Τσίπρας-για-Πολυτεχνείο:-«52-χρόνια-μετά,-δεν-είναι-μνημείο-του-χθες,-αλλά-η-μνήμη-του-αύριο»

«Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία… 52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες, αλλά η μνήμη του αύριο», αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.

H ανάρτησή του συνοδεύεται από μια ιστορική φωτογραφία από το Πολυτεχνείο και την εξέγερση των φοιτητών:

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.