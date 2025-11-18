Πιέσεις χωρίς αντίδραση στο Χρηματιστήριο – Οι τράπεζες στο επίκεντρο της διόρθωσης

Το Χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε σήμερα μία ξεκάθαρα αρνητική συνεδρίαση, με τον Γενικό Δείκτη να μπαίνει σε πτωτικό μοτίβο από το άνοιγμα και να μην καταφέρνει σε κανένα σημείο να ανακτήσει έδαφος. Η αρχική υποχώρηση της τάξης του 1% έδειξε από νωρίς ότι οι πτωτικές τάσεις από το εξωτερικό και η αυξημένη νευρικότητα των ευρωπαϊκών αγορών θα λειτουργούσαν πιεστικά. Έτσι κι έγινε: οι πιέσεις κλιμακώθηκαν, τροφοδοτούμενες και από την ανάγκη κατοχύρωσης κερδών μετά την ισχυρή χρονιά που έχει διανύσει η ελληνική αγορά.

Στο τέλος της ημέρας, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 2%, υποχωρώντας στις 2.012 μονάδες, σε μια συνεδρίαση όπου η αξία συναλλαγών ανέβηκε στα 190 εκατ. ευρώ, ένδειξη ότι η διόρθωση δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα χαμηλής ρευστότητας αλλά οργανωμένης πίεσης.

Οι τράπεζες στο επίκεντρο της πτώσης

Οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίστηκαν στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο των ρευστοποιήσεων. Η Πειραιώς κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση με πτώση 4,26%, δείχνοντας ότι οι επενδυτές αποσύρονται επιθετικά μετά το μεγάλο ανοδικό ράλι των προηγούμενων μηνών. Ακολούθησαν η Eurobank και η Εθνική, οι οποίες έχασαν περίπου 3,5%, αποτυπώνοντας το γενικευμένο κλίμα διόρθωσης στον κλάδο.

Λίγο καλύτερη εικόνα εμφάνισε η Alpha Bank, η οποία περιόρισε τη ζημιά στο -1,40%, δείχνοντας ότι υπάρχει ακόμη κάποια επιλεκτική στήριξη από μέρος της αγοράς. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εικόνα του κλάδου ήταν βαριά, επιβεβαιώνοντας ότι οι τράπεζες παραμένουν ο θερμόμετρο της συνεδρίασης: όταν αυτές πιέζονται, το σύνολο της αγοράς υποχωρεί.

Ενέργεια: συγκρατημένες απώλειες αλλά χωρίς ανοδικές αντοχές

Στον ενεργειακό τομέα, οι απώλειες ήταν ηπιότερες αλλά σταθερές. Η ΔΕΗ υποχώρησε κατά 1,3%, συνεχίζοντας το μοτίβο σταδιακής διόρθωσης, ενώ η Metlen (πρώην Mytilineos) σημείωσε πτώση 1,64%, εμφανίζοντας αδυναμία να αντέξει στο ευρύτερο αρνητικό κλίμα.

Αντίθετα, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών είχε πιο ισορροπημένη εικόνα, καταγράφοντας περιορισμένες απώλειες, δείχνοντας για ακόμη μία φορά ανθεκτικότητα στις διακυμάνσεις της αγοράς. Στα ΕΛΠΕ, η μετοχή προσπάθησε να κρατήσει το πρόσημο θετικό για αρκετή ώρα, όμως τελικά ενέδωσε στη γενική κόπωση και έκλεισε με πτώση 1,34%.

Η μεγάλη εικόνα

Η συνολική επιβάρυνση της αγοράς οφείλεται σε δύο βασικές παραμέτρους:

τις αρνητικές τάσεις στο εξωτερικό, οι οποίες ενίσχυσαν την ανάγκη κατοχύρωσης κερδών,

και τα ισχυρά κέρδη που έχει γράψει η ελληνική αγορά από την αρχή του έτους, μετατρέποντας τη σημερινή συνεδρίαση σε ένα «υγείας» ξεφόρτωμα εν μέσω ανόδου.

Η δυναμική των προηγούμενων εβδομάδων δεν χάθηκε, αλλά το σημερινό κλείσιμο έδειξε καθαρά ότι η αγορά πλέον αναζητά νέους καταλύτες για να κινηθεί ανοδικά.

Τεχνική ανάλυση: τι δείχνει η εικόνα από εδώ και πέρα

Τεχνικά, το κλείσιμο στις 2.012 μονάδες είναι σημαντικό, γιατί ο Γενικός Δείκτης έχασε καθαρά τη στήριξη στις 2.030–2.040 μονάδες, περιοχή που λειτουργούσε για εβδομάδες ως κοντινό «μαξιλάρι». Η καθοδική διάσπαση συνοδεύτηκε από υψηλό τζίρο, ένδειξη ότι η πίεση δεν ήταν τυχαία.

Οι επόμενες κρίσιμες στηρίξεις βρίσκονται:

στις 1.985 μονάδες , όπου αναμένεται η πρώτη σοβαρή αντίδραση,

, όπου αναμένεται η πρώτη σοβαρή αντίδραση, και πιο κάτω στις 1.950 μονάδες, που αποτελεί το βασικό επίπεδο αλλαγής τάσης.

Από την πλευρά της αντίστασης, το πρώτο εμπόδιο για οποιαδήποτε ανοδική αντίδραση τοποθετείται στις 2.035 μονάδες, ενώ το δεύτερο – και πιο ισχυρό – στις 2.065 μονάδες. Μόνο επιστροφή πάνω από αυτά θα επαναφέρει τη δυναμική της ανοδικής πορείας.

Ο ταλαντωτής RSI έχει αρχίσει να πλησιάζει την περιοχή της υπερπουλημένης ζώνης, κάτι που αφήνει περιθώρια για μια τεχνική αντίδραση τις επόμενες συνεδριάσεις. Ωστόσο, η αγορά χρειάζεται νέο καταλύτη και σαφές σήμα από τον τραπεζικό κλάδο για να μπορέσει να μαζέψει τις σημερινές απώλειες.

Συνολικά, η εικόνα της αγοράς μετατράπηκε από «ισχυρή» σε «ευάλωτη», με τη βραχυπρόθεσμη τάση να έχει επιβαρυνθεί ξεκάθαρα. Οι επόμενες δύο συνεδριάσεις θα είναι κρίσιμες για το αν η διόρθωση ήταν ένα φυσιολογικό διάλειμμα ή η αρχή βαθύτερης πίεσης.