Έρευνα-eurobank:-Στο-+35,3%-οι-τιμές-τροφίμων-στην-εξαετία

Εκρηκτική αύξηση πάνω από 35% κατέγραψαν οι τιμές των τροφίμων την τελευταία εξαετία, μια περίοδος που περιλαμβάνει την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και τις επαναλαμβανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, σύμφωνα με μελέτη της Eurobank.

Στην ίδια μελέτη επισημαίνεται ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων πλήττει αναλογικά περισσότερο τα νοικοκυριά που βρίσκονται στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια, καθότι για αυτά το βάρος των τροφίμων στο καλάθι τους είναι αναλογικά μεγαλύτερο σε σχέση με τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια. Επίσης, η έρευνα προειδοποιεί ότι στο άμεσο μέλλον η κλιματική κρίση αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις δύνανται να προκαλούν συχνές διακυμάνσεις στο κόστος παραγωγής των τροφίμων, συνεπώς και στις τιμές τους.

Πιο αναλυτικά, η άνοδος των τιμών στα προϊόντα διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών ανήλθε σωρευτικά την τελευταία εξαετία στο 35,3%, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 33,9% στην Ευρωζώνη. Στις υπόλοιπες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών καταγράφηκαν οι ακόλουθες μεταβολές:

– Ξενοδοχεία – καφέ – εστιατόρια: 27,2% στην Ελλάδα, έναντι 28,5% στην Ευρωζώνη.

– Στέγαση, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα: 23,2% στην Ελλάδα, έναντι 28,2% στην Ευρωζώνη.

– Ένδυση και υπόδηση: 21,2% στην Ελλάδα, έναντι 8,8% στην Ευρωζώνη.

– Μεταφορές: 14,3% στην Ελλάδα, έναντι 20,5% στην Ευρωζώνη.

– Υγεία: 12,2% στην Ελλάδα, έναντι 11,5% στην Ευρωζώνη.

– Διαρκή αγαθά – είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες: 11,9% στην Ελλάδα, έναντι 16,1% στην Ευρωζώνη.

– Εκπαίδευση: 10,7% στην Ελλάδα, έναντι 13,1% στην Ευρωζώνη.

– Αναψυχή – πολιτιστικές δραστηριότητες: 8,6% στην Ελλάδα, έναντι 15,8% στην Ευρωζώνη.

– Άλλα αγαθά και υπηρεσίες: 6,7% στην Ελλάδα, έναντι 21,2% στην Ευρωζώνη.

– Αλκοολούχα ποτά και καπνός: 5,1% στην Ελλάδα, έναντι 28,3% στην Ευρωζώνη.

– Επικοινωνίες: -7,3% στην Ελλάδα, έναντι -7,2% στην Ευρωζώνη.

Η εικόνα του Οκτωβρίου

Σύμφωνα με την έρευνα της Eurobank, οι ομάδες αγαθών και υπηρεσιών που οδήγησαν στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες στο διάστημα Αυγούστου – Οκτωβρίου 2025 ήταν κυρίως οι τομείς υπηρεσιών και ενέργειας, δηλαδή η κατηγορία «Ξενοδοχεία – καφέ – εστιατόρια» και η κατηγορία «Στέγαση, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα». Στη μεν πρώτη κατηγορία ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο μειώθηκε στο 1,4%, από 6,4%, που ήταν τον Ιούλιο, στη δε δεύτερη συρρικνώθηκε στο 2,4%, από 8,1%, όπως αναφέρεται στην έρευνα. Από την άλλη, ηπιότερη συνεισφορά στην επιβράδυνση του πληθωρισμού είχε η «Ένδυση – υπόδηση», καθώς και οι κατηγορίες «Διατροφή» και «Μη αλκοολούχα ποτά».

Όσον αφορά τον πυρήνα του πληθωρισμού, δηλαδή την ετήσια μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, εξαιρουμένων των κατηγοριών της ενέργειας, της διατροφής, των αλκοολούχων ποτών και του καπνού, αυτός μειώθηκε στο 1,9% τον Οκτώβριο από 4,3% τον Ιούλιο.

Οι τιμές του ΕνΔΤΚ στις χώρες της Ευρωζώνης

Μικρότερη σε σχέση με την Ευρωζώνη ήταν η ετήσια μεταβολή του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) στην Ελλάδα, η οποία διαμορφώθηκε στο 1,6%, έναντι 2,1% στην Ευρωζώνη. Αυτό τοποθέτησε τη χώρα στην τέταρτη θέση από το τέλος σε ό,τι αφορά την άνοδο του επιπέδου των τιμών στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Ειδικότερα, η κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής: Εσθονία 4,5%, Λετονία 4,2%, Κροατία 4%, Αυστρία 4%, Σλοβακία 3,8%, Λιθουανία 3,7%, Ισπανία 3,2%, Σλοβενία 3,1%, Ολλανδία 3%, Βέλγιο 2,5%, Μάλτα 2,4%, Γερμανία 2,3%, Πορτογαλία 2%, Ελλάδα 1,6%, Φινλανδία 1,5%, Ιταλία 1,3%, Γαλλία 0,9% και Κύπρος 0,3%. Ωστόσο, σε επίπεδο δεκαμήνου (Ιανουάριος – Οκτώβριος 2025), η έρευνα σημειώνει ότι ο μέσος πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν στο 2,9%, έναντι 2,1% στην Ευρωζώνη, λόγω του επίμονα υψηλού πληθωρισμού στις υπηρεσίες, ειδικά μέχρι τον Ιούλιο (5,2%), σε σχέση με 2,7% τον Οκτώβριο.