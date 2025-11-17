Φυσικό-αέριο,-drones-και-ανοικοδόμηση

Της -

Η άμεση ενεργοποίηση του «Κάθετου Διαδρόμου» για την εξασφάλιση τροφοδοσίας της Ουκρανίας με φυσικό αέριο για τη δύσκολη περίοδο του χειμώνα, από μόνη της δείχνει την καθοριστική σημασία ύπαρξης μιας εναλλακτικής διαδρομής για την παροχή ενέργειας στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η επίσκεψη χθες στην Αθήνα του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και η Δήλωση Προθέσεων που υπεγράφη ανάμεσα στη ΔΕΠΑ και τη NAFTOGAZ ανοίγουν το δρόμο για να αρχίσει πολύ σύντομα η διοχέτευση αμερικανικής προέλευσης φυσικού αερίου προς την Ουκρανία μέσα από το δίκτυο του «Κάθετου Διαδρόμου», με αφετηρία το κομβικής σημασίας, πλέον και αναβαθμισμένο γεωπολιτικά, λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Παράλληλα, από την κοινή δήλωση των Κυριάκου Μητσοτάκη και Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναδείχθηκαν και άλλες παράμετροι της σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Ουκρανία: η προοπτική συμμετοχής ελληνικών εταιρειών στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, αλλά και η παράμετρος της αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο τα μη επανδρωμένα αεροχήματα (Drones/UAVs), τα οποία αναπτύχθηκαν και αξιοποιήθηκαν πάρα πολύ από την Ουκρανία στη διάρκεια του πολέμου.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφορικά με την ενεργειακή τροφοδοσία, τόνισε στις δηλώσεις ότι «Μιλάμε ουσιαστικά για την άμεση – επαναλαμβάνω, άμεση – ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία». Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του επισήμανε ότι «η Ουκρανία αποκτά άμεσα πρόσβαση σε διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενέργειας, ενώ η Ελλάδα καθίσταται πλέον κόμβος τροφοδοσίας της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο».

Όσον αφορά τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «Θα είμαστε παρόντες τόσο στον κατασκευαστικό τομέα, μέσω συμπράξεων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όσο και στα πεδία της ψηφιοποίησης, της υγείας, της προστασίας των πολιτιστικών μνημείων».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στάθηκε ιδιαίτερα στην εξασφάλιση εναλλακτικού διαδρόμου για την ενεργειακή τροφοδοσία της χώρας του, καθώς όπως είπε «οι περισσότερες πηγές του αερίου έγιναν στόχοι ρωσικών και κορεατικών πυραύλων και drones». Είπε ότι για την προμήθεια φυσικού αερίου μέσω του Κάθετου Διαδρόμου υπάρχουν συμφωνίες ήδη έτοιμες και ευχαρίστησε τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και αμερικανικές εταιρείες για τη δυνατότητα προμήθειας της Ουκρανίας με αμερικανικό φυσικό αέριο μέσω της Ελλάδας.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα μετά τη λήξη του πολέμου, λέγοντας ότι περιμένει από τη χώρα μας συμμετοχή στην ανοικοδόμηση μέσω ελληνικών εταιρειών.

Μια ιδιαίτερη πτυχή των χθεσινών δηλώσεων αφορά τα μη επανδρωμένα αεροχήματα. Ο κ. Ζελένσκι είπε ότι παρουσίασε τις δυνατότητες της χώρας του για σύγχρονες παραγωγές αμυντικών όπλων. «Η Ουκρανία αμύνεται σε αυτό τον πόλεμο, αλλά ανέπτυξε πολλά όπλα με τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε» ανέφερε.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης των κ. Μητσοτάκη και Ζελένσκι, ότι συζητήθηκε η αμυντική συνεργασία, ιδιαίτερα σε σχέση με αυτόνομα συστήματα και ότι διερευνάται η πιθανότητα συνεργασίας στον τομέα των θαλάσσιων μη επανδρωμένων σκαφών, όπου η Ουκρανία έχει αναπτύξει μεγάλη τεχνογνωσία. Μάλιστα, στην κοινή δήλωση των κ. Μητσοτάκη και Ζελένσκι υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά σε συμφωνία ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας για την ανάπτυξη τέτοιων αμυντικών συστημάτων και στη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων σε σχέση με αυτά.

