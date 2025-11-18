Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, November 18
    Καναδάς:-Το-κοινοβούλιο-υιοθετεί-οριακά-τον-προϋπολογισμό,-η-κυβέρνηση-Κάρνι-επιβιώνει
    Καναδάς: Το κοινοβούλιο υιοθετεί οριακά τον προϋπολογισμό, η κυβέρνηση Κάρνι επιβιώνει

    Καναδάς: Το κοινοβούλιο υιοθετεί οριακά τον προϋπολογισμό, η κυβέρνηση Κάρνι επιβιώνει

    Οικονομία

    Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι επιβίωσε στη διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης χθες Δευτέρα με την οριακή υιοθέτηση από το καναδικό κοινοβούλιο του προϋπολογισμού που παρουσίασε για να αναζωογονηθεί η οικονομία του Καναδά, αντιμέτωπη με την απειλή των αμερικανικών τελωνειακών δασμών.

    Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι επιβίωσε στη διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης χθες Δευτέρα με την οριακή υιοθέτηση από το καναδικό κοινοβούλιο του προϋπολογισμού που παρουσίασε για να αναζωογονηθεί η οικονομία του Καναδά, αντιμέτωπη με την απειλή των αμερικανικών τελωνειακών δασμών.

    Η υποστήριξη μερικών κοινοβουλευτικών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ήθελαν να αποτρέψουν την προκήρυξη νέων πρόωρων βουλευτικών εκλογών, επέτρεψε την υιοθέτηση του προϋπολογισμού και την παραμονή στην εξουσία του κ. Κάρνι.

    --

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com