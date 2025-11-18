Μακρόν:-Η-Ευρώπη-δεν-θέλει-να-είναι-τεχνολογικά-«υποτελής»-στις-ΗΠΑ-και-την-Κίνα

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε την Τρίτη ότι η Ευρώπη δεν θέλει να είναι «υποτελής», εξαρτημένη από τις τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ και της Κίνας, καλώντας σε «ευρωπαϊκή προτίμηση» στον τομέα.

«Η Ευρώπη δεν θέλει να είναι πελάτης των μεγάλων επιχειρηματιών ή των μεγάλων λύσεων που παρέχονται είτε από τις ΗΠΑ είτε από την Κίνα. Θέλουμε σαφώς να σχεδιάζουμε τις δικές μας λύσεις», δήλωσε ο Μακρόν σε σύνοδο κορυφής στο Βερολίνο, προσθέτοντας ότι αυτή η στάση αντιπροσωπεύει «μια άρνηση να είμαστε υποτελείς».

Ο Μακρόν μιλούσε στη Σύνοδο Κορυφής για την Ψηφιακή Κυριαρχία της Ευρώπης, η οποία συγκέντρωσε ηγέτες της τεχνολογίας και υπουργούς από όλη την ήπειρο, μεταξύ αυτών και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Ευρωπαϊκή προτίμηση» προτείνει ο Μακρόν

«Πιστεύω ακράδαντα ότι η ευρωπαϊκή προτίμηση πρέπει να γίνει η καθοδηγητική μας αρχή, ξεκινώντας από τις δημόσιες προμήθειες», τόνισε ο Μακρόν.

«Ξέρετε κάτι; Οι Κινέζοι έχουν κινεζική αποκλειστικότητα… και οι Αμερικανοί έχουν πολύ ισχυρή αμερικανική προτίμηση», πρόσθεσε.

Υπογράμμισε την ανάγκη αλλαγής στην προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τη νομοθεσία στον τομέα της τεχνολογίας.

«Τα τελευταία χρόνια δώσαμε προτεραιότητα στη ρύθμιση των εγχώριων παικτών μας», είπε ο Μακρόν. «Πρέπει να καινοτομήσουμε πριν ρυθμίσουμε».

Προειδοποιήσεις για την έλλειψη αυτονομίας

Τόνισε επίσης τους κινδύνους για την Ευρώπη από την έλλειψη μεγαλύτερης αυτονομίας στον τεχνολογικό τομέα.

«Δεν μπορείτε να αφιερώσετε τη δύναμη της οικονομίας σας στους ‘Magnificent Seven’», είπε, αναφερόμενος στους Αμερικανούς τεχνολογικούς γίγαντες Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia και Tesla.

«Περισσότερο από αυτό, δεν μπορείτε να αναθέσετε ολόκληρη τη λειτουργία της δημοκρατίας σας στους (Magnificent Seven)… είναι ανυπόφορο», πρόσθεσε, προκαλώντας χειροκροτήματα από τους συμμετέχοντες.