metlen:-Ανακοίνωσε-τη-δημιουργία-πρόσθετων-αποθεματικών-μέσω-μείωσης-μετοχικού-κεφαλαίου

Η Metlen ανακοίνωσε τη Δευτέρα (17/11) ότι η μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της από €11 σε €1 (η «Μείωση Κεφαλαίου»), η οποία εγκρίθηκε με ψηφοφορία των μετόχων στις 20 Ιουνίου 2025 και αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου 2025, τέθηκε πλέον σε ισχύ.

Αυτό ακολουθεί την επικύρωση της Μείωσης Κεφαλαίου από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας & Ουαλίας στις 11 Νοεμβρίου 2025 και την καταχώριση της δικαστικής απόφασης στο Μητρώο Εταιρειών της Αγγλίας & Ουαλίας στις 13 Νοεμβρίου 2025, η οποία έγινε διαθέσιμη στις 17 Νοεμβρίου 2025. Στο πλαίσιο της Μείωσης Κεφαλαίου, οι προϋπάρχουσες Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι Συνδρομητικές Μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίες είχαν εκδοθεί σε σχέση με τη σύσταση της Εταιρείας και για την προετοιμασία της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών που πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο 2025, ακυρώθηκαν επίσης.

Η Μείωση Κεφαλαίου δημιουργεί πρόσθετα διανεμητέα αποθεματικά ύψους €1.430.229.800. Αυτό παρέχει στην Εταιρεία μεγαλύτερη ευελιξία για την παροχή αποδόσεων στους μετόχους τα επόμενα χρόνια, είτε με τη μορφή μερισμάτων είτε/και με επαναγορές ιδίων μετοχών.

Μετά τη Μείωση Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €143.022.980 και διαιρείται σε 143.022.980 κοινές μετοχές, καθεμία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία €1.

Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA), το Χρηματιστήριο του Λονδίνου και το Χρηματιστήριο Αθηνών έχουν ενημερωθεί για τη θέση σε ισχύ της Μείωσης Κεφαλαίου.