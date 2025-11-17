Τραπεζικές-απάτες:-Τι-να-προσέξετε

ilektronikes_apates_el_21.3

Οι τραπεζικές απάτες έχουν μειωθεί στο μισό το 2024 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα των αυστηρών μεθόδων προστασίας της ΕΕ, καθώς και των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης που εφαρμόζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (τράπεζες, πάροχοι πληρωμών, acquirers, ΔΙΑΣ).

Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), τα περιστατικά απάτης στις μεταφορές πίστωσης παρουσιάζουν σημαντική κάμψη, της τάξεως του 55%, ενώ η αντίστοιχη αξία τους μειώθηκε κατά 51%.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν πηγές του τραπεζικού τομέα, είναι ζωτικής σημασίας η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση του καταναλωτικού κοινού, προκειμένου να θωρακιστεί έναντι των απατών, καθώς οι απατεώνες εστιάζουν πλέον στο να εξαπατούν τους κατόχους λογαριασμών, ώστε οι ίδιοι να παραχωρήσουν πρόσβαση, παρά στο να παραβιάζουν τα τραπεζικά συστήματα.

Τα είδη της τραπεζικής απάτης

Phishing (ηλεκτρονικό ψάρεμα) είναι η κακόβουλη προσπάθεια επίδοξων απατεώνων να υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία όπως κωδικούς πρόσβασης e-banking, αριθμούς ή PIN καρτών, αριθμούς διαβατηρίων, αστυνομικών ταυτοτήτων, ΑΦΜ, κ.λπ.

Οι phishers στέλνουν μαζικά e-mails σε τυχαίους λογαριασμούς ανυποψίαστων παραληπτών, όπου είτε δελεάζοντας τους, είτε προσπαθώντας να τους πείσουν ότι είναι αναγκαίο, τους κατευθείνουν να κάνουν κλικ σε ένα σύνδεσμο (link).

Ο σύνδεσμος αυτός οδηγεί σε ιστοσελίδες που έχουν φτιάξει οι phishers και μοιάζουν με πραγματικές ιστοσελίδες τραπεζών με σκοπό να παραπλανήσουν τους χρήστες, ώστε να πληκτρολογήσουν εκεί προσωπικά τους στοιχεία.

Πώς να προστατευτείτε από phishing:

Ελέγξτε πάντα που σας οδηγεί το link πριν το πατήσετε.

Μην ανοίγετε e-mails από άγνωστους.

Μη δίνετε τους κωδικούς σας και τα προσωπικά στοιχεία σε sites που δε γνωρίζετε σε ποιον οργανισμό ανήκουν.

Προσέξτε τη διατύπωση των e-mails που λαμβάνετε.

Malware

Malware (κακόβουλο λογισμικό) είναι τα προγράμματα που μπορεί να εγκατασταθούν στον υπολογιστή ή στο κινητό σας χωρίς να το καταλάβετε με σκοπό να υποκλέψουν ευαίσθητες πληροφορίες από τη συσκευή σας και να εκτελέσουν μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες ή γενικότερα να αποκτήσουν έλεγχο της συσκευής εν αγνοία σας.

Το Malware που στοχεύει στην υποκλοπή στοιχειών παρακολουθεί σε μόνιμη βάση τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και εφόσον ανιχνεύσει ότι πρόκειται για συγκεκριμένη τράπεζα ξεκινά να καταγράφει κρυφά σε τοπικό αρχείο οτιδήποτε πληκτρολογείτε (username, password κ.λπ). Mπορεί ακόμη και να αποθηκεύσει στιγμιότυπο/εικόνα της σελίδας. Αφού ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία, στέλνει αυτόματα όλα τα δεδομένα που έχει καταγράψει (συνήθως επισυναπτόμενα σε e-mail) στο δημιουργό του. Τα απεσταλμένα στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν απ’ ευθείας από τον δημιουργό του malware ή να πωληθούν μαζικά σε τρίτους.

Οι πιο συνήθεις τακτικές εγκατάστασης malware

Συνημμένα αρχεία σε e-mail: απατεώνες στέλνουν e-mail που προσπαθούν να σας ξεγελάσουν και να ακολουθήσετε μία ιστοσελίδα, κατεβάζοντας ένα κομμάτι του λογισμικού ή το άνοιγμα ενός συνημμένου που εγκαθιστά στη συνέχεια το Trojan.

Λήψεις δωρεάν λογισμικού (π.χ. παιχνίδια, ταινίες, μουσική και ελεύθερο λογισμικό).

Πώς να προστατευτείτε από malware

Μην ανοίγετε e-mails από άγνωστους.

Προσέχετε από που κατεβάζετε αρχεία.

Εγκαταστήστε ειδικά προγράμματα προστασίας των συσκευών σας (anti-virus. anti-spyware κ.α.) και ενημερώστε τα τακτικά.

Αναβαθμίστε τακτικά τα προγράμματά σας (λειτουργικά συστήματα, browsers κ.α.) στην τελευταία τους έκδοση.

Vishing

Vishing (κακόβουλη τηλεφωνική επικοινωνία) είναι η απόπειρα phishing που πραγματοποιείται μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή φωνητικού μηνύματος. Οι phishers παραπλανούν τον καλούντα, χρησιμοποιώντας προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομά του, δίνοντας την αίσθηση ότι η κλήση πραγματοποιείται από εκπρόσωπο της τράπεζας ή κάποιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας. Στόχος τους είναι να εκμαιεύσουν ευαίσθητα δεδομένα, που το θύμα πιθανόν να αποκαλύψει και να τα χρησιμοποιήσουν (συνήθως με τη συγκατάθεσή του) εις βάρος του.

Πώς να προστατευτείτε από vishing

Αν δε γνωρίζετε τον συνομιλητή σας, τερματίστε την κλήση και επιβεβαιώστε τα στοιχεία του με το contact center της εκάστοτε τράπεζας όλο το 24ωρο.

Μην απαντάτε όταν σας ζητούν στοιχεία των λογαριασμών, των καρτών ή των κωδικών σας και μην ακολουθείτε συνδέσμους (links) που περιέχονται σε phishing e-mails ή γραπτά μηνύματα και σας προτρέπουν να κάνετε είσοδο στο e banking των τραπεζών.

Προωθήστε οποιοδήποτε παρόμοιο «ύποπτο» e-mail ή SMS στην τράπεζα στις σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις της τράπεζάς σας.

Smishing

Smishing είναι απόπειρα phishing μέσω SMS (κακόβουλο γραπτό μήνυμα) ή γραπτού μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο ή συσκευή. Ο σκοπός του μηνύματος κειμένου phishing είναι ο ίδιος με το παραδοσιακό phishing e-mail, δηλαδή να πείσει τους παραλήπτες να μοιραστούν τις απόρρητες πληροφορίες τους.

Πώς να προστατευτείτε από smishing

Μην ανοίγετε SMS από άγνωστους.

Μη δίνετε τους κωδικούς σας και τα προσωπικά στοιχεία σε sites που δε γνωρίζετε σε ποιον οργανισμό ανήκουν.

Mobile/PC vishing

Οι απατεώνες καλούν τους ανυποψίαστους πελάτες προσποιούμενοι τους εκπροσώπους γνωστών εταιριών πληροφορικής. Πείθουν τους πελάτες ότι ο υπολογιστής τους χρειάζεται επισκευή ή εκκαθάριση και εγκαθιστούν εφαρμογές για απομακρυσμένο έλεγχο των συσκευών τους (Η/Υ, tablet, κινητό τηλέφωνο) αποκτώντας έτσι τους κωδικούς e-banking.

Πώς να προστατευτείτε από mobile/PC vishing

Μην απαντάτε σε άγνωστες τηλεφωνικές κλήσεις και ειδικότερα αν προέρχονται από το εξωτερικό.

Μην εγκαθιστάτε εφαρμογές όταν υποδεικνύονται από αγνώστους.

Μην επιτρέπετε την απομακρυσμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές σας συσκευές (Η/Υ, tablet, κινητό τηλέφωνο).

Μην κοινοποιείτε σε κανέναν και μη βάζετε σε άγνωστες ιστοσελίδες τους κωδικούς e-banking (username και password) ή αριθμούς καρτών. Επιβεβαιώστε ότι έχετε επισκεφθεί το επίσημο site της τράπεζάς σας. Οι τράπεζες ποτέ και με κανένα τρόπο δε σας ζητούν τους κωδικούς σας μέσω e-mail ή SMS.

Εγκαταστήστε ειδικά προγράμματα προστασίας των συσκευών σας (anti-virus. anti-spyware κ.α.) και ενημερώστε τα τακτικά.

Αναβαθμίστε τακτικά τα προγράμματά σας (λειτουργικά συστήματα, browsers κ.α.) στην τελευταία τους έκδοση.

Σε περίπτωση που πέσετε θύμα απάτης, τερματίστε άμεσα την κλήση και επικοινωνήστε με την τράπεζα.

SIM swapping

Αφορά σε απάτη όπου οι δράστες αρχικά υποκλέπτουν τους κωδικούς e-banking συνήθως μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος “ψαρέματος” (phishing) ή μέσω κακόβουλου λογισμικού (trojan/malware) που έχουν εγκαταστήσει στον υπολογιστή του θύματος. Στη συνέχεια, προχωρούν σε μη εξουσιοδοτημένη αντικατάσταση/ανταλλαγή της κάρτας SIM του κινητού πελατών, ώστε να πάρουν πρόσβαση σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (κλήσεις, SMS, push notifications). Με τον τρόπο αυτό οι δράστες αποκτούν πρόσβαση στους κωδικούς μιας χρήσης/OTP, μηνυμάτων επαλήθευσης ασφάλειας, κ.λπ., ώστε να ολοκληρώσουν την υποκλοπή χρημάτων.

Πώς να προστατευτείτε από SIM swapping

Αν το κινητό σας σταματήσει να δέχεται ή να εκτελεί κλήσεις για ασυνήθιστο λόγο ή αν χάσετε το σήμα σε μια θέση που συνήθως έχει καλή κάλυψη, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας και επιβεβαιώστε ότι δεν έχει απενεργοποιηθεί η SIM σας.

Μην αποκαλύπτετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εγγραφείτε στις υπηρεσίες των οργανισμών που παρέχουν ειδοποιήσεις SMS και e-mail όταν εκτελούνται οι συναλλαγές σας.

Μην κοινοποιείτε σε κανέναν και μη βάζετε σε άγνωστες ιστοσελίδες τους κωδικούς e-banking (username και password) ή αριθμούς καρτών. Επιβεβαιώστε ότι έχετε επισκεφθεί το επίσημο site της τράπεζάς σας Πειραιώς. Οι τράπεζες ποτέ και με κανένα τρόπο δε σας ζητούν τους κωδικούς σας μέσω e-mail ή SMS.

Ελέγξτε συχνά τις κινήσεις των λογαριασμών σας.

Σε περίπτωση που πέσετε θύμα απάτης και επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζα.

Η εκστρατεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις ηλεκτρονικές απάτες συνεχίζεται. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ελληνική Αστυνομία και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενημέρωση του κοινού.

Σε αυτήν την ενότητα της ιστοσελίδας της ΕΕΤ μπορείτε να αντλείτε όλο το ενημερωτικό υλικό για την πρόοδο της εκστρατείας ενημέρωσης η οποία ξεκίνησε στο τέλος του 2021.