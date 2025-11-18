Καβγάς Δουδωνή-Καραμέρου στον ΣΚΑΪ: «Σήμερα σχεδόν ντρέπεσαι να πεις ότι είσαι αριστερός – Είστε στη γραμμή Δρυμιώτη»

Μια αναφορά του Παναγιώτη Δουδωνή για την Αριστερά και τον Αλέξη Τσίπρα ήταν αρκετή για να «ανάψει» τα αίματα το πρωί της Τρίτης (18/11) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ μεταξύ του ιδίου και του Γιώργου Καραμέρου από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο βουλευτής Επικρατείας από το ΠΑΣΟΚ έστρεψε τα βέλη του στον πρώην πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντάς τον υπαίτιο που αυτήν τη στιγμή στη χώρα η ιδέα της Αριστεράς έχει σπιλωθεί πάρα πολύ. «Όπως παλιά ντρεπόταν κανείς να πει πως είναι δεξιός, σήμερα πάει να γίνει το αντίστοιχο με την Αριστερά. Είναι σαφές, το έχω πει ξεκάθαρα» ανέφερε ο κ. Δουδωνής, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του κ. Καραμέρου.

Αναλυτικά ο μεταξύ τους διάλογος:

ΓΚ: Ο κ. Δουδωνής είναι στη γραμμή Δρυμιώτη

ΠΔ: Ποιον Δρυμιώτη τώρα; Δεν θα λες σε ποιανού γραμμή είναι ο καθένας

ΓΚ: Εγώ δεν σε διέκοψα, είσαι στη δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ

ΠΔ: Ναι, κι εσύ είσαι στην αριστερή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα κάνετε προσωπικούς χαρακτηρισμούς

ΓΚ: Προσπαθείς με το δεξί πόδι να πατήσεις ντεμπραγιάζ, για αυτό δεν κάνετε τίποτα. Δεν θα λες τώρα τι είναι οι δεξιοί και τι οι αριστεροί

ΠΔ: Είπα κανένα ψέμα; Ντροπή σου να το λες αυτό! Η γραμμή Δρυμιώτη υποτίθεται ήταν «το να είσαι αριστερός σημαίνει να μην είσαι Έλληνας»

ΓΚ: Ψύχραιμα, μην ταράζεστε.

ΠΔ: Εγώ είπα κάτι άλλο και το είπα ως κεντροαριστερός

ΓΚ: Εγώ προέρχομαι κοινωνικά από αυτόν τον χώρο

ΠΔ: Ναι και μετά προδίδοντάς τον

ΓΚ: Προδίδοντάς τον;

Είχε προηγηθεί σύγκρουση μεταξύ του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρας Σδούκου περί καταβολών της ίδιας από την Κεντροαριστερά.

«Κυρία Σδούκου, προέρχεστε από την Κεντροαριστερά, αφήστε να μιλήσουμε εμείς που μείναμε εδώ», είπε ο κ. Καραμέρος απευθυνόμενος στην κ. Σδούκου. «Εγώ; Σας προκαλώ, κ. Καραμέρο. Εμένα δεν θα με σπιλώνετε! Σας προκαλώ να μου βρείτε τα στοιχεία. Υπηρετώ την παράταξη της ΝΔ από 20 χρονών και θα μου πείτε ότι είμαι από την Κεντροαριστερά;» αντέτεινε η κ. Σδούκου.

«Ως αντιπεριφερειάρχης Αττικής ήμουν κι εγώ στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Με τον κ. Λαφαζάνη δεν ήσασταν στο γραφείο του;» συνέχισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. «Μπορείτε να καταλάβετε πως είναι άλλο πράγμα ο υπάλληλος σε ένα υπουργείο; Έχω δουλέψει με πάρα πολλές πολιτικές ηγεσίες. Τι σημαίνει αυτό, ότι αλλάζουν τα κοινωνικά φρονήματα;» απάντησε εκ νέου η εκπρόσωπος της ΝΔ.

