Άναψε φωτιές στο ΠΑΣΟΚ η δήλωση Θρασκιά – Κόντρα Χαριλάου Τρικούπη με Μαξίμου για το… κόμμα Τσίπρα

Σκηνικό εντάσεων και καταγραφής διαφορετικών απόψεων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ προκαλούν δηλώσεις στελεχών με φόντο την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ συνεχίζονται οι κόντρες της Χαριλάου Τρικούπη με την κυβερνητική παράταξη για το ίδιο θέμα.

Η χθεσινή δήλωση της Ράνιας Θρασκιά ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να είναι συνομιλητής του ΠΑΣΟΚ ήρθε λίγες ώρες μετά από αυτή του Μανώλη Χριστοδουλάκη ο οποίος τόνισε χωρίς περιστροφές ότι «κανένα στημένο rebranding δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε επιλογές που, όχι μόνο πλήγωσαν την παράταξη, αλλά πολύ περισσότερο πλήγωσαν τη χώρα και την ίδια την αριστερά».

Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης διαπίστωσε από την πλευρά του ότι, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά κατέστησε εν δυνάμει συνομιλητή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κ. Τσίπρα, ενώ «υπενθύμισε» απυεθυνόμενος στη Χαριλάου Τρικούπη ότι αντίστοιχες δηλώσεις «έχουμε ακούσει και από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, ως συνέχεια της επιλογής της ηγεσίας του κόμματος να συνταχθεί τους προηγούμενους μήνες, σε μία σειρά ζητημάτων, όχι μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με κομματίδια που προήλθαν από αυτό τον χώρο, υιοθετώντας κάποιες φορές ακόμα και την ακραία ρητορική τους».

«Τσιπρολογία και …άγιος ο θεός», απάντησε στη συνέχεια η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου ότι έτσι επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα. Η Άννα Διαμαντοπούλου διέκρινε δε, πίσω από τη δήλωση Μαρινάκη μια «διαρκή» προσπάθεια της κυβέρνησης να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚμε τον ΣΥΡΙΖΑ για να διατηρήσει την επιρροή της στον κεντρώο χώρο και κάνοντας σφοδρή επίθεση στο Μέγαρο Μαξίμου υποστήριξε ότι «η σημερινή επίθεση της κυβέρνησης στη Ράνια Θρασκιά είναι ο ορισμός της πιο φτηνής προπαγάνδας».

Η κυρία Διαμαντοπούλου επιχείρησε επίσης με την παρέμβασή της να επισημάνει ότι το ΠΑΣΟΚ όπως και η ηγεσία του ακολουθούν την απόφαση για την αυτόνομη πορεία και εστιάζοντας στις αιχμές του Μεγάρου Μαξίμου τις «επέστρεψε» με τον ισχυρισμό ότι: «λέγε-λέγε, γράφε-γράφε, κάτι μένει — ιδίως όταν διαθέτεις δεκάδες μεγάφωνα να αναπαράγουν το προπαγανδιστικό αφήγημα».

Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει στον ίδιο τόνο και με …σύνθημα: «Δεν θα σταματήσουν. Ούτε κι εμείς! Επιμένουμε σταθερά μπροστά προγραμματικά δημοκρατικά. Μιλάμε για το μέλλον, για την πολιτική ως ήθος και πράξη στη νέα εποχή, με αλληλεγγύη και συντροφικότητα μεταξύ μας». Η κυρία Διαμαντοπούλου δεν απάντησε πάντως στο ερώτημα που έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή τις δηλώσεις Θρασκιά αν «είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σύμφωνοι, τη στιγμή που στελέχη του στοχοποιήθηκαν από τα «παραϋπουργεία δικαιοσύνης» του κ. Τσίπρα και «κρεμάστηκαν στα μανταλάκια»;

Η δήλωση Θρασκιά που έφερε αντιδράσεις

Τι είπε όμως η κυρία Θρασκιά, η προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής του ΠΑΣΟΚ; «Θεωρώ και ελπίζω ότι ό,τι υπάρχει στην χώρα και εκφράζει τον προοδευτικό κόσμο αυτή τη στιγμή πρέπει να συσπειρωθεί, με αφετηρία και επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Να έχουμε συνομιλητές μας ανθρώπους που βρίσκονται στο προοδευτικό κομμάτι. Ακόμα και τον κύριο Τσίπρα, γιατί είμαστε ανοιχτοί σε αυτόν τον διάλογο. Αλλά είναι ξεκάθαρο, οποιοσδήποτε κάθεται κάτω από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που είναι προοδευτικό και ακουμπά όλα τα προβλήματα της χώρας είναι ένας συνομιλητής μας. Αλλά με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη», δήλωσε με συνέντευξή της στον ΣΚΑΙ.

Στη δήλωση εν τω μεταξύ του Παύλου Μαρινάκη που ακολούθησε, το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη ξεκίνησε από τη «διαπίστωση» ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «επέλεξε να μείνει σιωπηλός την επομένη της συζήτησης στη Βουλή για την ακρίβεια, όπου ο Πρωθυπουργός έδειξε την τεράστια απόσταση του από τις κοινωνικές ανάγκες φέρνοντας ως δικαιολογία για το ράλι ακρίβειας, την καρτελοποίηση της αγοράς, το δυσθεώρητο κόστος διαβίωσης και την καταρράκωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών το αμίμητο επιχείρημα «δεν είμαι ο Χάρι Πότερ».

Η Χαριλάου Τρικούπη ερμήνευσε μάλιστα τη ρητορική του Μαξίμου ως αποτέλεσμα του σκεπτικού «με μια Ιθάκη… ξεχνιέσαι». «Που να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα κ.ο.κ. Αυταπατάται όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν νομίζει ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα. Οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη. Μια από τα ίδια ισοδυναμεί με καθήλωση της χώρας και της ζωής τους».

Το ζήτημα «Τσίπρας» στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Το σίγουρο είναι ότι το ζήτημα περί διαλόγου ή όχι με τον Αλέξη Τσίπρα σε προεκλογικό ή μετεκλογικό φόντο θα τεθεί στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ο Χάρης Δούκας έχει προτείνει για παράδειγμα «διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις- και με τον Αλέξη Τσίπρα», ενώ έχει ζητήσει να υπάρξει συζήτηση και ψηφοφορία με τον ίδιο να εισηγείται «όχι» σε μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ». Κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ τάσσεται και ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου έχει υπογραμμίσει: «Δεν πρέπει να βρεθούμε ούτε στην αυλή της Νέας Δημοκρατίας, με τις συντηρητικές και επικίνδυνες αντιλήψεις, ούτε στη μικρή θάλασσα των κομματιδίων του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο αυτόνομος πυλώνας της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη τις επόμενες εκλογές υπάρχουν δύο σενάρια. «Το ένα είναι να βγει πρώτη η ΝΔ. Αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι στην κυβέρνηση και η ΝΔ θα συνεχίσει τη σημερινή της αδιέξοδη πολιτική. Το δεύτερο, να είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ», είπε στο Καρφί και συμπλήρωσε: «Στην περίπτωση αυτή, η ΝΔ σίγουρα δεν θα είναι στην κυβέρνηση και θα έχουμε εμείς την πρωτοβουλία να σχηματίσουμε κυβέρνηση με όρους προγραμματικής συνάφειας με την πολιτική μας πρόταση, και με βάση την ετυμηγορία του ελληνικού λαού, όπως αυτή προκύψει από την εκλογική διαδικασία. Για όσους έχουν απορίες, όπως λέμε καθαρά ότι το πολιτικό μας μέτωπο είναι η δεξιά και η πολιτική της, έτσι εξίσου καθαρά λέμε ότι συζήτηση με χώρους που αποτελούν επιτομή του λαϊκισμού και της αντιδραστικότητας, επίσης δεν υφίσταται.».

