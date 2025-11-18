Γιατί-η-ανατροπή-του-Μαδούρο-στη-Βενεζουέλα-θα-μειώσει-τις-τιμές-του-πετρελαίου

Ο αμερικανικός στόλος, με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, είναι έτοιμος να αναλάβει δράση ανά πάσα στιγμή, ενάντια στη Βενεζουέλα. Μένει να δούμε αν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα περιοριστεί στην εξάρθρωση των καρτέλ ναρκωτικών στην Καραϊβική ή θα εξαπολύσει μια ολομέτωπη στρατιωτική επίθεση, με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο.

Ο ίδιος ο Μαδούρο το έχει καταλάβει άλλωστε, καθώς δήλωσε τώρα στην κρατική τηλεόραση ότι είναι έτοιμος για άμεση συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ. Όπως και ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε πρόθυμος να συνομιλήσει με τον Μαδούρο «την κατάλληλη στιγμή».

Αν όμως ο Τραμπ πατήσει τη σκανδάλη, ένα πράγμα είναι σίγουρο: θα υπάρξει σεισμικός αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία.

Η Βενεζουέλα έχει τα αποδεδειγμένα, τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, όμως δεν εξάγει σχεδόν καθόλου. Αν μετά την αλλαγή καθεστώτος στο Καράκας, όλο αυτό το πετρέλαιο κυκλοφορήσει στην αγορά, η τιμή του αργού θα καταρρεύσει. Αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει την οικονομία της Ρωσίας, και ίσως και της Σαουδικής Αραβίας, αλλά θα μείωνε όμως, δραστικά το κόστος για όλες τις χώρες που εισάγουν πετρέλαιο.

«Μια πλημμύρα πετρελαίου από τη Βενεζουέλα θα έριχνε τις τιμές πολύ χαμηλότερα, ειδικά αν ο Τραμπ θελήσει να κρατήσει τη Βενεζουέλα εκτός ΟΠΕΚ, κάτι που σχεδόν σίγουρα θα κάνει. Η τιμή σίγουρα θα πέσει κάτω από τα 50 δολάρια, και ίσως ακόμη και στα 30 δολάρια, και θα παραμείνει σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα για το υπόλοιπο της δεκαετίας, καθώς η παραγωγή της Βενεζουέλας θα αυξάνεται.

Τα αποθέματα της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα διαθέτει περίπου 303 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ. Συγκριτικά, ακολουθούν η Σαουδική Αραβία με αποθέματα που ανέρχονται σε 267 δισεκατομμύρια βαρέλια και το Ιράν με 208 δισεκατομμύρια βαρέλια.

Την ίδια ώρα όμως, οι εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας είναι μόλις 4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σε σύγκριση με 180 δισεκατομμύρια δολάρια για τη Σαουδική Αραβία και τα 120 δισεκατομμύρια δολάρια για τη Ρωσία.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA της Βενεζουέλας, κάποτε ήταν μια από τις καλύτερα οργανωμένες ενεργειακές εταιρείες στη Νότια Αμερική, αλλά αντί για ειδικούς με την απαραίτητη τεχνογνωσία, την διοίκησή της ανέλαβαν κομματικοί αξιωματούχοι, χωρίς εμπειρία.

Η παραγωγή μειώθηκε κατακόρυφα από περίπου 138 εκατομμύρια τόνους το 2013, σε 34,5 εκατομμύρια τόνους το 2021, παρουσιάζοντας μόνο μια ελαφρά ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια , κυρίως χάρη στις εξαγωγές στην Κίνα.

Η κατάρρευση της βιομηχανίας πετρελαίου επιταχύνθηκε από τις κυρώσεις των ΗΠΑ, σε αντίποινα για την καταστολή της αντιπολίτευσης.

Πίεση στη Ρωσία

«Αν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας μπει στην αγορά, θα παραλύσει τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν. Αλλωστε, γιατί να θέλει κάποιος να αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις, όταν θα μπορεί να το αγοράσει από μια Βενεζουέλα που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ;» εξηγούν στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς ενέργειας.

Πρόσφατα, η Βενεζουέλα και η Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της εξόρυξης, των μεταφορών και της ασφάλειας. «Η συμφωνία ανεβάζει τις σχέσεις Ρωσίας-Βενεζουέλας σε ένα θεμελιωδώς νέο επίπεδο και καλύπτει όλους τους σημαντικούς τομείς της διμερούς συνεργασίας», δήλωσε ο πρόεδρος του ρωσικού κοινοβουλίου, Βιατσεσλάβ Βολόντιν. Δεν αποτελεί άλλωστε έκπληξη το γεγονός ότι ο Πούτιν έχει ήδη προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στον Μαδούρο, αν και είναι πολύ «απασχολημένος» με την Ουκρανία για να τηρήσει αυτή την υπόσχεση.

Αλλά και η Σαουδική Αραβία θα δεχθεί επίσης τεράστια πίεση. Η χώρα έχει ήδη ένα αυξανόμενο έλλειμμα στον προϋπολογισμό και πρέπει να μειώσει τις δαπάνες.

Ο ρόλος της Κίνας

Οι αμερικανικές κυρώσεις μπορεί να εμπόδισαν σημαντικά ή ακόμη και εντελώς την πρόσβαση της Βενεζουέλας στην αμερικανική αγορά, αλλά το Καράκας έφτασε να πωλεί το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών του πετρελαίου του στην Κίνα, με υψηλές εκπτώσεις μέσω ενός σκιώδους στόλου.

«Η Βενεζουέλα είναι επί του παρόντος ελκυστική για το Πεκίνο επειδή προμηθεύει φθηνό αργό πετρέλαιο, παρόλο που τα διυλιστήρια της Κίνας δεν είναι ιδανικά σχεδιασμένα για το βαρύ πετρέλαιο της Βενεζουέλας και οι διαδρομές μεταφοράς είναι μεγάλες», λέει ο Ντέμιαν Ρέγκερ, ενεργειακός αναλυτής του Ιδρύματος «Χανς Σάιντελ» στο Καράκας.

Η Κίνα έχει πρόσβαση σε φθηνό πετρέλαιο και έχει ήδη λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει τον μελλοντικό εφοδιασμό της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης στο Καράκας, η Βενεζουέλα και η κινεζική εταιρεία China Concord Resources Corp (CCRC) υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας. Το σχέδιο είναι η κατασκευή μιας πλωτής πλατφόρμας που αναμένεται να αυξήσει την ημερήσια παραγωγή σε ορισμένες πετρελαιοπηγές, πενταπλασιάζοντας την έως και 60.000 βαρέλια μέχρι το τέλος του 2026.

«Γεωπολιτικά, η Κίνα επιδιώκει δύο στόχους: Καλύπτει μέρος των ενεργειακών της αναγκών φθηνά και ταυτόχρονα παρακάμπτει την πολιτική κυρώσεων των ΗΠΑ, γεγονός που ενισχύει τον δικό της ισχυρισμό ότι είναι παρούσα στη Λατινική Αμερική ως αντίβαρο στην Ουάσιγκτον», δήλωσε ο Ρέγκερ.

Ωστόσο, σε περίπτωση που ανατραπεί το καθεστώς Μαδούρο, η Κίνα θα χάσει την επιρροή της, καθώς το Καράκας θα μπορούσε στη συνέχεια να διαθέτει τις εξαγωγές πετρελαίου με πιο κερδοφόρο τρόπο.

Το παρασκήνιο της σύγκρουσης

«Η τρέχουσα σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλας είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ιδεολογική διαμάχη», λέει ο Ντέμιαν Ρέγκερ. «Αντικατοπτρίζει τον γενικότερο ανταγωνισμό για ενέργεια, αγορές και γεωπολιτική επιρροή στην περιοχή».

Ηδη, η Βενεζουέλα βρίσκεται σε διαμάχη με την υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ, Γουϊάνα, μετά την ανακάλυψη μεγάλων αποθεμάτων πετρελαίου, ανοικτά της γειτονικής αυτής χώρας.

Οι αμερικανικές εταιρείες ExxonMobil και Chevron δραστηριοποιούνται στη Γουιάνα. Οι επενδύσεις τους έχουν συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, σε περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. «Οι ΗΠΑ παρέχουν διπλωματική και στρατιωτική υποστήριξη στη Γουιάνα, μεταξύ άλλων για να προστατεύσουν τις επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ανάκαμψη της βιομηχανίας πετρελαίου

«Εάν αλλάξει το καθεστώς Μαδούρο, η πετρελαϊκή βιομηχανία θα αρχίσει να ανακάμπτει σταδιακά», τονίζουν παράγοντες της αγοράς ενέργειας και προσθέτουν: «Σίγουρα, η Βενεζουέλα δεν θα εξάγει εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα βραχυπρόθεσμα. Χρειάζεται χρόνος για να επαναλειτουργήσουν τα πηγάδια και να ανοίξουν ξανά οι αγωγοί που θα το στέλνουν στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά δεν θα πάρει τόσο πολύ.

Όλοι γνωρίζουν πού βρίσκεται το πετρέλαιο και πώς να το εξάγουν. Με τη σωστή υποστήριξη από μια κυβέρνηση των ΗΠΑ που είναι αποφασισμένη να δικαιολογήσει την παρέμβασή της στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας, θα μπορούσε να ανακάμψει πολύ γρήγορα. Πριν από 20 χρόνια, η Βενεζουέλα παρήγαγε τρία εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα και δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να επιστρέψει σε αυτά τα επίπεδα, ή ακόμα και να τα ξεπεράσει, πολύ γρήγορα».