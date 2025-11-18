Βιοϊατρική:-Νέα-μηχανήματα-σε-διαγνωστικά-κέντρα-της-Αττικής

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ επενδύει συστηματικά σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος εγκατέστησε πρόσφατα τέσσερα νέα, υπερσύγχρονα μηχανήματα σε επιλεγμένα διαγνωστικά κέντρα της Αττικής. Συγκεκριμένα:

Στο διαγνωστικό κέντρο Χαϊδαρίου εγκαταστάθηκε o Μαγνητικός Τομογράφος SIGNA™ Victor 1.5T με λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης, που προσφέρει νέα εμπειρία άνεσης, ασφάλειας και ακρίβειας, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά καθαρές και ευκρινείς εικόνες σε μεγάλο αριθμό και ποικιλία ιατρικών εξετάσεων. Οι τομογραφίες πραγματοποιούνται με ελάχιστο θόρυβο, εξασφαλίζοντας ένα περιβάλλον ηρεμίας, ιδανικό για παιδιά, ηλικιωμένους ή άτομα με αυξημένο άγχος.

Στο διαγνωστικό κέντρο Αμπελοκήπων εγκαταστάθηκαν:

Aκτινολογικό σύστημα Definium™ Tempo της GE HealthCare – Κορυφαίο, αυτοματοποιημένο σύστημα ψηφιακής ακτινογραφίας, το μοναδικό της κατηγορίας του που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αττική. Πρόκειται για την πιο σύγχρονη εμπειρία ψηφιακής ακτινογραφίας. Παρέχει, μεταξύ άλλων, την πολύ σημαντική δυνατότητα πραγματοποίησης ολόσωμων ακτινογραφιών, καθώς και ακτινογραφιών θώρακος διπλής ενέργειας (Dual Energy Chest X ray), η οποία είναι μια εξειδικευμένη τεχνική που αξιοποιεί δύο διαφορετικά ενεργειακά επίπεδα ακτινών Χ. Έτσι, μπορεί να γίνει διαχωρισμός οστών από μαλακούς ιστούς, με αποτέλεσμα σαφέστερες, πιο καθαρές εικόνες και πολύ μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια, σε συνθήκες μέγιστης άνεσης για τον εξεταζόμενο.

Αξονικός Τομογράφος Revolution™ Ascend GE HealthCare 128 τομών με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και ελάχιστη ακτινική επιβάρυνση για τον εξεταζόμενο. Αυτό το υπερσύγχρονο διαγνωστικό σύστημα προσφέρει ταχύτητα σάρωσης, άνεση, ασφάλεια και απεικόνιση υψηλής ποιότητας και διαγνωστικής ακρίβειας, στο μισό περίπου χρόνο από τους κλασικούς τομογράφους.