Matteo Sarzana (Airbnb): Διαχρονικά υψηλή η ζήτηση για Ελλάδα – Μικρή η επίδραση της Airbnb στο στεγαστικό

Ο Country Manager της Airbnb για την Ιταλία και την Νότια Ευρώπη, μιλά στο Insider για την πορεία των βραχυχρόνιων μισθώσεων στη χώρα το 2025 αλλά και για τα μέτρα περιοριστικού χαρακτήρα της εν λόγω δραστηριότητας που έλαβε σχετικά πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση.

«Η ζήτηση για την Ελλάδα παραμένει διαχρονικά ισχυρή, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα και περισσότερο αυθεντικές, τοπικές εμπειρίες» αναφέρει ο Matteo Sarzana, Country Manager της Airbnb για την Ιταλία και την Νότια Ευρώπη, σε συνέντευξή του στο Insider. Το στέλεχος της αμερικανικής εταιρείας που βρέθηκε στη χώρα μας για να συμμετάσχει στο συνέδριο Reimagine Tourism 2025, που διοργανώνει η Καθημερινή στις 18-19 Νοεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, προσθέτει ωστόσο, ότι η ελληνική αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων θεωρείται ακόμη λιγότερο ώριμη, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά εμφανίζει, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη σημαντικές χρονικές και γεωγραφικές μετατοπίσεις στη ζήτηση, το τελευταίο διάστημα.

Ερωτηθείς για τα πρόσφατα ρυθμιστικά μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που εισήγαγε η ελληνική κυβέρνηση, τα χαρακτηρίζει ως ένα «θετικό, βασισμένο σε δεδομένα, πιλοτικό μέτρο, το οποίο θα επιτρέψει στο τέλος της ημέρας να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στον τουρισμό και τη στέγαση». Την ίδια στιγμή βέβαια, εκφράζει ανησυχία για την φημολογούμενη επέκταση των περιορισμών και σε άλλες περιοχές, υπογραμμίζοντας τα οικονομικά οφέλη που έχει η εν λόγω δραστηριότητα για τις ελληνικές οικογένειες αλλά και την συμβολή της στην αναζωογόνηση των κατοικιών.

Υπό αυτό το πρίσμα σημειώνει ότι οι απλοί ιδιοκτήτες, όσοι διαθέτουν δηλαδή έως δύο ακίνητα, θα πρέπει να εξαιρεθούν από την απαγόρευση και τονίζει, επικαλούμενος μελέτες, ότι η Airbnb έχει μικρή έως μηδαμινή επίδραση στο στεγαστικό ζήτημα, καθώς οι αποκλειστικές βραχυχρόνιες μισθώσεις αντιστοιχούν μόλις στο 0,4% του στεγαστικού αποθέματος της χώρας και περίπου στο 1% αυτού, στο κέντρο της Αθήνας. Το γεγονός επισφραγίζουν άλλωστε, σύμφωνα με τον ίδιο, και οι αυστηροί περιορισμοί που υιοθετήθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίοι ακόμα και μετά από μια δεκαετία, δεν φάνηκε να επιδρούν καθοριστικά στην πτώση των τιμών των κατοικιών.

Σε κάθε περίπτωση τονίζει ότι η αμερικανική πλατφόρμα διατηρεί άριστη συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και τις αυτοδιοικητικές αρχές, παραμένοντας πρόθυμη να συμβάλλει με καινοτόμα εργαλεία, όπως αυτό που δημιούργησε με τον Δήμο Χανίων, στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ελληνικών προορισμών.

Τέλος, όσον αφορά τις κύριες προκλήσεις για την επόμενη ημέρα του τουρισμού και της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων στη χώρα, υποδεικνύει την εξισορρόπηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με την προσιτή στέγη και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

– Πώς εξελίσσεται η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα; Ποια ήταν η εικόνα το 2024 και ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το 2025;

Η Airbnb, ως εισηγμένη εταιρεία, δεν δημοσιεύει στοιχεία ανά αγορά, όπως αριθμό ενεργών καταχωρήσεων, δείκτες πληρότητας ή μέση τιμή. Ωστόσο, ανεξάρτητες πλατφόρμες όπως το Inside Airbnb παρέχουν δημόσια διαθέσιμα δεδομένα που χρησιμοποιούνται συχνά ως σημείο αναφοράς από ερευνητές και δημοσιογράφους. Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι η ζήτηση για την Ελλάδα παραμένει διαχρονικά ισχυρή, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα και περισσότερο αυθεντικές, τοπικές εμπειρίες.

Σύμφωνα με το Inside Airbnb, το 2024 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά-ρεκόρ για τις καταχωρήσεις Ελλήνων οικοδεσποτών, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ανάπτυξη του κλάδου των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν περαιτέρω τη σημασία της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό τουρισμό: το 2024 καταγράφηκαν 45,37 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, τοποθετώντας τη χώρα στην 5η θέση μεταξύ των μεγαλύτερων αγορών στην Ευρώπη. Δημοφιλείς προορισμοί όπως το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και η Κρήτη συνέχισαν να πρωταγωνιστούν κατά τους θερινούς μήνες αιχμής (Ιούλιος–Σεπτέμβριος), ενώ τα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, παρουσιάζουν σταθερή ανάπτυξη, χάρη στη συνεχή αύξηση της προσφοράς.

Τα στοιχεία της Airbnb υποδεικνύουν επίσης πως σημειώνονται σημαντικές χρονικές και γεωγραφικές μετατοπίσεις στη ζήτηση — τάση που παρατηρείται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες στρέφονται προς μη αστικούς προορισμούς: σχεδόν το 60% των διανυκτερεύσεων στην ΕΕ πραγματοποιείται εκτός μεγάλων πόλεων, ενώ οι οικογενειακές κρατήσεις σε αγροτικές περιοχές έχουν αυξηθεί πάνω από 200% μεταξύ 2019 και 2024. Εκτιμούμε ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί και στην Ελλάδα, με ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για περιοχές χαμηλότερης πυκνότητας.

Κοιτάζοντας προς το 2025, ο συνδυασμός ισχυρής ζήτησης, γεωγραφικής διασποράς και της επιθυμίας των ταξιδιωτών για αυθεντικές, τοπικές εμπειρίες, υποδηλώνει ότι η ελληνική αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, να διαφοροποιείται και να συμβάλλει σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο τουρισμού σε ολόκληρη τη χώρα.

– Πώς συγκρίνεται η Ελλάδα με τις υπόλοιπες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όσον αφορά την ωριμότητα και τη σταθερότητα της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων;

Η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα, παρότι αναπτύσσεται σταθερά, θεωρείται ακόμη λιγότερο ώριμη σε σύγκριση με ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές αγορές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Με βάση τα δεδομένα του 2025, η Περιφέρεια Αττικής κατατάσσεται στην 24η θέση και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου στην 25η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών ως προς τη δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

–Πώς αξιολογείτε τα πρόσφατα ρυθμιστικά μέτρα που εισήγαγε η ελληνική κυβέρνηση — όπως οι περιορισμοί για νέες καταχωρήσεις στο κέντρο της Αθήνας και οι αυστηρότεροι έλεγχοι σε δημοφιλείς προορισμούς — και ποιο εκτιμάτε ότι θα είναι το αποτέλεσμά τους στην ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων; Πώς θα επηρεάσει ενδεχόμενη επέκταση αυτών των μέτρων, γεωγραφικά ή χρονικά, τη στρατηγική ανάπτυξης της Airbnb στην Ελλάδα;

Η ελληνική κυβέρνηση εισήγαγε το 2025 τον περιορισμό των νέων καταχωρήσεων βραχυχρόνιων μισθώσεων σε τρία διαμερίσματα της Αθήνας, μέτρο που παρατάθηκε και για το 2026. Εμείς το θεωρούμε ένα θετικό, βασισμένο σε δεδομένα πιλοτικό μέτρο, το οποίο επιτρέπει στις αρχές να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις στον τουρισμό και τη στέγαση, στο τέλος της περιόδου εφαρμογής. Πρόκειται για ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς οποιαδήποτε απόφαση για ενδεχόμενη επέκταση θα πρέπει να βασίζεται σε αποδεδειγμένες ανάγκες και αξιόπιστα δεδομένα.

Ταυτόχρονα, εκφράζουμε ανησυχία για πιθανή επέκταση των περιορισμών σε άλλες περιοχές, δεδομένου ότι η πλειονότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι συγκεντρωμένη ακριβώς στα συγκεκριμένα διαμερίσματα που έχει εντοπίσει η κυβέρνηση. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει οικονομικά οφέλη στις ελληνικές οικογένειες που ζουν σε άλλες γειτονιές της πόλης — ιδιαίτερα για να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο κόστος ζωής — και να συμβάλει στην αναζωογόνηση κατοικιών, δεδομένου και του μεγάλου αριθμού αδιάθετων ακινήτων.

Μελέτες άλλωστε – συμπεριλαμβανομένης της έρευνας που πραγματοποιήθηκε με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – έχουν δείξει ότι η Airbnb έχει μικρή έως μηδαμινή επίδραση στο στεγαστικό ζήτημα. Οι αποκλειστικές βραχυχρόνιες μισθώσεις αντιστοιχούν μόλις στο 0,4% του στεγαστικού αποθέματος της χώρας και περίπου στο 1% στο κέντρο της Αθήνας, την ώρα που τα κλειστά ακίνητα υπολογίζονται σε 2,3 εκατομμύρια στην Ελλάδα ενώ στην Αθήνα, μία στις τέσσερις κατοικίες παραμένει κενή.

Σε κάθε περίπτωση, αναγνωρίζουμε πλήρως ότι η προσιτή στέγαση αποτελεί σοβαρό ζήτημα σε πόλεις όπως η Αθήνα και σεβόμαστε τον ρόλο του κράτους στην αντιμετώπισή του. Η δική μας θέση είναι ότι μια ισορροπημένη, βασισμένη σε δεδομένα ρύθμιση — και όχι οριζόντιες απαγορεύσεις — είναι η πιο αποτελεσματική λύση για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης των βραχυχρόνιων μισθώσεων, παράλληλα με την προστασία των τοπικών κοινοτήτων. Μια τέτοια προσέγγιση θα επιτρέψει στην Airbnb να συνεχίσει να συμβάλλει στον τουρισμό, την τοπική οικονομία και την αναβάθμιση του στεγαστικού αποθέματος, σε ευθυγράμμιση με τους ευρύτερους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους της χώρας.

Πιστεύουμε επίσης ότι οι «μη επαγγελματίες οικοδεσπότες» – όσοι δηλαδή διαθέτουν δωμάτια ή έως δύο διαμερίσματα – θα πρέπει να εξαιρούνται από την ρύθμιση, ώστε να προστατευθεί το πρόσθετο εισόδημα των ελληνικών οικογενειών.

-Πώς αντιμετωπίζει η Airbnb τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τις πλατφόρμες και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις; Και με ποιον τρόπο οι βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω Airbnb μπορούν να στηρίξουν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ελληνικών προορισμών;

Η Airbnb παρακολουθεί στενά τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαμόρφωση κοινών κανόνων για τις πλατφόρμες και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και υποστηρίζει σθεναρά ρυθμιστικές προσεγγίσεις που βασίζονται σε δεδομένα, είναι στοχευμένες και λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές πραγματικότητες.

Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν εφαρμοστεί αυστηροί ή ακόμη και καθολικοί περιορισμοί για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις με στόχο την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι τέτοιες απαγορεύσεις συχνά αποτυγχάνουν. Για παράδειγμα, στη Βαρκελώνη, παρά την εφαρμογή αυστηρών περιορισμών την τελευταία δεκαετία και το πλαφόν στις άδειες βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι τιμές στέγασης συνεχίζουν να αυξάνονται. Κι αυτό γιατί οι βασικές αιτίες όπως η περιορισμένη προσφορά κατοικιών, οι ανεπαρκείς επενδύσεις σε προσιτή στέγη και ο μεγάλος αριθμός αδιάθετων ακινήτων, παραμένουν χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ιστορικά υψηλά ενοίκια και τιμές κατοικιών.

Στην Airbnb πιστεύουμε ότι οι ρυθμιστικές αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε μετρήσιμες επιπτώσεις και όχι σε υποθέσεις, ώστε να διασφαλίζεται πως οι κανόνες που εφαρμόζονται είναι αναλογικοί και αποτελεσματικοί.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, διατηρούμε άριστη συνεργασία με την κυβέρνηση και είμαστε πάντα έτοιμοι να συμβάλουμε με τρόπους που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ελληνικών προορισμών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη συνεργασία με τον Δήμο Χανίων, όπου δημιουργήσαμε το City Portal — ένα καινοτόμο εργαλείο ειδικά σχεδιασμένο για τις τοπικές αρχές. Η πλατφόρμα παρέχει δεδομένα και χρήσιμες πληροφορίες για οικοδεσπότες, καταχωρήσεις και διαμονές επισκεπτών, επιτρέποντας πιο διαφανή και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. Για τα Χανιά, αυτό σημαίνει καλύτερη διαχείριση των ροών τουρισμού, ιδιαίτερα στις περιόδους αιχμής, με παράλληλη στήριξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης, που ωφελεί τόσο τις τοπικές κοινότητες όσο και τους επισκέπτες.

-Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων και ποιες είναι οι προσδοκίες σας ειδικά για την Ελλάδα;

Οι κύριες προκλήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα σχετίζονται με την εξισορρόπηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με την προσιτή στέγη και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

Η Airbnb παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές για να στηρίξει τις καθημερινές οικογένειες και να προστατεύσει τη στέγαση, διασφαλίζοντας ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις συνεχίζουν να αποδίδουν ουσιαστικά οικονομικά οφέλη χωρίς να επιβαρύνουν τις κοινότητες.

Κοιτάζοντας μπροστά, αναμένουμε ότι η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, ιδιαίτερα σε ανερχόμενους προορισμούς πέρα από τα παραδοσιακά τουριστικά κέντρα, ακολουθώντας τις ευρύτερες ταξιδιωτικές τάσεις για πιο διασκορπισμένες και αυθεντικές εμπειρίες. Μέσω πολιτικών βασισμένων σε δεδομένα, συνεργασίας με τις τοπικές αρχές και ενεργής εμπλοκής των κοινοτήτων, η Airbnb φιλοδοξεί να συμβάλει στη βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού τομέα για τα επόμενα χρόνια.