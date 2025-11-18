Μεγαλύτερα υπερπλεονάσματα βλέπει για την Ελλάδα η Κομισιόν – Τα σενάρια για παροχές

Καλύτερες από τις εκτιμήσεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού είναι οι προβλέψεις της Κομισιόν για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025. Τα σενάρια και οι χαμηλές προσδοκίες της Αθήνας.

Καλύτερες από τις εκτιμήσεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού είναι οι προβλέψεις της Κομισιόν για τα πρωτογενή πλεονάσματα του 2025 και του 2026 παρά τις μειώσεις στη φορολογία που έφερε το πακέτο της ΔΕΘ ξεκινώντας από το 2026.

Στις φθινοπωρινές προβλέψεις που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά πως το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στο 4,3% φέτος και στο 3,4% του ΑΕΠ το 2026, έναντι των εκτιμήσεων του προσχεδίου κρατικού προϋπολογισμού του 2026 για πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% φέτος και 2,8% του χρόνου. Η επιβεβαίωση αυτών των εκτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να δημιουργήσει χώρο για νέα μέτρα και παροχές.

Όμως από την πλευρά της Αθήνας σπεύδουν να κατεβάσουν τον πήχη των προσδοκιών με αρμόδια στελέχη να σημειώνουν πως τα τελικά αποτελέσματα μάλλον θα είναι πιο κοντά στις εκτιμήσεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού, αλλά και ότι μεγάλο κομμάτι του υπερπλεονάσματος οφείλεται σε συγκυριακά έσοδα και όχι σε μέτρα μόνιμα χαρακτήρα που θα επέτρεπαν την αύξηση των δαπανών, βάσει των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ.

Το βαρίδι των 500 εκατ. ευρώ

Από την άλλη, υπάρχει και το θέμα των δημοσιονομικών διορθώσεων λόγω των παρατυπιών στις αγροτικές ενισχύσεις και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει ήδη λόγο για μια «δημοσιονομική διόρθωση που σχετίζεται με τις αγροτικές επιδοτήσεις της ΕΕ, ισοδύναμη με 0,2% του ΑΕΠ» που σύμφωνα με πληροφορίες έχει να κάνει με το πρόστιμο που επιβλήθηκε στη χώρα μας το περασμένο καλοκαίρι. Ο ευρωπαίος επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις χθες πάντως δεν απάντησε στο αν προβλέπονται επιπλέον διορθώσεις, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι των ευρωπαϊκών υπηρεσιών για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει πως «οι δημοσιονομικές προοπτικές της Ελλάδας παραμένουν ευνοϊκές κατά την περίοδο 2025-2027, διατηρώντας σε γενικές γραμμές σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα, παρά τις μειώσεις φόρων και τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής» αν και προσθέτει πως αναμένονται επιπλέον πιέσεις από υψηλότερες δαπάνες για την υγεία και την άμυνα.

Χαμηλότερες προσδοκίες για την ανάπτυξη

Και αν η εκτίμηση της Κομισιόν είναι καλύτερη από αυτή του ΥΠΕΘΟ για τα δημοσιονομικά, δεν ισχύει το αντίστοιχο και για τις εκτιμήσεις για τους ρυθμούς ανάπτυξης. Η Κομισιόν προβλέπει ανάπτυξη 2,1% το 2025 και 2,2% το 2026, ενώ η εκτίμηση της ελληνικής πλευράς όπως αποτυπώνεται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού είναι για 2,2% φέτος και 2,4% του χρόνου.

Η Κομισιόν προβλέπει αύξηση των επενδύσεων κατά 6,9% φέτος και κατά 7,1% το 2026 έναντι αύξησης 5,7% φέτος και 10,2% το 2026 που προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού.

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο είναι η ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει και πρόβλεψη για το 2027, δηλαδή για μετά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σημειώνει πως δεν αναμένεται απότομη πτώση αλλά μια επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο 1,7%.