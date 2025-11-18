Δούκας-σε-ΠΟΜΙΔΑ:-Θα-ήταν-χρήσιμη-η-συζήτηση-και-συνεργασία-μας-για-τα-ακίνητα-στην-Αθήνα

Επιστολή στον Στράτο Παραδιά, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), απέστειλε την Τρίτη ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Μας προξενεί εντύπωση ότι η επιστολή σας για τα δημοτικά τέλη απευθύνεται μόνο στον δήμο Αθηναίων και όχι στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων ή ακόμη και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής.

Ως φαίνεται το ενδιαφέρον σας εξαντλείται στα ακίνητα μόνο εντός των ορίων του δήμου Αθηναίων», σημειώνει.

Σε κάθε περίπτωση, συμπληρώνει, «θα ήταν χρήσιμη η συζήτηση και η συνεργασία μας» για τα ακίνητα στην Αθήνα.

Ιδιαίτερα για τα εξής θέματα:

Πώς θα ανοίξουν τα χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα. Πώς θα υπάρξουν αποτελεσματικοί κανόνες στη βραχυχρόνια μίσθωση.

«Θέματα αναγκαία προκειμένου να ομαλοποιηθεί η πρόσβαση στη στέγη, η οποία έχει γίνει είδος πολυτελείας και όχι μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά».

3. Τι θα γίνει με τις υπέρμετρες αυξήσεις των ενοικίων των ακινήτων, πράγμα που αποτελεί καίριο πλήγμα στο βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών και των επαγγελματιών.

«Περιμένουμε επίσης να ζητήσετε από την κυβέρνηση να μεταφερθούν στους δήμους τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας που εισπράττει και από τους πελάτες των μελών σας που διαμένουν σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Προκειμένου οι πόλεις να βελτιώσουν τις υποδομές τους και τις υπηρεσίες τους. Κάτι που ισχύει σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η ανταπόκρισή σας σε αυτά τα θέματα, θα αποδείξει το ενδιαφέρον σας για τους πολίτες», αναφέρει ο κ. Δούκας.