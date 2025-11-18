Γεραπετρίτης-στη-Βουλή:-Δεν-υπάρχει-καμία-πρόθεση-να-αποσταλούν-στρατεύματα-στην-Ουκρανία

Του Γιάννη Ανυφαντή

«Αποστολή στρατευμάτων δεν υπάρχει καμία πρόθεση να γίνει» ξεκαθάρισε από τη Βουλή ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας, απαντώντας στον Κυριάκο Βελόπουλο που έκανε λόγο για «Έλληνες φαντάρους στην κρεατομηχανή της Ουκρανίας».

«Μας κατηγορούσατε ότι από το βήμα στρεφόμασταν κατά του Τραμπ. Η πραγματικότητα σάς διέψευσε παταγωδώς γιατί είναι σκληρή όταν δεν την παρακολουθείς» είπε ο υπουργός, κατηγορώντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για παλινδρόμηση στα ζητήματα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

«Το κακό είναι να υπάρχει ένας λαϊκίστικος λόγος που χαϊδεύει τα αυτιά» τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας πως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μπορεί να στηρίξει τις ενεργειακές της ανάγκες.

«Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι κόμβος διακομιδής του αερίου. Ήλιος και θάλασσα παρέχουν το 55% του ενεργειακού μείγματος. Αυτό σημαίνει αυτάρκεια» πρόσθεσε ο ίδιος.

«Δεν θα χειροκροτήσετε τίποτα από αυτά που κάνουμε. Δεν έχω παρατηρήσει τέτοια γενναιότητα. Δεν είδα τέτοια με Chevron και Εxxon. Ούτε με θαλάσσια πάρκα. Δεν περιμένω καμία επιβράβευση. Διαπνέεστε από έναν πολιτικό μηδενισμό. Οι Έλληνες αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα, στον σκληρό πυρήνα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, με ισχυρές συμμαχίες. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι αντικείμενο παιγνίων» κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.

