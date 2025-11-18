Οι-προκλήσεις-που-αντιμετωπίζει-η-αγορά-των-τουριστικών-ειδών

Νέο ενημερωτικό σημείωμα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρουσιάζει τις τάσεις και τις προκλήσεις στον κλάδο της λαϊκής τέχνης και των τουριστικών ειδών στην Ελλάδα.

Μέσα από συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, αναδεικνύονται η δομή του κλάδου, τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιοτέχνες και οι επιχειρηματίες -όπως οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις, η έλλειψη προσωπικού και τα ζητήματα ρευστότητας – καθώς και η καθοριστική σημασία της έκθεσης «ΤΕΧΝΗΜΑ – Λαϊκή Τέχνη – Παρουσίες» για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων που εμπορεύονται τουριστικά είδη στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι, το ερευνητικό κείμενο που μπορούν να το βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη μηχανισμών και εφαρμογή δράσεων στήριξης της προσαρμοστικότητας και της ανθεκτικότητας των ΜΜΕ και του ανθρώπινου δυναμικού τους» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ – Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

Όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα, η έρευνα ανέδειξε μία σαφή εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο των βιοτεχνών και επαγγελματιών τουριστικών ειδών. H πλειονότητα των επιχειρήσεων λειτουργεί για περισσότερα από 15 χρόνια, ενώ παρατηρείται μεγαλύτερη συγκέντρωση στην Αττική και στο Νότιο Αιγαίο. Παρά τις εμπειρίες τους οι περισσότερες είναι μικρές μονάδες με περιορισμένο ή ανύπαρκτο μόνιμο προσωπικό, στοιχείο που υπογραμμίζει την επικράτηση της αυταπασχόλησης και της οικογενειακής μορφής λειτουργίας.

Κεντρική πρόκληση για τον κλάδο είναι η καθυστερήσεις τόσο στην παράδοση προϊόντων από τους προμηθευτές όσο και η παραλαβή τους από τα καταστήματα λιανικής. Οι καθυστερήσεις συνδέονται με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αλλά και με προβλήματα στις εισαγωγές πρώτων υλών ή έτοιμων προϊόντων καθώς και με δυσχέρειες στην διαχείριση των παραγγελιών. Αυτές οι δυσλειτουργίες επηρεάζουν την ποιότητα της εξυπηρέτησης, αυξάνουν τον φόρτο εργασίας και επιδρούν αρνητικά στον κύκλο εργάσιμων περιορίζοντας την δυνατότητα των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν έγκαιρα στη ζήτηση.

Ένα ακόμη εμπόδιο είναι η έλλειψη ρευστότητας που γίνεται πιο έντονη κατά τους χειμερινούς μήνες με τους προμηθευτές να αντλούν συχνά από το αποθεματικό τους ενώ οι λιανοπωλητές καθυστερούν τις πληρωμές των συνεργατών τους ή προσφεύγουν σε άτυπες μορφές δανεισμού κι έτσι αποκαλύπτεται ότι ο κλάδος στηρίζεται, κυρίως, σε ίδιους πόρους.

