Γ.-Στουρνάρας:-Απαραίτητη-η-προϋπόθεση-η-τραπεζική-ένωση-για-την-κινητοποίηση-των-επενδύσεων

Για να κινητοποιηθούν οι επενδύσεις στην κλίμακα που απαιτείται για την αναζωογόνηση της ανάπτυξης πρέπει να ολοκληρωθεί η τραπεζική ένωση και να εργαστούμε προς την κατεύθυνση μιας πλήρως ανεπτυγμένης Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), επισήμανε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας σε άρθρο του στο International Banker.

«Η τρέχουσα θεσμική δομή της ευρωζώνης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο, καθώς η ΕΚΤ λειτουργεί ουσιαστικά χωρίς έναν πραγματικό δημοσιονομικό ομόλογό της σε επίπεδο ευρωζώνης», επισήμανε στο άρθρο τους ο κ. Στουρνάρας.

«Η επίτευξη βασικών μακροπρόθεσμων στοιχείων επιτυχίας για τον διεθνή ρόλο του ευρώ —δηλαδή, η επίτευξη συμφωνιών σχετικά με μια κεντρική δημοσιονομική ικανότητα της ΕΕ και ένα ευρωπαϊκό ασφαλές περιουσιακό στοιχείο— θα αποτελέσει πραγματική καμπή», επισήμανε ο διοικητής της ΤτΕ, ενώ συμπλήρωσε ότι αυτό σε συνδυασμό με την εξάλειψη των εσωτερικών φραγμών που κατακερματίζουν την ευρωπαϊκή αγορά —όπως έχουν περιγραφεί στην έκθεση Letta και σε διάφορες μελέτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)— «θα αυξήσει το ποσοστό απόδοσης των εγχώριων επενδύσεων, οδηγώντας σε υψηλότερο επενδυτικό δείκτη και κλείνοντας έτσι το χάσμα επενδύσεων και παραγωγικότητας με τους παγκόσμιους ομολόγους μας».

Η τραπεζική ένωση, όπως εξηγεί στο άρθρο του ο διοικητής της ΤτΕ, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης ολοκλήρωσης στην ευρωζώνη, η οποία προέκυψε μετά τις διαρθρωτικές αδυναμίες στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα που αποκάλυψε η έναρξη της κοινής νομισματικής μονάδας παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση (GFC) και την κρίση δημόσιου χρέους.

Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών

Παράλληλα, όπως τονίζει ο διοικητής της ΤτΕ, στην Ευρωζώνη, το Ευρωσύστημα πρέπει να πλοηγηθεί σε ένα ιδιαίτερα περίπλοκο περιβάλλον.

Το περιβάλλον αυτό διαμορφώνεται από κατακερματισμένες κεφαλαιαγορές, επίμονες γεωπολιτικές εντάσεις, την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των κλιματικών κινδύνων, την ψηφιοποίηση και την επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί το χάσμα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας σε σχέση με άλλες σημαντικές οικονομικές περιοχές. Όμως, «οι κεντρικές τράπεζες δεν είναι οι κύριοι παράγοντες στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων», επισήμανε ο Γιάννης Στουρνάρας, διευκρινίζοντας πως η ευθύνη αυτή «βαρύνει κατά κύριο λόγο τις κυβερνήσεις και τους νομοθέτες στην Ευρώπη».

«Ωστόσο, η νομισματική πολιτική διαδραματίζει ζωτικό υποστηρικτικό ρόλο: να παρέχει ένα σημείο σταθερότητας», συνεχίζει, καθώς η διαφύλαξη του πρωταρχικού στόχου, δηλαδή η διατήρηση χαμηλού και προβλέψιμου πληθωρισμού, εξασφαλίζει μια θεμελιώδη προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η στρατηγική νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ: άγκυρα σταθερότητας

Παράλληλα, ο διοικητής της ΤτΕ στο άρθρο του κάνει λόγο για τη στρατηγική νομισματικής πολιτικής η οποία ουσιαστικά καθορίζει και τον τρόπο με τον οποίο εκπληρώνουν την αποστολή τους οι κεντρικές τράπεζες.

«Κεντρικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής είναι ο ορισμός της σταθερότητας των τιμών ως ενός σαφούς, συμμετρικού μεσοπρόθεσμου στόχου για τον πληθωρισμό στο 2%.», επισήμανε ο κ. Στουρνάρας. Ένα άλλο βασικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής νομισματικής πολιτικής είναι ο «μεσοπρόθεσμος προσανατολισμός της, ο οποίος της παρέχει την ευελιξία να «αγνοεί» τους κλυδωνισμούς που αναμένεται να εξαφανιστούν με την πάροδο του χρόνου», σημειώνει ο διοικητής της ΤτΕ. Για αυτό, εξηγεί, η νομισματική πολιτική έχει μακροπρόθεσμες και μεταβλητές επιπτώσεις.

Μια μεσοπρόθεσμη προσέγγιση επιτρέπει στην πολιτική να αντιμετωπίζει σταδιακά τις πληθωριστικές ή αποπληθωριστικές πιέσεις, χωρίς να αντιδρά υπερβολικά με τρόπους που θα μπορούσαν να βλάψουν την οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση, αποσαφηνίζει ο κ. Στουρνάρας.

