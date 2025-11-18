Ποια-είναι-η-cloudflare-που-«έριξε»-μεγάλο-μέρος-του-διαδικτύου

Στην ουσία πρόκειται για μία υπηρεσία που βρίσκεται μεταξύ του χρήστη και του παρόχου φιλοξενίας της ιστοσελίδας, λειτουργώντας ως ένα κρίσιμο ενδιάμεσο «στρώμα ασφαλείας»

Η Cloudflare βρέθηκε στο επίκεντρο την Τρίτη λόγω της διακοπής στις λειτουργίες της που διατάραξε για αρκετή ώρα την ομαλή λειτουργία του διαδικτύου παγκοσμίως.

Ποια είναι όμως η αμερικανική εταιρεία; Πρόκειται για έναν τεράστιο και απαραίτητο πάροχο υπηρεσιών ασφαλείας και υποδομών διαδικτύου που παρέχει υπηρεσίες σε εκατομμύρια ιστοσελίδες και διαδικτυακές εφαρμογές παγκοσμίως. Για παράδειγμα, ελέγχει τις συνδέσεις των επισκεπτών σε ιστότοπους, ώστε να διασφαλίζεται ότι προέρχονται από ανθρώπους και όχι από bots.

Στην ουσία πρόκειται για μία υπηρεσία που βρίσκεται μεταξύ του χρήστη και του παρόχου φιλοξενίας της ιστοσελίδας, λειτουργώντας ως ένα κρίσιμο ενδιάμεσο «στρώμα ασφαλείας». Περιλαμβάνει ακόμη εργαλεία που προστατεύουν τους ιστότοπους από κυβερνοεπιθέσεις και διασφαλίζουν ότι παραμένουν συνδεδεμένοι εν μέσω μεγάλης κίνησης.

Αυτό σημαίνει, ότι όταν η Cloudflare αντιμετωπίζει προβλήματα, συμπαρασύρει τη δική της ιστοσελίδα αλλά και τον τεράστιο αριθμό εκείνων που βασίζονται σε εκείνη.

Σύμφωνα με το Cloudflare, το 20% όλων των ιστότοπων παγκοσμίως χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του με κάποια μορφή.