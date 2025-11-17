aegean-airlines:-Το-τρίμηνο-που-αποδεικνύει-ποιος-πετά-πάνω-από-τον-ανταγωνισμό

Η Aegean Airlines (ΑΡΑΙΓ) παρουσίασε στο τρίτο τρίμηνο του 2025 μια ισχυρή λειτουργική εικόνα, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και τον αυξημένο ανταγωνισμό. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3% στα 647,1 εκατ. ευρώ, με τις πληρότητες να ενισχύονται στο 84,3%, ενώ οι αποδόσεις παρέμειναν σε ιστορικά υψηλά (11,2).

Το EBITDA βελτιώθηκε κατά 10% στα 200,4 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να ανεβαίνει στο 31%, αποτέλεσμα ισχυρού ελέγχου κόστους και χαμηλότερων τιμών καυσίμων, παρά τις αυξήσεις σε προσωπικό, συντήρηση και έξοδα ρύπων. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 100,4 εκατ. ευρώ, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις, αν και μειωμένα 7% λόγω συναλλαγματικών ζημιών.

Στο εννεάμηνο η εικόνα είναι ακόμη πιο ισχυρή: έσοδα 1,434 δισ. ευρώ (+4%), EBITDA 356,6 εκατ. ευρώ (+8%) και καθαρά κέρδη 148 εκατ. ευρώ (+12%). Η εταιρεία καταγράφει ιστορικό ρεκόρ ρευστότητας με 1,04 δισ. ευρώ ταμείο, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 11%.

Οι προοπτικές παραμένουν θετικές, με ενισχυμένη τουριστική ζήτηση, υψηλές πληρότητες και αύξηση χωρητικότητας 9% στο Q4, ενώ συνεχίζει την ανανέωση του στόλου με 6 νέες παραδόσεις.

Εδώ διαγραμματικά η μετοχή δείχνει έπειτα από 84 μέρες να σπάει ανοδικά το καθοδικό στροφέα “S” στα 13,50 ευρώ ανοίγοντας το δρόμο για τη ζώνη των υψηλών ανάμεσα στα 14,80 με 15,10 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

