wall-street:-Ήπιες-ανοδικές-τάσεις-με-τα-βλέμματα-στραμμένα-σε-μάκρο-και-nvidia

Οι μετοχές της Wall Street κινούνται ελαφρώς ανοδικά τη Δευτέρα (17/11), καθώς οι επενδυτές αναμένουν μια σειρά από σημαντικές ανακοινώσεις, μεταξύ των οποίων τα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia και η έκθεση απασχόλησης Σεπτεμβρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινείται ελαφρώς ανοδικά κατά 0,04% στις 47.166,48 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει ήπια κέρδη 0,03% στις 6.737,55 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,25% στις 22.958,75 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η Alphabet σημειώνει άνοδο άνω του 3% αφού η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ αποκάλυψε ότι απέκτησε μετοχικό μερίδιο στη μητρική εταιρεία της Google και του YouTube.

Ωστόσο, η Nvidia, το αγαπημένο της αγοράς στον χώρο των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης — βρίσκεται σε πτώση άνω του 1%, ενόψει των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου που θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης την Τετάρτη (19/11). Η εταιρεία και άλλες μετοχές συνδεδεμένες με την τεχνητή νοημοσύνη δέχθηκαν πρόσφατα πιέσεις, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις υψηλές αποτιμήσεις.

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν επίσης την Πέμπτη (20/11) τη δημοσίευση της έκθεσης για τις μη αγροτικές θέσεις εργασίας Σεπτεμβρίου, την πρώτη που δημοσιεύεται μετά το πάγωμα των οικονομικών δεδομένων λόγω του κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

«Ένας απροσδόκητα ισχυρός ή απροσδόκητα αδύναμος αριθμός για τις θέσεις εργασίας του Σεπτεμβρίου θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις προσδοκίες για μια πιθανή μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, δεδομένου ότι η FOMC είναι τόσο διχασμένη σχετικά με τα επόμενα βήματα», πρόσθεσε ο Φόλμερ. «Γίνεται ολοένα και πιο πιθανό ότι η Fed θα κάνει παύση τον Δεκέμβριο, ώστε να έχει χρόνο να αξιολογήσει τον επόμενο κύκλο οικονομικών δεδομένων τώρα που η κυβέρνηση έχει ξανανοίξει.»

Υπενθυμίζεται ότι ο Nasdaq Composite έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα με απώλειες 0,5%, με κορυφαίες τις πτώσεις της Alphabet, αλλά και των Amazon, Broadcom και Meta Platforms. Ο Dow Jones Industrial Average και ο S&P 500 σημείωσαν μικρά κέρδη την περασμένη εβδομάδα, αν και υπέστησαν έντονες πιέσεις την Πέμπτη (13/11).