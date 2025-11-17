Ψηφιακό-ευρώ:-Τα-κίνητρα-που-θα-καθορίσουν-την-αποδοχή-αποκαλύπτει-έρευνα-της-bis

Αν και το ψηφιακό ευρώ δεν θα καταστεί αμέσως η κυρίαρχη μέθοδος πληρωμής, δυνητικά θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο τοπίο των πληρωμών.

Η μείωση των κινδύνων και η παροχή οικονομικών κινήτρων από την πλευρά των κεντρικών τραπεζών θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτησή του από τους καταναλωτές. Αυτά αναφέρει -μεταξύ άλλων- έρευνα που δημοσιεύθηκε από το Τμήμα Νομισματικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

Η έρευνα της BIS διεξήχθη στην Αυστρία και αποκάλυψε ότι το 45% των Αυστριακών σε ένα ρεαλιστικό σενάριο θα επέλεγε να χρησιμοποιήσει το ψηφιακό ευρώ, ποσοστό που ερευνητές υποστηρίζουν πως δεν είναι αμελητέο και δείχνει την τάση για περαιτέρω υιοθέτηση. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η εμπιστοσύνη που θα χτίσει η κεντρική τράπεζα με τον μέσο καταναλωτή είναι το «κλειδί» στην υπόθεση.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για δείγμα από μια χώρα μόνο της Ευρωζώνης, η έρευνα εξάγει ορισμένα καλά συμπεράσματα για τα στοιχεία που θα πρέπει να λάβουν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για το ψηφιακό ευρώ και την υιοθέτησή του γενικότερα.

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με την έρευνα, οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο την υιοθέτηση είναι η μείωση των χρηματοοικονομικών κινδύνων (π.χ. προστασία από απώλειες και απάτες) και τα οικονομικά κίνητρα (π.χ. εξοικονόμηση κόστους ή μηχανισμοί επιστροφής χρημάτων). Αυτό υποδεικνύει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να εξετάσουν πώς να εξισορροπήσουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας με τη χρηστικότητα, διασφαλίζοντας ότι το ψηφιακό ευρώ θα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπάρχουσες επιλογές πληρωμής.

Επίσης, σύμφωνα με τους ερευνητές, η ανησυχία για την προστασία της ιδιωτικότητας από μόνη της δεν επηρεάζει σημαντικά τις αποφάσεις υιοθέτησης. Οι καταναλωτές φαίνονται πρόθυμοι να αποδεχθούν περιορισμένη προστασία της ιδιωτικότητας, εάν άλλα χαρακτηριστικά, όπως η ασφάλεια και τα οικονομικά κίνητρα, είναι ελκυστικά. Ωστόσο, η διαφάνεια και η σαφής επικοινωνία σχετικά με την προστασία των δεδομένων θα είναι ζωτικής σημασίας για την εμπιστοσύνη του κοινού.

Παράλληλα η λειτουργία εκτός σύνδεσης (offline) είχε περιορισμένη επίδραση στην υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ στο πλαίσιο του πειράματος και δεν αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα.

Συνεπώς, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει, σύμφωνα με τους ερευνητές, να σταθμίσουν το κόστος και τις τεχνικές προκλήσεις της υλοποίησης των offline δυνατοτήτων σε σχέση με τα σχετικά μέτρια οφέλη.

Η αποκλειστικά offline μορφή του, όπως ήταν η αντιπρόταση του Ευρωκοινοβουλίου στη διπλή «online-offline» πρόταση της Κομισιόν, έχει άλλωστε ήδη απορριφθεί νωρίτερα μέσα στη βδομάδα και από την ΕΚΤ.

Τελευταίο σημείο που τονίζουν οι ερευνητές της BIS είναι η εμπιστοσύνη στην κεντρική τράπεζα, η οποία φαίνεται να είναι καθοριστικός παράγοντας στην υιοθέτηση.

Αυτό υπογραμμίζει, σύμφωνα με τους ερευνητές, τη σημασία των στρατηγικών επικοινωνίας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο ψηφιακό ευρώ ως ασφαλή, αξιόπιστη και προσβάσιμη επιλογή πληρωμής, με την επιτυχία του να εξαρτάται από προσεκτικές σχεδιαστικές επιλογές που θα ευθυγραμμίζονται με τις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Το εγχειρίδιο κανόνων

Ήδη η ΕΚΤ έχει καταρτίσει το εγχειρίδιο κανόνων, το οποίο καθορίζει πρότυπα και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη τη Ζώνη του Ευρώ.

Καλύπτει θέματα όπως το πώς θα διενεργούνται οι πληρωμές σε ψηφιακό ευρώ, πώς θα προστατεύονται οι χρήστες και πώς θα διασφαλίζεται η συμπερίληψη όλων.

Σημειώνεται ότι το ψηφιακό ευρώ θα είναι μια ψηφιακή μορφή μετρητών. Θα εκδίδεται από την κεντρική τράπεζα και θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες στη Ζώνη του Ευρώ και θα χρησιμοποιείται ακριβώς όπως τα μετρητά στις συναλλαγές.

Η ΕΚΤ αναφέρει πως εάν οι νομοθέτες της Ε.Ε. εγκρίνουν τον κανονισμό στη διάρκεια του 2026, το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να εκδοθεί εντός του 2029