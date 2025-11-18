ΠΑΣΟΚ:-Ο-Αλέκος-Φλαμπουράρης-ήταν-μία-συνετή-φωνή

Συλλυπητήρια δήλωση για την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη, εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ.

Πιο αναλυτικά:

«Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ανέπτυξε από πολύ νέος έντονη αντιδικτατορική δράση.

Πρώην Υπουργός, ιστορικό στέλεχος της μεταπολιτευτικής παραδοσιακής αριστεράς και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ. Μια συνετή φωνή.

Συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του».



- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.