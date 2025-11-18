Η-Σαουδική-Αραβία-επενδύει-σχεδόν-1-τρισ.-δολάρια-στις-ΗΠΑ

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας και διάδοχος του θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Σαουδική Αραβία σκοπεύει να αυξήσει τις επενδύσεις της στις Ηνωμένες Πολιτείες από 600 δισεκατομμύρια σε σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

«Κύριε Πρόεδρε, σήμερα και αύριο θα ανακοινώσουμε ότι αυξάνουμε τις επενδύσεις σε σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια», δήλωσε ο πρίγκιπας, χαρακτηρίζοντας τις ΗΠΑ ως «την πιο καυτή χώρα στον πλανήτη».

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται για την έγκριση εξαγωγής προηγμένων τσιπ στη Σαουδική Αραβία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, πρόσθεσε ότι «ενδέχεται να έχουμε ανακοινώσεις αργότερα σήμερα, αλλά αυτό που κάνουμε είναι να προετοιμάσουμε τις διαδικασίες ώστε κάτι τέτοιο να γίνει δυνατό».

Συμφωνία για F-35 ανάλογη με αυτή του Ισραήλ προμηνύει ο Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πουλήσουν στη Σαουδική Αραβία μαχητικά αεροσκάφη F-35 stealth, σε μια αντίστοιχη συμφωνία με αυτή που έχουν με το Ισραήλ.

«Όσον αφορά εμένα, πιστεύω ότι και οι δύο βρίσκονται σε ένα επίπεδο όπου θα πρέπει να αποκτήσουν τα καλύτερης τεχνολογίας F-35», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη Σαουδική Αραβία και στο Ισραήλ ως σημαντικούς συμμάχους.

«Εξαιρετικός» στα ανθρώπινα δικαιώματα ο Σαουδάραβας πρίγκιπας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρίγκιπα στο Λευκό Οίκο, η πρώτη μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι το 2018, ο Τραμπ επαίνεσε τη δράση του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Σήμερα στο Οβάλ Γραφείο έχουμε έναν εξαιρετικά σεβαστό άνθρωπο, φίλο μου για πολλά χρόνια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που έχει κάνει. Αυτό που έχει πετύχει είναι απίστευτο, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολλά άλλα», πρόσθεσε.

Η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί σημαντικές κινήσεις στη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, τόσο σε επενδυτικό επίπεδο όσο και στην τεχνολογία, με τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας να ενισχύονται σταδιακά.

Παλαιστινιακό κράτος ζητά η Σαουδική Αραβία για να μπει στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι η χώρα του επιθυμεί να κανονικοποιήσει τις σχέσεις με το Ισραήλ μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ που προωθεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πρώτα χρειάζεται έναν «σαφή δρόμο» προς την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

«Θέλουμε να συμμετάσχουμε στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Αλλά θέλουμε επίσης να είμαστε βέβαιοι ότι διασφαλίζουμε έναν σαφή δρόμο προς τη λύση των δύο κρατών», δήλωσε ο πρίγκιπας στο Οβάλ Γραφείο δίπλα στον Τραμπ.

«Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό, για να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να προετοιμάσουμε την κατάλληλη κατάσταση το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.

«Ο Μπιν Λάντεν μας χρησιμοποίησε»

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις οικογένειες των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και την οργή τους για την επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο.

Κατηγόρησε τον Οσάμα μπιν Λάντεν ότι χρησιμοποίησε τον σαουδαραβικό λαό και εκείνο το γεγονός «για έναν κύριο σκοπό», να καταστρέψει τις σχέσεις ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας.

Έντονη αντίδραση από τον Τραμπ σε ερώτηση για τον Κασόγκι – «Αυτά συμβαίνουν»

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, δημοσιογράφος ρώτησε για τον Τζαμάλ Κασόγκι και τη δολοφονία του, προκαλώντας έντονη αντίδραση από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχικά, ο Τραμπ ζήτησε από τη δημοσιογράφο να αποκαλύψει την προέλευσή της και στη συνέχεια την κατηγόρησε για «fake news».

Στη συνέχεια δήλωσε: «Πολλοί άνθρωποι δεν συμπάθησαν αυτόν τον κύριο για τον οποίο μιλάτε. Είτε σας άρεσε είτε όχι, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, αλλά εκείνος δεν ήξερε τίποτα για αυτό. Και μπορούμε να αφήσουμε το θέμα εκεί. Δεν χρειάζεται να εκθέσετε τον καλεσμένο μας με μια τέτοια ερώτηση».

Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν: «Οδυνηρός» ο θάνατος Κασόγκι

Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν χαρακτήρισε «οδυνηρό» το γεγονός του θανάτου του Κασόγκι. «Ήταν οδυνηρό για εμάς στη Σαουδική Αραβία. Κάναμε όλα τα σωστά βήματα για την έρευνα και έχουμε βελτιώσει το σύστημά μας για να είμαστε σίγουροι ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί. Είναι οδυνηρό και ένα τεράστιο λάθος. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε αυτό να μην επαναληφθεί», τόνισε.

Η ανταλλαγή αυτή υπογραμμίζει τις ευαίσθητες σχέσεις και τη συνεχιζόμενη προσοχή που συγκεντρώνει η υπόθεση Κασόγκι, ακόμη και στο υψηλότερο επίπεδο διεθνών επαφών.

Με πληροφορίες από Reuters