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, είπε πως «δεν έχω αντίρρηση να διαβάζω βιβλία και δεν έχω αντίρρηση να διαβάσω και το βιβλίο του κ. Τσίπρα», ενώ όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει αν στον ΠΑΣΟΚ αισθάνονται απειλή από εκείνον και την επάνοδό του στην ενεργή πολιτική, είπε: «Δεν νιώθουμε ότι μας απειλεί. Μας απειλούν οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, οι αριθμοί ευημερούν και οι πολίτες δυστυχούν».

Σε ερώτηση για τον αν η επιστροφή Τσίπρα, σηματοδοτήσει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Θρασκιά είπε: «Είναι δυναμική κατάσταση και δεν θα ήθελα να προβλέψω περαιτέρω δεινά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ και ελπίζω πως ό,τι υπάρχει στον προοδευτικό κόσμο πρέπει να συσπειρωθεί αυτή τη στιγμή με αφετηρία και επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ και να έχουμε συνομιλητές μας ανθρώπους του προοδευτικού χώρου. Ακόμη και τον κ. Τσίπρα, είμαστε ανοιχτοί σε αυτό τον διάλογο. Οποιοσδήποτε κάθεται κάτω από το πρόγραμμά μας, είναι συνομιλητής μας, αλλά με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη».

Απάντηση Μαρινάκη: Πώς νιώθουν στο ΠΑΣΟΚ όταν ακούν ότι εκείνος που τους κουνούσε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;

Στις δηλώσεις που έκανε η Ράνια Θρασκιά, περί διάθεσης του ΠΑΣΟΚ να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης, απευθύνοντας το ερώτημα στους ανθρώπους της Χαριλάου Τρικούπη «αν είναι σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις τη στιγμή που στελέχη του στοχοποιήθηκαν από τα «παραϋπουργεία δικαιοσύνης» του κ. Τσίπρα και «κρεμάστηκαν στα μανταλάκια»».

Αναλυτικά η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

«Πριν από λίγη ώρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά σε συνέντευξή της κατέστησε εν δυνάμει συνομιλητή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κ. Τσίπρα.

Αντίστοιχες δηλώσεις έχουμε ακούσει και από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, ως συνέχεια της επιλογής της ηγεσίας του κόμματος να συνταχθεί τους προηγούμενους μήνες, σε μία σειρά ζητημάτων, όχι μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με κομματίδια που προήλθαν από αυτό τον χώρο, υιοθετώντας κάποιες φορές ακόμα και την ακραία ρητορική τους.

Αλήθεια, είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις τη στιγμή που στελέχη του στοχοποιήθηκαν από τα «παραϋπουργεία δικαιοσύνης» του κ. Τσίπρα και «κρεμάστηκαν στα μανταλάκια»;

Πώς νιώθουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσοι κράτησαν, πριν από 10 χρόνια, μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ, την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακούν από «συντρόφους» τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;».

