fitch:-Δύσκολο-να-εκτιμηθούν-τα-οφέλη-από-οποιαδήποτε-στήριξη-των-ΗΠΑ-για-την-αξιολόγηση-της-Ουγγαρίας

Το όφελος για την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ουγγαρίας από οποιοδήποτε πιθανό πακέτο οικονομικής στήριξης των ΗΠΑ παραμένει δύσκολο να ληφθεί υπόψη, δήλωσε η Fitch, και θα πρέπει να είναι περιττό δεδομένης της αδιάλειπτης πρόσβασης της χώρας στις αγορές δανεισμού.

Ο Έριχ Αρίσπε, επικεφαλής των αξιολογήσεων ανατυσσόμενης Ευρώπης στην Fitch, δήλωσε επίσης ότι η αύξηση της περασμένης εβδομάδας στην πρόβλεψη για το έλλειμμα της Βουδαπέστης ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, αλλά ότι δεν ήταν αρκετά μεγάλη για να ανησυχήσει τις αγορές μέχρι στιγμής.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος αντιμετωπίζει δύσκολες εκλογές τον επόμενο χρόνο, είχε συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Θα μπορούσε να είναι θετική» μια υποστήριξη των ΗΠΑ

Ο 62χρονος εξασφάλισε μια ετήσια εξαίρεση από τις κυρώσεις που σχετίζονται με τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία, αλλά είπε επίσης ότι είχε δώσει τα χέρια για ένα σχέδιο που θα μπορούσε να παρέχει υποστήριξη από τις ΗΠΑ ύψους 10-20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εάν χρειαστεί. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη σχολιάσει.

Ο Αρίσπε δήλωσε ότι μια τέτοια υποστήριξη θα μπορούσε να είναι θετική, αλλά ότι χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες.

«Αυτό που πρέπει να σκεφτείτε είναι η ενδεχόμενη εξωτερική στήριξη ρευστότητας, και αυτό θα μπορούσε να προσθέσει στα υπάρχοντα (δημοσιονομικά) αποθέματα όταν υπάρχουν πιο διαφανείς, προβλέψιμες πληροφορίες», είπε σε συνέντευξη που δόθηκε αργά την Παρασκευή.

Ωστόσο, «είναι δύσκολο να ληφθεί υπόψη κάτι που δεν ξέρεις πώς και πότε μπορεί να αναπτυχθεί», πρόσθεσε, συμπεριλαμβανομένου του εάν οι ΗΠΑ θα του προσδώσουν «απαιτήσεις πολιτικής».Προς το παρόν, είναι απίθανο να είναι κάτι περισσότερο από ένα backstop, πρόσθεσε ο Αρίσπε.

«Αν σκεφτόμαστε την τρέχουσα κατάσταση και τις τρέχουσες πολιτικές ρυθμίσεις, καθώς και την πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση και άλλες πηγές (χρηματοδότησης) που έχει η Ουγγαρία, δεν είναι προφανές γιατί αυτό θα είναι κρίσιμο», είπε.

Σχετικά με την αύξηση του στόχου για το έλλειμμα στο 5% την περασμένη εβδομάδα τόσο για φέτος όσο και για το επόμενο έτος, είπε ότι αναμενόταν κάποια απόκλιση ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους, δεδομένου ότι ο Όρμπαν έχει ήδη ξεκινήσει ένα πακέτο φορολογικών περικοπών και αυξήσεων μισθών σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την υποστήριξή του.

«Είναι κάπως πάνω από αυτό που προβλέπαμε», δήλωσε ο Αρίσπε. «Σκεφτόμασταν για έλλειμμα 4,6% του ΑΕΠ για φέτος. Αλλά για το 2026 αναμένουμε ταχύτερη εξυγίανση προς το 4%.»

Αξιολόγηση της ουγγρικής οικονομίας

Η ευρύτερη εικόνα για την αξιολόγηση BBB της Ουγγαρίας και τις «σταθερές» προοπτικές της, είναι ένας λόγος χρέους προς ΑΕΠ 72% που είναι πολύ πάνω από τον «διάμεσο» BBB 58%, αλλά και ένα πρωτογενές έλλειμμα – το έλλειμμα μείον τις πληρωμές τόκων για παλαιότερο χρέος – λιγότερο από 1% του ΑΕΠ.

«Δεν πρόκειται για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου επιπέδου (χρέους προς ΑΕΠ). Για εμάς, πρόκειται για τη συσσώρευση κινδύνου για τα δημόσια οικονομικά και την πορεία του επιπέδου του χρέους», δήλωσε ο Arispe.

- Reuters