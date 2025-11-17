Close Menu
    Hellenic Train: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω της 24ωρης απεργίας

    Επιχειρήσεις

    Αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του προαστιακού θα υπάρξουν αύριο, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που εξήγγειλαν η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και το Σωματείο Εργαζομένων της Hellenic Train.

    Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια, στη γραμμή Πειραιάς – Κιάτο, θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής: 2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα – Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, η εταιρεία παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμβουλευτούν τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

    Οι αναστολές και τροποποιήσεις εδώ.

