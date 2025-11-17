euronext:-«Κλειδώνει»-η-εξαγορά-της-ΕΧΑΕ-με-αποδοχή-κοντά-στο-67%

Έχοντας εξασφαλίσει αυξημένη συμμετοχή από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές τις τελευταίες ημέρες, η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να προσεγγίζει ποσοστά της τάξεως του 66%–67%, υπερβαίνοντας αισθητά τις αρχικές προβλέψεις.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές, τα επίπεδα αποδοχής της πρότασης για την απόκτηση του ποσοστού της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΧΑΕ κινούνται πλέον κοντά στο 66%–67%. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το ενδιαφέρον των μετόχων ενισχύθηκε σημαντικά προς το τέλος της διαδικασίας, οδηγώντας σε υψηλότερη συμμετοχή από ό,τι εκτιμούνταν αρχικά.

Αν και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται στις 19/11, θεωρείται πλέον δεδομένο ότι η δημόσια πρόταση θα θεωρηθεί επιτυχημένη, αφού θα ξεπεράσει το αναπροσαρμοσμένο όριο του 51%, καθιστώντας θέμα χρόνου την ολοκλήρωση της συμφωνίας που θα εντάξει πλήρως την ελληνική χρηματιστηριακή εταιρεία στο ευρωπαϊκό δίκτυο του ομίλου.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η ισχυρή ανταπόκριση των εγχώριων και διεθνών θεσμικών επενδυτών συνδέεται και με το γεγονός ότι η ανταλλαγή μετοχών δεν επιφέρει φορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ οι ιδιώτες επιτάχυναν τις κινήσεις τους την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενισχυμένοι και από την επιπλέον προμήθεια 0,4% των χρηματιστηριακών.

Οι μέτοχοι της ΕΧΑΕ που αποδέχονται την πρόταση θα λάβουν μετοχές της Euronext με αναλογία 20 προς 1. Όσοι δεν συμμετάσχουν, σε περίπτωση εφαρμογής squeeze-out, θα αποζημιωθούν με 5,98 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή με έκπτωση έναντι του σημερινού ανταλλάγματος.

Τα τελικά αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, οπότε και θα αποσαφηνιστεί το ποσοστό που συγκέντρωσε η Euronext, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες κινήσεις. Εφόσον δοθούν και οι κανονιστικές εγκρίσεις, στις 24 Νοεμβρίου θα παραδοθούν οι νέες μετοχές και θα ξεκινήσει η παράλληλη διαπραγμάτευσή τους στις αγορές της Euronext σε Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Λισαβόνα και Παρίσι.

Με την επίσημη ενσωμάτωση της Αθήνας στο ευρωπαϊκό δίκτυο, το Χρηματιστήριο Αθηνών θα αποτελέσει το όγδοο μέλος της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής πλατφόρμας της Ευρώπης και θα μετονομαστεί σε Euronext Athens. Το επόμενο μεγάλο βήμα για την Euronext είναι η επίτευξη του 90% ώστε να προχωρήσει στη διαδικασία squeeze-out και στη συνέχεια στην πλήρη απορρόφηση της ΕΧΑΕ.

Συνολικά, πρόκειται για μια εξέλιξη-σταθμό που επαναδιαμορφώνει τον ρόλο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και την εντάσσει σε ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό οικοσύστημα με μεγαλύτερη εμβέλεια, ρευστότητα και πρόσβαση διεθνών επενδυτών.