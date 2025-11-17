Morgan Stanley: Η Ελλάδα συνεχίζει να ξεχωρίζει στην Ευρωζώνη – ΑΕΠ, επενδύσεις και μείωση χρέους

Η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει τον ρόλο της ως μία από τις ισχυρότερες οικονομίες της ευρωζώνης και τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση της Morgan Stanley, η οποία περιγράφει ένα σενάριο σταθερότητας, διατηρήσιμης ανάπτυξης και περαιτέρω ενίσχυσης των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η χώρα «βρίσκεται σε καλό δρόμο για άλλα δύο χρόνια σταθερής οικονομικής απόδοσης», με το ΑΕΠ να προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2% το 2025, 2% το 2026 και 2% το 2027, ρυθμοί που συνεχίζουν να υπερβαίνουν τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Καθοριστική συμβολή της εγχώριας ζήτησης

Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η ανάπτυξη βασίζεται κυρίως στην εγχώρια ζήτηση, με την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις να αποτελούν τους βασικούς μοχλούς. Η ιδιωτική κατανάλωση ξεκίνησε το 2025 με εντυπωσιακό ρυθμό, σημειώνοντας αύξηση 1,1% στο πρώτο εξάμηνο, χάρη στις μεγάλες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό (+6%) και στις αμοιβές ανά εργαζόμενο (+5%). Η οικονομολόγος της Morgan Stanley, Chiara Zangarelli, σημειώνει ότι το βελτιωμένο διαθέσιμο εισόδημα αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την κατανάλωση και το 2026, στηρίζοντας την οικονομική μεγέθυνση.

Ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα

Η δεύτερη σημαντική συνιστώσα της ελληνικής ανάπτυξης είναι η επενδυτική δραστηριότητα, με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) να λειτουργεί ως κεντρικός μοχλός. Ο συνολικός σχεδιασμός αντιστοιχεί περίπου στο 16% του ΑΕΠ, ενώ ήδη έχουν εκταμιευθεί ποσά ίσα με 10% του ΑΕΠ (≈21 δισ. ευρώ), από τα οποία 11 δισ. αφορούν δάνεια και 10 δισ. επιχορηγήσεις.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 22% από τις αρχές του 2022 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2025 συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τον RRF. Η ώθηση από τα επενδυτικά έργα ενισχύει την παραγωγικότητα και το μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό αποτύπωμα της χώρας.

Δημοσιονομική εξυγίανση και μείωση χρέους

Στο δημοσιονομικό πεδίο, η Ελλάδα εμφανίζει ισχυρά θετικά στοιχεία μετά την κρίση και την πανδημία. Η χώρα πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% το 2024 και μείωσε τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ κατά 55 ποσοστιαίες μονάδες από το ιστορικό υψηλό του 2020. Η ισχυρή ανάπτυξη ενίσχυσε τα φορολογικά έσοδα και επέτρεψε τη διατήρηση σταθερής δημοσιονομικής πορείας.

Η Morgan Stanley προβλέπει για το 2025 πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% και συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα 1,3%, ενώ για το 2026 εκτιμά οριακό αρνητικό ισοζύγιο (-0,1%) λόγω διακριτικών μέτρων στους προϋπολογισμούς. Το 2027, το συνολικό ισοζύγιο αναμένεται ελαφρώς αρνητικό (-0,3%), με τα πρωτογενή πλεονάσματα να παραμένουν πάνω από 2,5%, επίπεδο που χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά υψηλό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα».

Η αποκλιμάκωση του χρέους παραμένει εντυπωσιακή: από 209% του ΑΕΠ το 2020, ο δείκτης μειώνεται σε 145,6% το 2025, 137,9% το 2026 και 131,8% το 2027, στηριζόμενος στη δημοσιονομική απόδοση και το υψηλό ταμειακό απόθεμα του Δημοσίου. Το «μαξιλάρι» αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα σταθερότητας του χρέους και θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και το 2026.

Σταθερός πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός βαδίζει πλέον σε ευρωπαϊκά επίπεδα, με τον δείκτη τιμών να διαμορφώνεται στο 2,4% το 2025, στο 1,9% το 2026 και στο 2,1% το 2027, προσεγγίζοντας τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ελλάδα εντάσσεται πλήρως στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον σταθερότητας τιμών, χωρίς νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Η ανησυχία για πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των εκλογών του 2027

Η Morgan Stanley επισημαίνει ως μοναδικό στοιχείο αβεβαιότητας τις εκλογές του 2027. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα με ποσοστά γύρω στο 30%, αλλά θα χρειαστεί 38%-40% για αυτοδυναμία. Η αντιπολίτευση εμφανίζεται κατακερματισμένη, χωρίς μπλοκ που να μπορεί να σχηματίσει πλειοψηφία. Αν η ΝΔ δεν ενισχύσει την απήχησή της, μπορεί να χρειαστούν συνεργασίες ή επαναληπτικές εκλογές, χωρίς όμως αυτό να απειλεί τη θετική οικονομική πορεία της χώρας.