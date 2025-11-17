Φλωρίδης-στον-ΣΚΑΪ:-751-καταδικασθέντες-έχουν-επιλέξει-να-προσφέρουν-κοινωνική-εργασία

Από τη 1η Μαΐου του 2024, οπότε ισχύει ο θεσμός της κοινωνικής εργασίας, 751 καταδικασθέντες έχουν επιλέξει να προσφέρουν κοινωνική εργασία αντί για να τους επιβληθεί ποινή φυλάκισης, τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Εξήγησε ότι οι δηλωθείσες θέσεις στη σχετική πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι 3.200 και αφορούν κοινωνική εργασία, μεταξύ άλλων σε νοσοκομεία, πανεπιστήμια, εφορίες αρχαιοτήτων και δήμους.

Ο υπουργός τόνισε ότι η κοινωφελής εργασία αφορά ποινές έως 2 έτη και υπάρχει σύστημα παρακολούθησης.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους ανηλίκους, τόνισε ότι μπορούν να πάρουν μέρος σε αθλητικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες.

Ανέφερε μάλιστα το παράδειγμα κάποιων παιδιών με παραβατική συμπεριφορά στη Θεσσαλονίκη, που εργάστηκαν μαζί με συντηρητές έργων τέχνης και εξέφρασαν τη βούληση να ασχοληθούν και τα ίδια με τη συντήρηση έργων τέχνης.

Αναφερόμενος στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης σημείωσε ότι ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 650 ημέρες, στην Ελλάδα είναι 1500. Μάλιστα, στο πρωτοδικείο της Αθήνας χρειάζονται 2.000 – 2.500 μέρες.

Σύμφωνα με τον κ Φλωριδη, με το νέο δικαστικό χάρτη και την ένταξη των ειρηνοδικείων στα Πρωτοδικεία, διπλασιάζεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των υποθέσεων. Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι για το 2026 στο πρωτοδικείο της Αθήνας έχει προσδιοριστεί να δικαστούν 15.000 αστικές υποθέσεις που περιμένουν εδώ και τέσσερα χρόνια να εκκαθαριστούν. Σημείωσε ότι έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των δικαστών και ο ρυθμός εκκαθάρισης των υποθέσεων από το 82% έχει πάει στο 111%.

