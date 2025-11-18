ΠΑΣΟΚ:-Η-Κομισιόν-επιβεβαιώνει-το-τέλος-του-αναπτυξιακου-θαύματος-μετά-τη-λήξη-του-Ταμείου-Ανάκαμψης

Το ΠΑΣΟΚ, με ανακοίνωσή του, σχολιάζει τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, έρχεται το τέλος του «αναπτυξιακού θαύματος» της Ελλάδας.

Ανακοίνωση Τομέα Οικονομικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν

Οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελούν ηχηρή διάψευση του κυβερνητικού αφηγήματος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Παρά τις διαρκείς θριαμβολογίες, η Κομισιόν επισημαίνει ότι η ανάπτυξη παραμένει εύθραυστη, μονοδιάστατη και εξαρτημένη σχεδόν αποκλειστικά από την ιδιωτική κατανάλωση. Ένα αναπτυξιακό πρότυπο, δηλαδή, που δεν μπορεί να στηριχθεί μακροπρόθεσμα, ειδικά όταν τα νοικοκυριά εμφανίζουν αρνητική αποταμίευση, βλέποντας το εισόδημά τους να ροκανίζεται από τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό.

Ταυτόχρονα, η έκθεση υπογραμμίζει ότι η επενδυτική δυναμική δεν επαρκεί για να δημιουργήσει ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό υπόδειγμα. Το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης αποκαλύπτει με σαφήνεια την έλλειψη στρατηγικού σχεδίου για την επόμενη μέρα. Η οικονομία εξακολουθεί να μην διαθέτει τις δομικές βάσεις που θα της επέτρεπαν να διατηρήσει μακροπρόθεσμα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, χωρίς την ώθηση των ευρωπαϊκών πόρων.

Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο είναι η πρόβλεψη για το 2027: 1,7% ανάπτυξη για την Ελλάδα, έναντι 1,5% για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ελάχιστη απόκλιση που θα προκύψει σε μεγάλο βαθμό από την κατανάλωση και όχι από την επενδυτική δυναμική, τερματίζει το κυβερνητικό αφήγημα περί δήθεν υπερδιπλάσιων ρυθμών ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ίδια η Κομισιόν επιβεβαιώνει ότι πίσω από τις αναπτυξιακές ψευδαισθήσεις της Νέας Δημοκρατίας κρύβεται μια οικονομία που δεν έχει καταφέρει ακόμη να μεταβεί σε ένα σταθερό, παραγωγικό και κοινωνικά δίκαιο μοντέλο ανάπτυξης.

