Η συμφωνία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για την αντιμετώπιση των μειωμένων πωλήσεων του κύριου φαρμάκου της για την ψωρίαση.

Deal μεγάλου «βελινεκούς» πέτυχε η Johnson & Johnson με την εξαγορά της Halda Therapeutics, που ειδικεύεται στη θεραπεία του καρκίνου, μια συμφωνία ύψους 3,05 δισ. δολαρίων σε μετρητά, στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για την αντιμετώπιση των μειωμένων πωλήσεων του κύριου φαρμάκου της για την ψωρίαση.

Σύμφωνα με το -, η Halda έχει σε πειραματικό στάδιο μια θεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη. Η εταιρεία βιοτεχνολογίας δοκιμάζει επίσης φάρμακα για τον καρκίνο του μαστού, των πνευμόνων και πολλών άλλων τύπων όγκων.

Η μετοχή της J&J σημειώνει οριακά κέρδη στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Το Stelara, το διάσημο φάρμακο της Johnson & Johnson για την ψωρίαση, το οποίο σημειώνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις, αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από βιοϊσοδύναμα φάρμακα (γενόσημα και προϊόντα αναφοράς) μετά τη λήξη βασικών αδειών. Η εταιρεία αναμένει ότι ορισμένα νέα φάρμακα που θα κυκλοφορήσουν για το πολλαπλό μυέλωμα και την ψωρίαση θα βοηθήσουν στο να καλυφθεί αυτό το κενό στις πωλήσεις.

Το deal αυτό έρχεται να συμπληρώσει έναν ακόμα «κρίκο» στην «αλυσίδα» συμφωνιών που συνάπτονται στον φαρμακευτικό κλάδο, καθώς οι φαρμακοβιομηχανίες επιδιώκουν να ανανεώσουν τα προϊόντα τους και να ενισχύσουν τις πωλήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Pfizer νίκησε τη Novo Nordisk στον πολυσυζητημένο «πλειστηριασμό» της Metsera που ασχολείται με την παχυσαρκία. Την περασμένη εβδομάδα, η Merck συμφώνησε να εξαγοράσει την εταιρεία Cidara Therapeutics, που παράγει φάρμακα για τη γρίπη, έναντι 9,2 δισ. δολαρίων.

Τον Οκτώβριο, η J&J ανακοίνωσε επίσης σχέδια για τον διαχωρισμό του ορθοπεδικού τμήματος της, το οποίο παρουσιάζει βραδύτερη ανάπτυξη, από το υπόλοιπο της εταιρείας εντός 18 έως 24 μηνών.