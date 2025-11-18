Ζαχαριάδης:-«Ο-Αλέκος-ανήκε-στη-γενιά-που-έζησε-ως-πρωταγωνιστής-τη-μακρά-ιστορία-της-ελληνικής-Αριστεράς»

«Με οδύνη αποχαιρετούμε τον αγωνιστή, τον σύντροφο, τον φίλο Αλέκο Φλαμπουράρη », αναφέρει στην δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης και προσθέτει: «Ο Αλέκος ανήκε στη γενιά που έζησε ως πρωταγωνιστής τη μακρά ιστορία της ελληνικής Αριστεράς, τη μετεμφυλιακή δεξιά, τους Λαμπράκηδες, τη μεταπολίτευση. Η συμβολή του Αλέκου στο κόμμα ήταν πάντα καθοριστική, ιδίως όμως την περίοδο της κυβέρνησης με τη διορατικότητά του και την εμπειρία του αναζητούσε και έβρισκε λύσεις.

Φεύγει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για το αύριο του ελληνικού λαού, αλλά και της Αριστεράς. Θα μας λείψει το νηφάλιο πνεύμα του και η ενωτική του φωνή.

Αντίο αγαπημένε μας σύντροφε. Η σκέψη μας και η καρδία μας είναι με την Εύη και το Μιχάλη, με τους στενούς του συνεργάτες και συνοδοιπόρους του».

