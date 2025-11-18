Η κατάρρευση του bitcoin και τι κρύβεται πραγματικά πίσω από τη βουτιά – Πού μπορεί να πάει

Η τιμή του bitcoin έχει «σπάσει» θεαματικά τις τελευταίες εβδομάδες, διαγράφοντας όλα τα κέρδη του 2025 και υπενθυμίζοντας πόσο αμείλικτη μπορεί να γίνει μια αγορά που στηρίζεται σε προσδοκίες. Από ιστορικό υψηλό περίπου στα 126.000 δολάρια στις αρχές Οκτωβρίου, το bitcoin βούτηξε κάτω από τις 90.000 δολάρια στα μέσα Νοεμβρίου – πτώση σχεδόν 30% μέσα σε έξι εβδομάδες και πάνω από 1,2 τρισ. δολάρια να «εξατμίζονται» από τη συνολική αξία της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Από το euphoria trade στο risk-off mode

Το ράλι προς τις 120–126 χιλ. δολάρια είχε τροφοδοτηθεί από την περίοδο μετά το halving του 2024, από τις εισροές στα spot ETF σε ΗΠΑ και Ευρώπη και από το αφήγημα ότι το bitcoin λειτουργεί ως «ψηφιακός χρυσός» σε ένα περιβάλλον πληθωριστικών πιέσεων.

Από τα μέσα Οκτωβρίου όμως, το μακροοικονομικό σκηνικό γύρισε απότομα. Η αγορά συνειδητοποίησε ότι η Fed δεν ήταν τόσο κοντά σε μειώσεις επιτοκίων όσο περίμεναν οι επενδυτές. Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ανέβηκαν, οι τεχνολογικοί δείκτες έδειξαν κόπωση και το κλίμα risk-on άρχισε να «ξεφουσκώνει».

Σε τέτοιες συνθήκες, τα κρυπτονομίσματα είναι τα πρώτα που χτυπιούνται, καθώς αποτελούν από τα πιο ευμετάβλητα assets της αγοράς.

Οι εκροές των ETF: όταν το «έξυπνο χρήμα» πατάει φρένο

Από τα πιο καθοριστικά στοιχεία της πτώσης ήταν οι καθαρές εκροές από τα spot bitcoin ETF. Μετά τον αρχικό ενθουσιασμό, οι εισροές εξαφανίστηκαν και τις διαδέχθηκαν μέρες μαζικών εξαγορών.

Κάθε πώληση μεριδίων ETF σημαίνει ανάλογη πώληση bitcoin στην underlying αγορά. Όταν αυτό γίνεται σε μεγάλη κλίμακα και σε περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων, το αποτέλεσμα είναι ένας συνεχής μηχανισμός πίεσης προς τα κάτω.

Επιπλέον, αρκετά θεσμικά χαρτοφυλάκια με αυστηρές εντολές διαχείρισης κινδύνου περιόρισαν την έκθεση σε bitcoin λόγω αυξημένης μεταβλητότητας, εντείνοντας την καθοδική τάση.

Η μόχλευση που «έσκασε» στα χέρια της αγοράς

Ένας από τους πιο ισχυρούς επιταχυντές της πτώσης ήταν η υπερβολική μόχλευση. Καθώς το bitcoin πλησίαζε τα 100.000 δολάρια, άνοιξαν τεράστιες long θέσεις σε futures και perpetuals, με την πεποίθηση ότι το επίπεδο αυτό θα λειτουργήσει ως στήριξη.

Όταν όμως το bitcoin έχασε το συγκεκριμένο όριο, ενεργοποιήθηκαν μαζικά margin calls και αυτόματες ρευστοποιήσεις. Μέσα σε λίγες συνεδριάσεις διαγράφηκαν πάνω από 1 δισ. δολάρια σε μοχλευμένες θέσεις, προκαλώντας διαδοχικά κύματα πωλήσεων.

Σε αρκετές στιγμές εμφανίστηκαν και φαινόμενα flash crash: η χαμηλή ρευστότητα οδήγησε σε απότομες βουτιές δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σε λίγα λεπτά.

Ρευστότητα υπό πίεση: μια «ρηχή» αγορά που δεν απορροφά τους όγκους

Δεν έφταιγαν μόνο οι πωλητές· έφταιγε και η απουσία αγοραστών. Τα στοιχεία για το βάθος της αγοράς έδειξαν ότι η διαθέσιμη ρευστότητα σε spot και derivatives είχε μειωθεί δραματικά.

Μια «ρηχή» αγορά σημαίνει ότι μια μεγάλη εντολή πώλησης δεν έχει απέναντι αρκετά bids για να απορροφηθεί – άρα προκαλεί βίαιη κάθοδο της τιμής. Αυτό πολλαπλασιάζει την ψυχολογία πανικού.

Τεχνική εικόνα και ψυχολογία: η διάσπαση που γύρισε το κλίμα

Στο τεχνικό σκέλος, η εικόνα έγινε αρνητική όταν το bitcoin διέσπασε βασικούς κινητούς μέσους όρους. Το σήμα εξόδου από συστήματα trading ενίσχυσε τις πωλήσεις, ενώ η ψυχολογία των μικροεπενδυτών γύρισε απότομα σε «φόβο».

Η αγορά σταμάτησε να «αγοράζει τη βουτιά» και άρχισε να προστατεύει κεφάλαιο. Ο ενθουσιασμός εξαφανίστηκε σχεδόν σε μία εβδομάδα.

Είναι η αρχή ενός νέου crypto winter;

Σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους κατάρρευσης, σήμερα υπάρχουν δύο στοιχεία που λειτουργούν ως «μαξιλάρι»:

η θεσμική συμμετοχή είναι πολύ μεγαλύτερη

το μακροοικονομικό αφήγημα μακροπρόθεσμα παραμένει υπέρ των σπάνιων, αποπληθωριστικών assets

Αυτό δεν σημαίνει ότι η αγορά δεν μπορεί να χάσει κι άλλο. Απλώς, η δομή του οικοσυστήματος είναι πιο ώριμη από το 2018 ή το 2022.

Πρόβλεψη με ειλικρίνεια: τι μπορεί να δούμε στη συνέχεια

Καμία πρόβλεψη δεν μπορεί να είναι ασφαλής για ένα asset όπως το bitcoin. Μπορούμε όμως να δούμε τα ρεαλιστικά σενάρια.

1. Βραχυπρόθεσμο (4–8 εβδομάδες):

Η τιμή πιθανότατα θα κινηθεί μεταξύ 75.000 και 100.000 δολαρίων, με μεγάλη μεταβλητότητα. Αν μειωθούν οι εκροές των ETF, είναι πιθανό ένα rebound προς τα 95.000–105.000 δολάρια.

2. Μεσοπρόθεσμο (6–12 μήνες):

Αν σταθεροποιηθούν οι αποδόσεις των ομολόγων, αν η Fed χαλαρώσει τη ρητορική της και αν επιστρέψουν εισροές στα ETF, το bitcoin μπορεί να επαναπροσεγγίσει την περιοχή 100–110 χιλ. δολαρίων.

3. Αρνητικό σενάριο:

Εάν οι συνθήκες χειροτερέψουν – επιμονή υψηλών επιτοκίων, νέα επεισόδια ρευστοποιήσεων ή εταιρικά «ατυχήματα» στον χώρο των crypto – η αγορά μπορεί να βυθιστεί προς τα 60–70 χιλ. δολάρια και να περάσει σε μια μίνι περίοδο «crypto winter».

Τι σημαίνει για τον επενδυτή

Όσοι μπήκαν κοντά στα ιστορικά υψηλά έχουν ήδη μεγάλες λογιστικές ζημιές. Η μακροπρόθεσμη προοπτική μπορεί να παραμείνει θετική, αλλά σε τέτοιες φάσεις η αγορά τιμωρεί όσους αγοράζουν σε περιόδους υπερβολικής ευφορίας.

Για όσους έχουν ορίζοντα ετών, η τωρινή φάση αποτελεί κλασική περίοδο αργής και πειθαρχημένης τοποθέτησης. Για όσους κυνηγούν γρήγορα κέρδη, η αγορά είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

Το σίγουρο είναι ότι η πτώση δεν ήταν τυχαία: ήταν το αποτέλεσμα συνδυασμού μακροοικονομικής πίεσης, θεσμικών εκροών, μόχλευσης και αλλαγής ψυχολογίας. Και μέχρι να ξεκαθαρίσουν αυτά τα μέτωπα, το bitcoin θα παραμείνει σε ταραχώδη νερά.