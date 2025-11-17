Φλώρος για ενεργειακά: Πια είμαστε στο τραπέζι, όχι στο μενού – Η υβριδική επίθεση στον Έβρο και το επεισόδιο με τη φρεγάτα το 2020

«Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διαμετακομιστή και παραγωγό ενέργειας. Είναι πλέον στο τραπέζι, όχι στο μενού» δήλωσε ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη.

Όπως εξήγησε, η διεθνής γεωστρατηγική συγκυρία έχει φέρει την Ελλάδα στο προσκήνιο με τη χώρα μας να «βρίσκεται στο επίκεντρο του ενεργειακού κόσμου αυτή την περίοδο». Τόνισε ότι η χώρα «εισέρχεται στη σκηνή, μετατρέπεται σε διαμετακομιστή ενέργειας» και σε επόμενο στάδιο «θα μετεξελιχθεί και σε παραγωγό ενέργειας». Όπως σημείωσε, «η θέση της Ελλάδας δεν υπήρξε προβλέψιμη, αλλά υπήρξε πιστή», επιλέγοντας να είναι «παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή».

Αναφερόμενος στη γεωγραφική σημασία της χώρας, υπογράμμισε ότι «λόγω της γεωγραφίας επελέγη να παίξει αυτόν τον ρόλο». Κατά τον ίδιο, «αυτός ο ρόλος απαιτεί παρουσία, ενέργειες, συνεργασίες, η Ελλάδα τα έχει όλα», ενώ εκτίμησε ότι «το μέλλον θα είναι ευοίωνο αν η Ελλάδα παραμείνει σταθερή».

Ο στρατηγός Φλώρος συνέδεσε ευθέως τις ενεργειακές εξελίξεις με τις παγκόσμιες γεωπολιτικές εντάσεις. Όπως ανέφερε, «τα ενεργειακά συνδέονται με τους πολέμους. Δεν είναι αυτοφυή, έχουν να κάνουν με το μέλλον». Υπογράμμισε: «Ναι μεν είμαστε μικροί, αλλά πρέπει να παίξουμε ρόλο. Αλλιώς κινδυνεύεις να βρεθείς στο μενού». Συμπλήρωσε ότι «η Ελλάδα έχει φύγει από τη θέση του μενού, είναι στο τραπέζι». Όσον αφορά τις ΗΠΑ είπε ότι θεωρούν «κυρίαρχη απειλή την Κίνα», αλλά για να επικεντρωθούν εκεί «δεν πρέπει να αφήσουν κάτι στην αυλή τους».

Επίσης έκανε λόγο για μια προσπάθεια μεταμόρφωσης της Μέσης Ανατολής, ώστε να πάψει να «σπαράσσεται από πολέμους» και να εξελιχθεί σε «περιοχή σταθερότητας, από όπου θα περάσουν αγωγοί και διάδρομοι». Υπενθύμισε ότι οι ενεργειακές διεργασίες σχετίζονται και με «το στοπ του ρωσικού αερίου στην Ευρώπη».

Σχολιάζοντας τον ρόλο της Τουρκίας, υποστήριξε ότι «δεν έχει αποκομίσει κάτι» και ότι «αυτό που θέλει είναι μεγάλη επιρροή στη Συρία». Τόνισε ότι «το Ισραήλ και οι ΗΠΑ παίζουν ρόλο εκεί», και εκτίμησε ότι η Άγκυρα «θα μπει σε τέλμα στη Μέση Ανατολή σε σχέση με Συρία». «Δεν νομίζω ότι θα πάρει κάτι απτό άμεσα και για αυτό πήγε και στα Eurofighter» πρόσθεσε.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία των ελληνικών συμμαχιών, σημειώνοντας ότι η μεγάλη εικόνα «είναι ευνοϊκή για την Ελλάδα λόγω συμμαχιών με Ισραήλ, Αίγυπτο, Ιορδανία κ.τ.λ.». Όπως είπε, η Ελλάδα «το βλέπει συνεργατικά και θα βγει κερδισμένη». Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον κάθετο αγωγό, σημειώνοντας ότι είναι «πολύ ωφέλιμος» τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια όσο και «για την ισχύ και την επιρροή της».

Για τα εξοπλιστικά προγράμματα, ο πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ υπογράμμισε ότι «η άμυνα έχει βάθος και χρειάζεται επιμονή, πρόγραμμα και προτεραιοποίηση». Ανέφερε ότι οι ελληνικές αγορές από το εξωτερικό ήταν αναγκαίες, ενώ «έτρεξαν γρήγορα τα προγράμματα» και «έγιναν πολλές υποστηρίξεις σε αυτά που ήδη είχαμε». Εκτίμησε ότι «αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα θα φέρει την Ελλάδα σε καλύτερο επίπεδο». Εξέφρασε όμως επιφυλάξεις για «αλλαγές στη δομή των δυνάμεων που δεν είναι καλές», σημειώνοντας ότι «αυτά δεν είναι ορθά». Μιλώντας για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, τόνισε ότι «αξίζει σεβασμό και μπράβο» και υπενθύμισε ότι αυτό υπήρξε «μέλημά» του κατά τη θητεία του. Πρόσθεσε ωστόσο ότι «αυτή την περίοδο στο στράτευμα υπάρχει δυσαρέσκεια».

Αναφερόμενος στα γεγονότα του Έβρου το 2020, έκανε λόγο για «υβριδική επίθεση», σημειώνοντας ότι σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ και το Λιμενικό «οι ΕΔ απέτρεψαν επίθεση και πετύχαμε νίκη». Όπως εξήγησε, «αν πετύχαινε θα είχαμε πολιτικά και στρατιωτικά αποτελέσματα». Είπε ότι ήταν μεγάλη η επίθεση αλλά ήταν και μεγάλη η αντίδραση, προσθέτοντας πως «εμείς απαγορεύσαμε τη βούληση της Τουρκίας». Υποστήριξε ότι οι Τούρκοι «την εξέλαβαν ως ήττα», γεγονός που εξηγεί τις αντιδράσεις με παραβιάσεις.

Για το επεισόδιο της επακούμβησης της φρεγάτας «Λήμνος» με την τουρκική «Kemal Reis» στα ανοικτά του Καστελόριζου το 2020, ο στρατηγός Φλώρος επαίνεσε «την ομηρική ψυχραιμία» του Έλληνα πλοιάρχου και ανέφερε ότι ο επαγγελματισμός των στελεχών «προσέδωσε στην ελληνική κοινωνία αυτοπεποίθηση και μοναδική σύμπνοια». Όπως είπε, «οι ΕΔ έφυγαν από το πεδίο με την αίσθηση του νικητή».

Σε ερώτηση για τη δυσκολότερη απόφασή του, ανέφερε ότι «υπήρξαν αρκετές για το πεδίο», επισημαίνοντας ότι σημασία έχει «αν αυτές οι αποφάσεις οδήγησαν σε καλά αποτελέσματα». Τόνισε ότι η κοινωνία εμπιστεύεται τις Ενοπλες Δυνάμεις και βασίζεται σε αυτές, γιατί είναι το «κέλυφος της ασφάλειας», ειδικά σε μια περίοδο όπου «το διεθνές δίκαιο υποχωρεί και η ισχύς είναι απαραίτητη γιατί θα σου φέρει την ειρήνη».

Κλείνοντας, δήλωσε: «Μετά από 45 χρόνια νιώθω πλήρης και υπερήφανος για τη μοίρα μου. Η σταδιοδρομία μου έχει υπάρξει. Δεν με δελεάζει η πολιτική. Δεν θέλω να γίνω πολιτικός. Αλλά όλοι είμαστε πολιτικά όντα. Αν κάποιος κάποτε μου πει να βοηθήσω, δεν θα το αρνηθώ γιατί είναι προσφορά στην πατρίδα μου».