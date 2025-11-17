Deal Emirates – SpaceX για εγκατάσταση του Starlink στα αεροσκάφη της

Η Emirates σχεδιάζει να εξοπλίζει περίπου 14 αεροσκάφη κάθε μήνα, με την εγκατάσταση σε όλο το στόλο να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2027.

Συμφωνία υπέγραψε η αεροπορική εταιρεία Emirates με την SpaceX για την εγκατάσταση Wi-Fi στα αεροσκάφη ευρείας ατράκτου του στόλου της μέσω της τεχνολογίας Starlink, προκειμένου οι επιβάτες να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το deal αυτό αποτελεί μια «νίκη» για τον Έλον Μασκ στον «αγώνα» με τους ανταγωνιστές του για τη συνδεσιμότητα μεταξύ των αερομεταφορέων της Μέσης Ανατολής.

Όπως μεταδίδει το -, το σύστημα της Starlink θα ξεκινήσει να λειτουργεί στα Boeing 777 της Emirates αυτό το μήνα και στα Airbus A380 τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας με έδρα το Ντουμπάι.

Η Emirates σχεδιάζει να εξοπλίζει περίπου 14 αεροσκάφη κάθε μήνα, με την εγκατάσταση σε όλο το στόλο να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2027.

Η απόκτηση της Emirates ως πελάτη είναι κρίσιμη για το δορυφορικό δίκτυο που ανήκει στη SpaceX, δεδομένου ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία με παγκόσμια αναγνώριση για τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που προσφέρει.

Η Qatar Airways ήταν η πρώτη αεροπορική εταιρεία στη Μέση Ανατολή που προσέφερε το Starlink, ξεκινώντας πτήσεις με τη νέα υπηρεσία πέρυσι. Η SpaceX παρουσίασε επίσης το προϊόν στην Gulf Air και στην Flydubai και ολοκλήρωσε συμφωνία με την αεροπορική εταιρεία Saudia, σύμφωνα με δημοσίευμα του Αυγούστου από το -.