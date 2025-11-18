Ερώτηση-για-τις-πρακτικές-των-funds-και-servicers-κατέθεσε-στο-Ευρωκοινοβούλιο-ο-Φαραντούρης

Τις καταχρηστικές πρακτικές των funds και servicers κατά δανειοληπτών στη χώρα μας φέρνει στις Βρυξέλλες ο ευρωβουλευτής και συντονιστής της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

Τη Δευτέρα κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία τονίζει την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης της έξαρσης των καταχρηστικών συμπεριφορών από εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων σε βάρος δανειοληπτών.

Όπως επισημαίνει ο Έλληνας ευρωβουλευτής, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα που έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού (funds) και τελούν υπό τη διαχείριση εγχώριων εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), ανέρχεται σε σχεδόν 80 δισ. ευρώ, με το 61% αυτών να αφορά στεγαστικά δάνεια.

Η συστηματική πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων από ελληνικές τράπεζες σε funds του εξωτερικού και η ανάθεση της διαχείρισής τους σε servicers έχουν προκαλέσει έξαρση και γιγάντωση φαινομένων καταχρηστικών συμπεριφορών σε βάρος δανειοληπτών, οδηγώντας τους σε καθεστώς ομηρίας και διαρκούς αβεβαιότητας. Την έξαρση των εν λόγω φαινομένων υπογράμμισε πρόσφατα και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, παραθέτοντας σωρεία περιπτώσεων.

Ο Νικόλας Φαραντούρης σημειώνει ότι «οι εν λόγω πρακτικές συνιστούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές κατά την έννοια της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ, δεν συνάδουν με τις υποχρεώσεις των servicers βάσει της Οδηγίας 2021/2167, παραβιάζουν τα δικαιώματα των δανειοληπτών και διασαλεύουν τη διαφάνεια και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε ολόκληρη την ΕΕ». Με βάση αυτά, ζητά από την Επιτροπή:

α) Μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταχρηστικών αυτών πρακτικών και για την υποβοήθηση και προστασία των δανειοληπτών, ιδίως των πιο ευάλωτων, και

β) Μέτρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα funds και οι servicers έχουν δημιουργήσει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο διαχείρισης απαιτήσεων εκατοντάδων δισ. ευρώ.

Σε συνέντευξή του εξάλλου στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, προανήγγειλε προσφυγή ενώσεων καταναλωτών, δανειοληπτών και επιμελητηρίων στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PETI), προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο οι πρακτικές των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τι είναι η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PETI)

Η Επιτροπή Αναφορών (PETI) είναι επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξετάζει αναφορές από πολίτες ή κατοίκους της ΕΕ, οι οποίες μπορεί να είναι παράπονα ή αιτήματα για θέματα που αφορούν τη δραστηριότητα της Ένωσης. Μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να διαβιβάσει την αναφορά σε άλλες σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές για να αναλάβουν δράση. Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο. Στόχος είναι να φέρει τους πολίτες κοντά στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να διασφαλίσει ότι οι ανησυχίες τους ακούγονται και αντιμετωπίζονται. Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, «όταν οι Αρχές του κράτους κωφεύουν ή αδρανούν, τότε οι πολίτες μπορούν να αναζητούν το δίκιο τους στην Ευρώπη κι εμείς οφείλουμε να τους διευκολύνουμε με κάθε τρόπο. Η προσφυγή στην Επιτροπή Αναφορών είναι ένας απ’ αυτούς».

