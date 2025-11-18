«Βουτιά»-ξανά-για-τη-wall-street:-Τεχνητή-νοημοσύνη-και-bitcoin-πυροδοτούν-κύμα-αποεπένδυσης

Οι μετοχές υποχωρούν ξανά την Τρίτη (18/11), καθώς οι τεχνολογικοί τίτλοι συνεχίζουν να διολισθαίνουν λόγω ανησυχιών σχετικά με τις αποτιμήσεις των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ταυτόχρονα, το bitcoin έπεσε προσωρινά κάτω από τα 90.000 δολάρια, ένδειξη μειωμένης διάθεσης για ανάληψη ρίσκου από τους επενδυτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημειώνει απώλειες περίπου 1,01 % στις 46.117,39 μονάδες . Ο S&P 500 χάνει 0,96% στις 6.609,16 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει τις μεγαλύτερες απώλειες 1,44% στις 22.378,72 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, η Nvidia υποχωρεί κατά 1%. Η Amazon και η Microsoft δέχονται επίσης πιέσεις. Η Nvidia έχει σημειώσει πτώση 8% αυτόν τον μήνα ενόψει των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου που θα ανακοινώσει μετά το κλείσιμο της Τετάρτης. Η εταιρεία, η οποία ανακοινώνει προς το τέλος μιας ισχυρής περιόδου κερδών, βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τη δύναμη του φετινού ράλι που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τις «τσιμπημένες» αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών και τη σταθερότητα των θεμελιωδών μεγεθών της τεχνητής νοημοσύνης λόγω της άνθησης των εκδόσεων χρέους από τις Big Tech.

Σημειώνεται ακόμα ότι, η Blue Owl, ένας ιδιώτης πιστωτικός δανειστής που έχει χορηγήσει μεγάλα δάνεια για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, συνεχίζει να υποχωρεί στην προσυνεδριακή διαπραγμάτευση, μετά την πτώση 6% της προηγούμενης συνεδρίασης. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Blue Owl ανακοίνωσε ότι συγχωνεύει δύο ιδιωτικά πιστωτικά ταμεία, ένα ιδιωτικό και ένα εισηγμένο. Οι επενδυτές του ιδιωτικού ταμείου θα υποστούν μεγάλες ζημιές και δεν θα μπορούν να αποσύρουν τα χρήματά τους μέχρι το επόμενο έτος, σύμφωνα με αναφορές.

Από την άλλη, ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, Sundar Pichai, δήλωσε στο BBC ότι μέρος της σημερινής άνθησης στην τεχνητή νοημοσύνη εμπεριέχει κάποια «παραλογισμούς» και ότι καμία εταιρεία «δεν θα μείνει ανεπηρέαστη» αν σκάσει η φούσκα.

Όσον αφορά τα νομίσματα, το bitcoin έπεσε σήμερα (18/11) κάτω από τα 90.000 δολάρια, συνεχίζοντας την πτώση από το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων που είχε σημειώσει στις αρχές Οκτωβρίου. Πολλοί τεχνολογικοί επενδυτές έχουν επίσης μεγάλες θέσεις σε κρυπτονομίσματα, οπότε η πτώση αυτή ενέτεινε τους φόβους ότι μπορεί να ακολουθήσει μεγαλύτερη διόρθωση στην αγορά μετοχών. Το bitcoin διαπραγματευόταν τελευταία λίγο πάνω από τα 91.000 δολάρια.

Εκτός από το πεδίο της τεχνολογίας, οι μετοχές της Home Depot υποχωρούν, αφού ο όμιλος βελτιώσεων κατοικίας ανακοίνωσε ότι έχασε τις εκτιμήσεις κερδών και μείωσε τις προβλέψεις του για το σύνολο του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ έκλεισαν με απώλειες στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ο Dow των 30 μετοχών έχασε πάνω από 550 μονάδες, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq υποχώρησαν περίπου 0.9% ο καθένας. Ο Nasdaq, που είναι έντονα προσανατολισμένος στην τεχνολογία, οδεύει προς τη διακοπή του επτάμηνου ανοδικού σερί του, ενώ ο S&P 500 έχει χάσει 2,5% τον Νοέμβριο μετά από έξι συνεχόμενους ανοδικούς μήνες.

«Η αφήγηση της αγοράς έχει αλλάξει δραματικά τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η αντίδραση της αγοράς απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει μια απότομη στροφή από την επιβράβευση των ολοένα αυξανόμενων δαπανών κεφαλαίου στη γρήγορη ανάπτυξη σκεπτικισμού σχετικά με τις περαιτέρω επενδύσεις και τις μελλοντικές αποδόσεις», δήλωσε ο Garrett Melson, στρατηγικός αναλυτής χαρτοφυλακίου στη Natixis Investment Managers Solutions. «Συνδυάστε το αυτό με τις υπερβολικές θέσεις σε πραγματικό χρήμα και σε συστηματικές στρατηγικές και έχετε όλα τα συστατικά για μια απότομη απομόχλευση και μια συνοδευτική επανεκτίμηση του αφηγήματος.»

Προσθέτοντας άγχος αυτόν τον μήνα είναι η αυξανόμενη ανησυχία ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα δεν θα μειώσει τα επιτόκια για τρίτη φορά τον Δεκέμβριο. Οι συναλλασσόμενοι σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί των Fed funds τιμολογούν περίπου 50% πιθανότητα μιας μείωσης, σημαντικά χαμηλότερη από το περισσότερο από 90% που τιμολογούνταν πριν από έναν μήνα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME. Οι επενδυτές βασίζονται στη Fed για να τονώσει την οικονομία και να διατηρήσει χαμηλά τα επιτόκια ώστε να δικαιολογηθούν οι υψηλότερες αποτιμήσεις των μετοχών. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed του Οκτωβρίου και τα στοιχεία για τις μη αγροτικές μισθοδοσίες του Σεπτεμβρίου αναμένονται για δημοσίευση την Τετάρτη και την Πέμπτη, αντίστοιχα.