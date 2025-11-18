Η-«cash-cow»-Τράπεζα-Κύπρου,-ο-πήχης-για-payout-και-το-buyback

Έτοιμη για ακόμη πιο γαλαντόμες διανομές η Τράπεζα Κύπρου. Γιατί μπορεί να «κατεβάσει» ακόμη και το σύνολο των κερδών της σε μερίσματα. Κάνει τη διαφορά σε ROTE. Προσέχει σε buyback, λόγω ρωσικών κεφαλαίων.

Ακόμη πιο υψηλά αναμένεται να ανεβάσει τον «πήχη» των χρηματικών διανομών της για το 2026 και έπειτα η Τράπεζα Κύπρου. Αφότου διένυσε μέσα σε διάστημα μόλις τριών ετών μια απόσταση από το 12% στο 70% της επιστροφής των κερδών προς τους μετόχους της, πλέον στοχεύει ακόμη και σε τριψήφιο ποσοστό…

Διαθέτοντας έναν άκρως υγιή ισολογισμό, υψηλούς δείκτες κεφαλαίου και ROTE, η Κύπρου αναμένεται τον Φεβρουάριο – με αποτελέσματα χρήσης 2025 – να ανακοινώσει υψηλότερο εύρος σε payout έναντι του 2025 (50% – 70%) ξεκινώντας από το 80% με βλέψεις μέχρι και για 100%. Εφόσον η οργανική παραγωγή κεφαλαίου δεν αναλωθεί σε μεγάλες εξαγορές και η πιστωτική επέκταση παραμείνει συνετή (ο CEO της Κύπρου έχει δηλώσει χαρακτηριστικά πως «δεν ερχόμαστε να γεμίσουμε ισολογισμούς…»), η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει ακόμη και σε κάποια έκτακτη μικρή επιστροφή κεφαλαίου από το νέο έτος, χωρίς να απαιτείται έγκρισης διανομής μερίσματος από τον επόπτη – ρυθμιστική αρχή (από 1η Ιανουαρίου 2025). Η επίπτωση μιας δυνητικής αύξησης του payout στο 80% και των σταθμισμένων σε κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού κατά 5% θα έχει αμελητέρα πρόσθετη επίπτωση της τάξεως των 20 μονάδων βάσης, σύμφωνα με υπολογισμούς.

Σε αυτό το σενάριο, η δυνητική μερισματική απόδοση θα ενισχυθεί περαιτέρω από το 8,5% κατά μέσο όρο στην τριετία, σε επίπεδα άνω του 11%. Συνδυαστικά με τα discounts έναντι τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των τραπεζών των αναδυόμενων αγορών καθώς και με το υψηλό διατηρήσιμο ROTE, η Κύπρου καθίσταται ένα άκρως ελκυστικό «story» για κάθε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (growth – value – αμυντικό). Από τη χρήση του 2022 έως και σήμερα, η κυπριακή τράπεζα έχει ανταμείψει τους μετόχους της με 487 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 432 εκατ. ευρώ μέσω χρηματικών διανομών. Τον Οκτώβριο προχώρησε σε διανομή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 87 εκατ. ευρώ (0,20 ευρώ ανά μετοχή) από τα δρομολογούμενα κέρδη της φετινής χρήσης.

Σφύζει από κεφάλαια…

Η Κύπρου κατέγραψε οργανική παραγωγή κεφαλαίου 326 μονάδων βάσης στο εννεάμηνο, εκ των οποίων οι 111 μονάδες βάσης στο τρίτο τρίμηνο. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 20,5% από 19,4% στα τέλη του 2024, με την τράπεζα να υπεραντισταθμίζει τις πιέσεις από τη λήψη πρόβλεψης για payout 70% (αντίκτυπος 2,3%), την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου (επίπτωση 15 μονάδων βάσης) την πληρωμή κουπονιού AT1, την ήπια αύξηση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού λόγω πιστωτικής επέκτασης και άλλα (0,5% σωρευτικά). Θετική επίδραση ύψους περίπου 100 μονάδων βάσης προκύπτει από την αρχική εφαρμογή CRR III τον Ιανουάριο 2025.

Με βάση τον δείκτη CET1, η Κύπρου διαθέτει κεφαλαιακό πλεόνασμα 909 μονάδων βάσης, ή 948 εκατ. ευρώ, αν ανοίξει το όριο προς το 11,4% με βάση το μέγιστο διανεμητέο ποσό MDA. Στα τέλη χρήσης 2024 τα πλεονάζοντα κεφάλαια διαμορφώνονταν στα 847 εκατ. ευρώ (στις 781 μονάδες βάσης). Επιπλέον, το P2R (Pillar II requirements) αναμένεται να μειωθεί κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,5%, με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2026 βάσει του σχεδίου απόφασης SREP, απελευθερώνοντας ακόμη περισσότερα κεφάλαια προς αξιοποίηση.

… και κάνει τη διαφορά σε ROTE

Η διοίκηση της τράπεζας αναβάθμισε άλλωστε την καθοδήγησε για ROTE σε «high – teens» από «mid- teens», καταγράφοντας υψηλότερη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε τριμηνιαία βάση, στο 18,5% έναντι 18,2% στο δεύτερο τρίμηνο. Πεδίο που αναμένεται να τροφοδοτήσει νέες αναβαθμίσεις από τους αναλυτές, συνδυαστικά με την πιθανή περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους ιδίων κεφαλαίων.

Από την άλλη, αναμένει υψηλότερη των 300 μονάδων βάσης οργανική παραγωγή κεφαλαίου φέτος (από περίπου 300 πριν και 400 το 2024) με καθαρά έσοδα από τόκους πέριξ των 720 εκατ. ευρώ (έναντι 700 εκατ. προηγουμένως), επίπεδα που ενσωματώνονται στις εκτιμήσεις μερίδας αναλυτών.

Ανοδικά περιθώρια ενδέχεται να προκύψουν από την πορεία της πιστωτικής επέκτασης στην τριετία 2025 – 2027. Το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων της τράπεζας έχει ενισχυθεί κατά 6% φέτος ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο του 4%. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου κ. Πανίκος Νικολάου κατά την ενημέρωση των αναλυτών, η πιστωτική επέκταση ενδέχεται να είναι υψηλότερη και του 6%, καθώς η τράπεζα διαθέτει ένα ισχυρό pipeline. Ωστόσο, αυτό θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα εγκρίσεων – εκταμιεύσεων κεφαλαίων πριν από τα τέλη του 2025 ή στις αρχές του επόμενου έτους. Ήδη, πάντως αναλυτές ανεβάζουν το εύρος της πιστωτικής επέκτασης στο 5% – 7% στην τριετία.

Τα ρωσικά κεφάλαια «μπλοκάρουν» τα επιθετικότερα buybacks…

Στο ευρύτερο πλαίσιο επιβράβευσης της Κύπρου, τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων καλύπτουν μια μικρή ποσόστωση του «μείγματος». Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας παραμένουν «παγωμένα» τα ρωσικά κεφάλαια, τα οποία βρέθηκαν άθελα τους με μετοχές Κύπρου, όταν τμήμα των υψηλών του καταθέσεων «κουρεύτηκε» στο bail – in του 2014, με φόντο την απορρόφηση της Λαϊκής. Με την αγορά και ακύρωση μετοχών, το ποσοστό αυτών θα αυξηθεί και ειδικά της Lamesa, «τσαλακώνοντας» το προφίλ της τράπεζας.

Ενδεικτικό είναι πως στα μέσα της περασμένης χρονιάς, η Lamesa, συμφερόντων του Ρώσου επιχειρηματία και ολιγάρχη Victor Vekselberg, κατείχε το 9,27% της τράπεζας και πλέον εμφανίζεται με 9,5%, πίσω μόνο από τη Senvest που κατέχει το 9,53%. Μικρότερες θέσεις από την υποχρέωση ανακοίνωσης (5%) κατέχουν άλλοι Ρώσοι επιχειρηματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν καθίστανται ούτε ανάγκη αλλά ούτε υπάρχει και η επιλογή των ρωσικών κεφαλαίων να αποεπενδύσουν από την Κύπρου διότι όλα έχουν «παγώσει» ελέω των ευρωπαϊκών κυρώσεων στη βάση της πολεμικής σύρραξης μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας. Ακόμη και εάν οι Ρώσοι θελήσουν να πουλήσουν, τα αντληθέντα κεφάλαια δε θα μπορούν να τα απορροφήσουν (το ίδιο συμβαίνει και με τα μερίσματα που λαμβάνουν).

Συνεπώς αποτελούν έναν «ακούνητο παίκτη» στο μετοχολόγιο της τράπεζας, τη στιγμή που ο επόπτης δεν δείχνει προς ώρας να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επίλυση του μετοχικού αδιεξόδου. Υπό αυτό το πρίσμα, η τράπεζα χάνει ένα μέρος της δυναμικής που δύναται να προσφέρει ένα πιο εκτεταμένο πρόγραμμα επαναγοράς ίδιων, στα κέρδη ανά μετοχή.