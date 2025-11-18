ΕΧΑΕ:-Στο-73%-η-αποδοχή-της-δημόσιας-πρότασης-της-euronext

Η Euronext εξασφάλισε περίπου το 73% των μετοχών της ΕΧΑΕ, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ολοκληρώνοντας τη Δημόσια Πρόταση που έληξε τη Δευτέρα. Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται αύριο, Τετάρτη (19/11) ενώ στις 24 Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί η παράδοση των νέων μετοχών και θα ξεκινήσει η ταυτόχρονη διαπραγμάτευσή τους στα χρηματιστήρια Άμστερνταμ, Βρυξελλών, Λισαβόνας και Παρισιού.

Η έντονη συμμετοχή τόσο εγχώριων όσο και διεθνών επενδυτών αποδίδεται, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, στο ότι η ανταλλαγή μετοχών δεν συνεπάγεται φορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ οι ιδιώτες επιτάχυναν τις τοποθετήσεις τους προς το τέλος της περιόδου, ενισχυμένοι και από την επιπλέον προμήθεια 0,4%.

Οι μέτοχοι που αποδέχθηκαν την πρόταση θα λάβουν μετοχές της Euronext σε αναλογία 20 προς 1. Όσοι δεν συμμετείχαν, εφόσον ενεργοποιηθεί η διαδικασία squeeze out, θα αποζημιωθούν με 5,98 ευρώ ανά μετοχή — ποσό χαμηλότερο από το σημερινό αντάλλαγμα.

Με την επίσημη ένταξη της Αθήνας στο ευρωπαϊκό δίκτυο, το Χρηματιστήριο Αθηνών γίνεται το όγδοο μέλος της Euronext και θα μετονομαστεί σε Euronext Athens. Επόμενος στόχος του ομίλου είναι η απόκτηση ποσοστού 90% ώστε να προχωρήσει σε squeeze out και πλήρη ενσωμάτωση της ΕΧΑΕ.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια καθοριστική αλλαγή για την ελληνική κεφαλαιαγορά, ενισχύοντας την πρόσβασή της σε διεθνή κεφάλαια, αυξημένη ρευστότητα και ευρύτερη επενδυτική βάση. Ο CEO της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, έχει τονίσει ότι πρόκειται για μια ευκαιρία να αναδειχθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις στο παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον.

Η Euronext — με πάνω από 1.700 εισηγμένες εταιρείες και συνολική κεφαλαιοποίηση 6,5 τρισ. ευρώ — προσφέρει στις ελληνικές εταιρείες καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σύγχρονα εργαλεία άντλησης κεφαλαίων και προγράμματα για ΜμΕ και τεχνολογικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι Έλληνες επενδυτές αποκτούν ευκολότερη πρόσβαση σε κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες, ενώ οι διεθνείς επενδυτές θα μπορούν πλέον να επενδύουν με μεγαλύτερη ευκολία στις ελληνικές εισηγμένες.

Όπως υπογράμμισε ο Μπουζνά, αυτή είναι μια σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα να προωθήσει τις εταιρείες της σε διεθνές επίπεδο.