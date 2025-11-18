«Κληρώνει»-για-τουριστική-επένδυση-74-εκατ.-στην-Ελούντα

Εν αναμονή της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και της αρχιτεκτονικής μελέτης του project που έχει δρομολογήσει στην Πλάκα της Ελούντας στην Κρήτη βρίσκεται η «Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία».

Σήμερα η διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) καλείται να ανάψει το «πράσινο φως» στην επένδυση, ύψους 74 εκατ. ευρώ, της «Ρεθυμνιώτικης Τουβλοποιίας», η οποία με το συγκεκριμένο project κάνει το ντεμπούτο της στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Ο σχεδιασμός της κρητικής βιομηχανίας, η οποία έχει γίνει γνωστή από τη δραστηριοποίησή της στην παραγωγή τούβλων, προβλέπει την ανάπτυξη ενός πολυτελούς τουριστικού καταλύματος, δυναμικότητας 374 κλινών, σε ιδιόκτητη έκταση της εταιρείας στη θέση Αριγανιές στη δημοτική κοινότητα Βρουχά.

Η ξενοδοχειακή μονάδα θα απαρτίζεται από 31 κτίρια δωματίων, δυναμικότητας 159 δωματίων, ενώ θα κατασκευαστούν, μεταξύ άλλων, χώροι εστίασης, ένα εμπορικό κατάστημα, ένας χώρος γραφείων, ένας χώρος συνεδριάσεων και ένα κλειστό κολυμβητήριο με βοηθητικούς χώρους και χώρους ευεξίας. Προβλέπεται, δε, στο μέλλον η εγκατάσταση ενός ειδικού ανελκυστήρα πλαγιάς (τελεφερίκ) για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε όλα τα ύψη του ακινήτου.

Η στόχευση

«Σκοπός του φορέα του έργου είναι η δημιουργία μίας σύγχρονης ξενοδοχειακής μονάδας βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξης, που θα παρέχει τουριστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ο εμπλουτισμός της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής», αναφέρεται στη σχετική ΜΠΕ.

Σύμφωνα με το πλάνο της εταιρείας, το ξενοδοχείο θα λειτουργεί εποχικά από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο. Η κατασκευή της μονάδας, βάσει χρονοδιαγράμματος, εκτιμάται σε 18 μήνες, οπότε αναμένεται να μπει σε λειτουργία την άνοιξη του 2027.

«Στόχος της μελετώμενης μονάδας είναι η προσέλκυση τουριστών, η οποία θα έχει αποτέλεσμα και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Επίσης, η ίδρυση της ξενοδοχειακής μονάδας θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, σε μία περιοχή που στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό», επισημαίνεται στη σχετική ΜΠΕ.