Η-entersoftone-impact-επιλέγεται-ως-πάροχος-ηλεκτρονικής-τιμολόγησης-για-τις-λύσεις-της-mainsys

Η ENTERSOFTONE IMPACT, κορυφαίος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ανακοινώνει τη στρατηγική της συνεργασία με τη MainSys, εταιρεία ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων λογισμικού. Οι δύο εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία που φέρνει την υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης EINVOICING στο ERP της MainSys, διασφαλίζοντας στους πελάτες της κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών και πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ. Η συνεργασία αυτή προκύπτει σε μια κρίσιμη συγκυρία ενόψει της υποχρεωτικής εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) από τις 2 Φεβρουαρίου 2026 αλλά και της Β’ Φάσης του Δελτίου Αποστολής από 1η Μαΐου.

Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της δημιουργίας του Πρώτου Business Partner Community Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα από την ENTERSOFTONE IMPACT που αποτελεί και το πρώτο οργανωμένο δίκτυο συνεργατών με επίκεντρο την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Μέσω του δικτύου, η ENTERSOFTONE IMPACT προσφέρει ένα πλαίσιο συνεργασίας που επιτρέπει στους κατασκευαστές εμπορικού λογισμικού να ενσωματώσουν εύκολα μια πλήρως πιστοποιημένη λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης, χωρίς να επιβαρύνουν τις ομάδες τους με τεχνικές ή νομικές πολυπλοκότητες. Η λύση ενισχύει την τεχνολογική τους πρόταση, διατηρεί τη σχέση με τους πελάτες τους και προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια αγορά που μετασχηματίζεται ψηφιακά με ταχύτητα.

Η απόφαση της MainSys για την ενσωμάτωση της υπηρεσίας EINVOICING της ENTERSOFTONE IMPACT στο ERP της, επιβεβαιώνει έμπρακτα την πελατοκεντρική προσέγγιση της εταιρείας, που στόχο έχει να προσφέρει την κορυφαία λύση Παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης στους πελάτες της, με την καλύτερη τεχνική υποστήριξη και διευρυμένη εξυπηρέτηση πελατών. Η λύση εγγυάται άμεση και απρόσκοπτη διασύνδεση με το εμπορικό λογισμικό, χωρίς περίπλοκες τεχνικές υλοποιήσεις, και υποστηρίζει όλα τα είδη παραστατικών — B2B, B2C, B2G και Ψηφιακά Δελτία Αποστολής- μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα. Παράλληλα, ενημερώνεται αυτόματα με βάση τις νομοθετικές εξελίξεις, εξασφαλίζοντας συνεχή συμμόρφωση χωρίς επιπλέον κόστος ή παρέμβαση από τον πελάτη. Με κορυφαία επεξεργαστική ισχύ, η λύση διαχειρίζεται απρόσκοπτα μεγάλους όγκους παραστατικών, προσφέροντας αξιοπιστία και σταθερότητα σε κάθε επιχειρησιακό περιβάλλον.

Ως αποτέλεσμα, η MainSys προσφέρει στους πελάτες της μια αναβαθμισμένη εμπειρία χρήσης ERP, όπου η συμμόρφωση με τις φορολογικές απαιτήσεις μετατρέπεται σε μοχλό αποδοτικότητας και τεχνολογικής υπεροχής. Η ενσωμάτωση του EINVOICING ενισχύει τη λειτουργικότητα του λογισμικού της, προσθέτοντας αξία μέσα από την αυτοματοποίηση κρίσιμων διαδικασιών και την απρόσκοπτη προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς.