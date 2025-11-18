Περιορισμούς-στις-εξαγωγές-σκραπ-αλουμινίου-σχεδιάζει-η-Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να παρακολουθεί τις εξαγωγές τον Ιούλιο και δήλωσε ότι θα αξιολογήσει αν απαιτούνται μέτρα.

Να περιορίσει τις εξαγωγές σκραπ αλουμινίου από την ΕΕ, προκειμένου να αποτραπεί η μαζική έξοδος του μετάλλου από το μπλοκ, σχεδιάζει η Κομισιόν όπως τόνισε την Τρίτη ο επίτροπος εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς.

Οι εξαγωγές σκραπ αλουμινίου από την ΕΕ έφτασαν στο επίπεδο ρεκόρ των 1,26 εκατ. μετρικών τόνων το 2024, σύμφωνα με τον κλαδικό φορέα European Aluminium, σημειώνοντας αύξηση περίπου 50% σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών κατευθύνεται προς την Ασία σύμφωνα με το Reuters.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία λέει ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τότε, λόγω των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ — 50% στις εισαγωγές αλουμινίου αλλά μόνο 15% στο σκραπ. Οι δασμοί αύξησαν τις εισαγωγές σκραπ στις ΗΠΑ και μείωσαν τις εξαγωγές τους, ωθώντας τους Ασιάτες αγοραστές να στραφούν περισσότερο στις ευρωπαϊκές προμήθειες.

«Σήμερα… ξεκινάμε το προπαρασκευαστικό έργο για ένα νέο μέτρο που θα αντιμετωπίζει το ζήτημα της διαρροής σκραπ αλουμινίου», ανέφερε ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Σέφτσοβιτς σε συνέδριο που διοργάνωσε η European Aluminium στις Βρυξέλλες.

Το μέτρο, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί την άνοιξη του 2026, θα είναι «ισορροπημένο», πρόσθεσε, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των παραγωγών, των ανακυκλωτών και των καθετοποιημένων κλάδων.

Ο κλαδικός φορέας Recycling Europe, ο οποίος έχει εκφράσει την αντίθεσή του στους περιορισμούς, δήλωσε ότι αναμένει οι εταιρείες ανακύκλωσης να συμμετέχουν πλήρως στις διαβουλεύσεις για οποιοδήποτε νέο μέτρο.

«Ανυπομονούμε για έναν τεκμηριωμένο, εποικοδομητικό πολιτικό διάλογο», ανέφερε.