Πανελλήνια-Ομοσπονδία-Ταξί:-Έχουν-εξαντληθεί-όλα-τα-περιθώρια-διαλόγου-με-τα-υπουργεία

«Ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όριά του!», τονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί & Αγοραίων (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.), που θεωρεί πως «εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία, και ειδικά με το υπουργείο Μεταφορών, χωρίς ακόμη να έχουν υλοποιηθεί τα βασικότερα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας».

Σύμφωνα με την ομοσπονδία, πάγια και βασικά αιτήματά της που αφορούν θέματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας για τα μέλη της, μένουν εδώ και χρόνια χωρίς επίλυση, «ενώ έχουν περάσει αρκετά νομοσχέδια που πήραμε μόνο ως απάντηση παράταση χρόνου και υπομονής».

Βασικότερο πρόβλημα που χρήζει άμεσης αλλαγής του νόμου είναι, όπως επισημαίνει, η υποχρεωτικότητα ηλεκτροκίνησης στα ταξί της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης από 01/01/2026.

«40 μέρες πριν και δεν έχουμε τις απαραίτητες δεσμεύσεις πως θα υπάρξει παράταση. Πόσο μάλλον όταν ακούμε δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού για μικρές μόνο εξαιρέσεις, που δεν καλύπτον τον κλάδο. Τεράστια θέματα όπως το μεγάλο κόστος αγοράς, η δυνατότητα επιδότησης, οι ελλιπείς υποδομές, η αυτονομία, η ακριβή φόρτιση και πολλά άλλα φέρνουν τον κλάδο σε αδιέξοδο.

Η πιεστική φορολόγηση και η αυστηρότητα των ποινών, παράλληλα με την ακρίβεια στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που βαραίνουν και τον κλάδο μας, κάνουν την καθημερινότητα του ταξί αβάστακτη.

Μεγάλο πρόβλημα σε όλη τη χώρα η εισβολή στη μεταφορά επιβατών πολλών οχημάτων και εταιρειών που, εκτός από τις τουριστικές υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουν, έχουν εισχωρήσει και στην αστική μεταφορά, μειώνοντας και καταπατώντας καθημερινά το έργο του ταξί. Χρειάζονται αυστηροί κανόνες και έλεγχοι ώστε να διασφαλιστεί άμεσα το έργο των ταξί και να σταματήσουν οι ανεξέλεγκτες παράνομες μεταφορές με κάθε μέσο», υπογραμμίζει η Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.

«Εξαντλήσαμε τον διάλογο με τα αρμόδια υπουργεία, κάναμε πολλή υπομονή ώστε να μη δημιουργήσουμε προβλήματα στο επιβατικό κοινό και ειδικά σε μια Αθήνα που ταλαιπωρείται συγκοινωνιακά, αλλά και σε μια Θεσσαλονίκη που λειτουργεί χωρίς μετρό για ένα μήνα και το ταξί είναι άκρως απαραίτητο», συμπληρώνει, υπενθυμίζοντας πως έχει αποσταλεί ενημερωτική επιστολή στον πρωθυπουργό, στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών και στους βουλευτές όλων των κομμάτων για τα θέματα και τις εκκρεμότητες, «και είναι η ύστατη προσπάθεια επίλυσης».

Την επόμενη Δευτέρα ορίστηκε διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας, όπου θα αποφασιστούν οι απαραίτητες κινητοποιήσεις και δράσεις, «ως απάντηση για την άρνηση υλοποίησης των πάγιων και δίκαιων αιτημάτων του κλάδου.

Είναι ώρα ο κλάδος ενωμένος να διεκδικήσει και να πάρει όσα δικαιούται, καθώς έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια διαλόγου και δεν έχουν προκύψει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ο κλάδος υποφέρει πραγματικά και δεν έχει άλλο υπομονή…».