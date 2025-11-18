Κυριάκος Μητσοτάκης: Έρχονται νέα μέτρα για το στεγαστικό – Έκτακτη ενίσχυση στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά

«Θα υπάρξουν και αλλά μετρα για το στεγαστικό που εκτιμούμε ότι θα ανακοινώσουμε έως το τέλος του έτους. Το να κατασκευάσει κανείς νέα σπίτια γρήγορα δεν είναι ρεαλιστική πολιτική. Εχουμε ψηφίσει ένα νέο πλαίσιο για την κοινωνική αντιπαροχή όμως για μένα η μεγαλύτερη πρόκληση είναι πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα, ποια τα κίνητρα και αντικίνητρα ώστε οι ιδιοκτήτες να πειστούν να τα βγάλουν ξανά στην αγορά. έχουμε ήδη ψηφίσει φορολογικά κίνητρα για να μετατρέψουν βραχυχρόνιες μισθώσεις σε βραχυχρόνιες και θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες για ανακαίνιση κλειστών διαμερισμάτων με ευνοϊκούς όρους και η ανακοίνωση αυτή θα γίνει πριν το τέλος του έτους» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Προανήγγειλε, μάλιστα, ότι «τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινώσουμε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος» καθώς και ότι «πριν το τέλος του χρόνου θα γίνει η εξαγγελία για το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιών. Δεν αρκεί αν στηρίξουμε τη ζήτηση, πρέπει να στηρίξουμε και την προσφορά διαμερισμάτων για την εξισορρόπηση της αγοράς».

Στο πλαίσιο αυτό διεμήνυσε ότι «είναι προτεραιότητα η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Θα δώσουμε πάνω από 2 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος. Αν δίναμε παραπάνω θα θέταμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Επιλέξαμε να στηρίξουμε νέους και οικογένειες παιδιά. Αλλά δεν μπορεί κάποιος όπως το ΠΑΣΟΚ να ψηφίζει τα μέτρα αυτά και να τάζει πολλά περισσότερα».

Παράλληλα παραδέχθηκε ότι «υπάρχει πρόβλημα ακριβείας στη χώρα» συμπληρώνοντας, ωστόσο, ότι «είναι άδικο να δίνονται αποσπασματικά παραδείγματα». «Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Μπορούμε να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα και να κάνουμε ελέγχους στην αγορά. Ψηφίζουμε μια ενιαία αρχή ελέγχου της αγοράς. Όμως επιμένω η λύση είναι ο πολίτης να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους. Και αυτό γίνεται με τη γενναία φορολογική μεταρρύθμιση με την οποία οι πολίτες θα δούν περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους στις αρχές του 2026. Στο τέλος του μήνα θα δοθεί και η επιστροφή ενοικίου» συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Η πρώτη ερώτηση που απάντησε ο πρωθυπουργός αφορούσε το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας λέγοντας «δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα που έχει επιδεινωθεί από την προσθήκη νέων αυτοκινήτων χωρίς να έχουν αποσυρθεί παλαιότερα. Η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια συστηματική υποστήριξη των ΜΜΜ. Έχει αποδειχθεί ότι όπου έχει πάει το Μετρό έχει συμβάλει στην ανακούφιση, όμως είναι μια μακροχρόνια λύση. Βραχυπρόθεσμα η έμφαση πρέπει να πέσει στα λεωφορεία, Έχουμε 800 νέα αλλά πρέπει να πυκνώσουν τα δρομολόγια. Να αυξήσουμε εντός 6 μηνών τη συχνότητα στις διαδρομές που χρησιμοποιούν οι πολίτες περισσότερο π.χ. στο 550».

Όσον αφορά, δε, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναρωτήθηκε «εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο του οποίου ο καπετάνιος το έχει ρίξει ήδη μία φορά στα βράχια;»

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε, επίσης, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ότι η ΝΔ θα έχει στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη καθώς και ότι δεν σκέφτεται αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Παράλληλα προανήγγειλε νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και ανακοίνωσε ότι αφενός στους αγρότες θα καταβληθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου το μεγαλύτερο μέρος της βασικής ενίσχυσης και αφετέρου στους κτηνοτρόφους θα δοθεί έκτακτη ενίσχυση για τα ζώα που έχουν θανατώσει λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι προτεραιότητά μας διεμήνυσε για άλλη μια φορά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Τρίτης υπενθυμίζοντας στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ ότι τους επόμενους μήνες θα δοθούν περισσότερα από 2 δισ. ευρώ στους πολίτες.

Πληρωμές στους αγρότες – Έκτακτη ενίσχυση στους κτηνοτρόφους

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους αγρότες λέγοντας ότι «η δέσμευσή μας είναι να πληρώσουμε το μεγαλύτερο μέρος της βασικής ενίσχυσης στα τέλη Νοεμβρίου. Τα προηγούμενα χρόνια δινόταν στα τέλη Οκτωβρίου. Να γνωρίζουν οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι γιατί το νέο σύστημα θα πετάει έξω όσους δεν δικαιούνται χρήματα αλλά το συνολικό ποσό θα είναι ίδιο, οπότε οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πάρουν περισσότερα χρήματα».

Ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι «θα υπάρξει πρωτοβουλία από την κυβέρνηση ώστε ως το τέλος του έτους να υπάρξει στήριξη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων που έχασαν ζώα λόγω της ευλογιάς. Θα είναι ανάλογη των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσει δυνατότητα στήριξης μέχρι την αναπλήρωση των κοπαδιών τους. Τα χρήματα θα είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό»

Τα ΕΛΤΑ πρέπει να εξυγιανθούν

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για τα ΕΛΤΑ και απάντησε ότι «αν δεν προχωρήσουν σε διαδικασία εξυγίανσης θα υποχρεωθούν να κλείσουν προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων. Όμως έχει αλλάξει η φύση της ταχυδρομικής δραστηριότητας οπότε πρέπει να υπάρξει εξυγίανση του δικτύου με εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης και αυτή την άσκηση κάνει το ΥΠΟΙΚ με το Υπερταμείο. Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε λύση που θα αναγνωρίζει την ανάγκη συρρίκνωσης του δικτύου αλλά και θα δίνει εναλλακτικές ώστε ειδικά στην επαρχία να μην νιώθουν παραμελημένοι από το κεντρικό κράτος. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα για παρουσία στα ΚΕΠ καθώς τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να πάρουν κρατική ενίσχυση. Από τη μια πρέπει να πούμε ότι τα ΕΛΤΑ θα εκσυγχρονιστούν αλλά πρέπει να γίνει και διαβούλευση με τους πολίτες κατάστημα με κατάστημα. Αυτή η άσκηση ενδεχομένως έπρεπε να γίνει νωρίτερα, πρέπει να γίνει σε τοπικό επίπεδο»

Η Ελλάδα πάροχος ενεργειακής ασφάλειας

Όσον αφορά, δε, τις συμφωνίες για το φυσικό αέριο που υπεγράφησαν τις τελευταίες ημέρες, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως «όλοι αντιλαμβάνονται ότι με τις συμφωνίες που υπογράφηκαν για το Φυσικό αέριο η πατρίδα μας αναβαθμίζεται ενεργειακά και γεωπολιτικά και αναβαθμίζεται σε κεντρικό κόμβο. Η Ελλάδα καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τις βαλκανικές χώρες και την Ουκρανία κάτι που έχει οφέλη στο συνολικό γεωπολιτικό παιχνίδι που παίζεται. Εκτός από τις συμφωνίες για τον βόρειο διάδρομο, ίσως πιο σημαντική είναι η επιλογή της exxon με δύο ελληνικές εταιρείες να προχωρήσουν στην πρώτη ερευνητική εξόρυξη τα τελευταία 40 χρόνια. Αν η εξόρυξη είναι θετική τα οικονομικά οφέλη θα είναι τεράστια. Οφείλουμε ως Ελλάδα να διερευνήσουμε αν έχουμε κοιτάσματα φυσικού αερίου».

Υπενθύμισε, επίσης, ότι «καθόλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών η κυβέρνηση στήριξε τα νοικοκυριά απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Σήμερα τα πράγματα έχουν σταθεροποιηθεί και εκτιμώ ότι μεσοπρόθεμα και μακροπρόθεσμα οι τιμές ρεύματος θα βαίνουν μειούμενες. Άρα πρέπει να κρατήσουμε την αναβάθμιση της χώρας και τη θετική προοπτική η χώρα να αξιοποιήσει τα δικά της κοιτάσματα καθώς σε 18 μήνες θα έχουμε γεωτρύπανο».

Κύπρος και Τραμπ

Για το καλώδιο με την Κύπρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από επενδυτές και από τις ΗΠΑ για έργα διασυνδεσιμότητας στην ανατολική Μεσόγειο. Για να προχωρήσει αυτό χρειάζεται οικονομοτεχνική επικαιροποίηση ώστε με αυτά τα δεδομένα να μιλήσουμε στους επενδυτές και μπορεί και να τους προσελκύσουμε».

Ερωτηθείς, δε, για τον Ντόναλντ Τραμπ υπενθύμισε ότι «έχω συναντηθεί ξανά με τον κ. Τραμπ. Είμαι από τους παλαιότερους αρχηγούς κυβερνήσεων στο Ευρωπαικό συμβούλιο. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα συναντηθούμε ξανά και είμαι σίγουρος ότι η Ελλάδα έχει να παίξει ρόλο σε αυτό το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον».

«Σε αυτούς που με ευκολία λένε ότι η κυβέρνηση δεν έχει σημεία επαφής με την κυβέρνηση Τραμπ, οι εξελίξεις τους διέψευσαν πανηγυρικά» πρόσθεσε, μάλιστα με νόημα.

Δεν σχολιάζω τις δηλώσεις Σαμαρά

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για τις πρόσφατες δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά και απάντησε ότι «ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ. Δεν θα σχολιάσω τους λόγους της αποπομπής από την παράταξη. Σεβόμενος την ιστορία του και το πρόσφατο προσωπικό πένθος επιλέγω να μην σχολιάσω δημόσια όσα λέει».

Ο Τσίπρας αισθάνεται μάλλον άσχημα για ό,τι συνέβη επί της πρωθυπουργίας του

Ερωτηθείς, στη συνέχεια, για τον έτερο πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε για άλλη μια φορά «δεν θα διαβάσω το βιβλίο του» σχολιάζοντας «διαβάζω από τις προδημοσιεύσεις κάποια σημεία που αφορούν εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Εγώ επιλέγω να μιλάω για το μέλλον και ο κ. Τσίπρας για το παρελθόν. Το ότι αισθάνεται την ανάγκη για να ξαναγράψει μια ιστορία όπως αυτός πιστεύει με κάνει να πιστεύω ότι αισθάνεται μάλλον άσχημα για ό,τι συνέβη επί της πρωθυπουργίας του. Εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο του οποίου ο καπετάνιος το έχει ρίξει ήδη μία φορά στα βράχια;»

Το 2027 οι εκλογές

Κληθείς να τοποθετηθεί επί της συζήτησης για τις επόμενες εκλογές, ο πρωθυπουργός είεπ ότι «όλα αυτά είναι παράξενα. Αφήστε τον χρόνο να εξελιχθεί. Να δούμε ποια κόμματα θα εκτεθούν στις εκλογές του 2027. Το δικό μου μέλημα είναι να αντιμετωπίζω τα προβλήματα των πολιτών. Οι πολίτες ενδιαφέρονται περισσότερα για θέματα καθημερινότητας, τα υπόλοιπα αφορούν την πολιτική κουζίνα και την πολιτική παραπολιτική».

«Εκλογές θα γίνουν το 2027. Η ΝΔ διεκδικεί αυτοδυναμία. Στο δικό μου μυαλό υπάρχει μια εκλογή, δεν ακούω αυτά για διπλές-τριπλές κάλπες. Η συζήτηση περί ανασχηματισμού και πρόωρων εκλογών είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενη. Προσωπικά πιστεύω ότι η κυβέρνηση λίγο ενδιαφέρεται για αυτά» ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια θύμισε τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης: «Η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση και η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αποτελεί κομβική μεταρρύθμιση που αποδίδει γιατί έτσι μπορούμε να επιστρέφουμε χρήματα στους πολίτες. Η μεγάλη μεταρρύθμιση με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η μεταρρύθμιση με την ενοποίηση των ειρηνοδικείων που ήδη αποδίδει αποτελέσματα. Θυμάστε ότι μετά τις εκλογές του 2023 μίλησα για τη νομιμότητα: θυμάστε την κατάσταση στα γήπεδα, το ελληνικό FBI και η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς σε πολεοδομίες και δήμους. Έχουμε 18 μήνες μέχρι τις εκλογές. Δεν έχω καμία πρόθεση να πατήσω φρένο και να μην αντιμετωπίσω δύσκολα ζητήματα τα οφέλη από τα οποία οι πολίτες θα δουν σε χρόνια».

«Οι μεταρρυθμίσεις έχουν αποτύπωμα στην κοινωνία. Πάρτε για παράδειγμα την ανεργία: το 2019 ήταν 18% και τώρα είμαστε κάτω από το 8%. Δείτε τον κατώτατο μισθό, είμαστε στα 880. Το 2026 θα κάνουμε την αύξηση που θα προταθεί και ο στόχος παραμένει στα 950 ευρώ το 2027. Ο μέσος μισθός είναι στα 1.500 ευρώ. Οι μισθοί αυξάνονται γιατί όταν μειώνεται η ανεργία οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να πληρώσουν τους εργαζομένους» είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνοντας ότι «είναι στα σκαριά συνεργασία με την Ουκρανία για θαλάσσια drone καθώς η χώρα αυτή έχει σημαντική εμπειρία»

Το φαινόμενο της μουσικής καρέκλας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις δηλώσεις Θρασκιά και σχολίασε «ορισμένες φορές η κριτική εστιάζεται περισσότερο στο φαινόμενο της μουσικής καρέκλας με πολιτικούς που πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο. Αυτή η συζήτηση αφορά την αντιπολίτευση. Παρά την αναμενόμενη φθορά της κυβέρνησης είναι υπερδιπλάσια τα ποσοστά της από το δεύτερο κόμμα. Είμαστε η υπεύθυνη δύναμη για τη διακυβέρνηση της χώρας».

Αφού, δε, είπε ότι «δεν θα σχολιάσω φερόμενες τοποθετήσεις του ΠτΔ» είπε «εγώ δεν θα επισημάνω τι θα γίνει το 2027 αλλά αυτό που γίνεται τώρα. Τώρα η χώρα έχει σταθερή κυβέρνηση που μας επιτρέπει να κάνουμε συμφωνίες, που μας επιτρέπει οικονομική πολιτική για αναβάθμιση της οικονομίας. Σήμερα η χώρα έχει μια σταθερή κυβέρνηση που υλοποιεί το πρόγραμμά μας. Αυτά που είπαμε τα κάνουμε και αυτά είναι όσα πήραμε τη νομιμοποίηση. Δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος».

Είπε, ακόμα, ότι «αρχές του 2026 θα ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος με την ελπίδα να βρούμε ευρύτερες συναινέσεις. Εδώ και 2 χρόνια έχουν λήξει οι θητείες των διοικήσεων των ανεξάρτητων αρχών επειδή η αντιπολίτευση δεν μπορεί να συνεννοηθεί μαζί μας και είμαστε σε θεσμικό κενό. Έκανα δεκτή πρόταση Ανδρουλάκη για να ανοιχτή πρόσκληση, στο χέρι του είναι να δείξει ότι το εννοεί».

Η τελευταιά έρωτηση αφορούσε τις σχέσεις με την Τουρκία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει λόγο για «ηρεμία» προσθέτοντας «σίγουρα θα υπάρξει συνάντηση με Ερντογάν. Κάθε συνάντηση είναι χρήσιμη. Καλοδεχούμενη η ηρεμία των τελευταίων δύο ετών. Δεν έχουμε παραβιάσεις, έχουμε Τούρκους τουρίστες που εισφέρουν στα έσοδα, έχουμε συνεργασία για το μεταναστευτικό. Ανησυχώ και δεν χαίρομαι για δηλώσεις σχετικά με δύο κράτη για το Κυπριακό. Δεν είναι κακό ότι δεν είναι γεμάτα τα πρωτοσέλιδα με σενάρια έντασης και πολέμου με την Τουρκία».